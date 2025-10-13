A magyar sport számára fontos, hogy az országnak olyan vezetője van, mint Orbán Viktor – Csötönyi Sándor a Mandinernek

Csötönyi Sándor 1949. február 24-én született Dunaszentgyörgyön. 1961-ben a Szekszárdi Dózsában kezdett bokszolni. 1968-ban az MTK, 1969-ben a Honvéd Zalka sportolója lett. Ifjúsági válogatott volt. 1976-tól 1978-ig a Csepelben edzősködött, majd 1979-től 1988-ig a felnőttválogatottnál Papp László segítője volt, emellett 1984-ig az utánpótlás-válogatottakat edzette. Irányításával 1980-ban a juniorválogatott öt érmet szerzett az Európa-bajnokságon. Edzőként ott volt az 1980-as és az 1988-as olimpián. 1994 decemberében a Magyar Ökölvívó-szövetség elnökhelyettese lett, két évvel később pedig a MÖSZ elnökeként kezdhette meg munkáját. E pozíciót 2017-ig töltötte be, azóta a szövetség tiszteletbeli elnöke.

Milyen bokszolónak tartja Akilov Pilipet?

Azt mondom, ez már a mi érmünk, mert Pilip a 2022-es honosítása óta ment keresztül az igazi fejlődésen. Már azt is nagy fegyverténynek tartottam, hogy tavaly kijutott az olimpiára, pláne a 80 kilogrammos súlycsoportban, mert ott már nagyobbakat ütnek, és a győztest is rendesen megverik. Pilip sokat fejlődött, és még nagy eredmények lehetnek benne. Azért is örülök a harmadik helyének, mert ez a magyar boksz sikere is, Káté Gyula 2009-es bronzérme után lettünk ismét dobogósok.

Éremre esélyes volt a nőknél Hámori Luca is, de rögtön az első fordulóban kikapott.

Peches volt a sorsolása, hiszen a későbbi bajnokkal találkozott, aki nem feküdt neki. De hozzá kell tennem, hogy Luca mintha kicsit megtorpant volna. Eljött a nevelőegyesületéből, és most másfajta szakmai felkészítést kap. Kell neki egy kis idő, hogy utolérje magát, a riválisok pedig már alaposan feltérképezték őt.

Mit gondol a magyar csapat teljesítményéről?

A vb egyik legnagyobb meglepetése volt, hogy Kovács Kruzító megverte a kubai bajnokot, Szaka István pedig egy olyan ukránt győzött le, aki több világversenyről is éremmel távozott. A többieknek nagyon nehéz volt a sorsolásuk. Ha ki akartak volna szúrni velünk, akkor se tudtak volna jobban…

Milyennek látja az utánpótlás helyzetét?

Szerencsére utánpótlásban az utóbbi években is gyönyörű eredményeket értünk el, viszont később elvesznek a gyerekek. Elmennek más sportágakba, ahol úgyszólván jobban tejelnek, hiszen a boksz csak akkor kezd el fizetni, amikor már érmes vagy. A következő olimpiáig elég idő van ahhoz, hogy kinőjön egy új nemzedék.