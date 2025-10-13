A magyar sport számára fontos, hogy az országnak olyan vezetője van, mint Orbán Viktor – Csötönyi Sándor a Mandinernek

Gyilkosságra buzdítottak meccs közben, lövések dördültek el utána – Kovács István a dupla sasért büntetett (VIDEÓ)
Szeptember közepén világbajnoki bronzérmet szerzett Magyarországnak az ukrán születésű Akilov Pilip. A liverpooli vb mellett a magyar és a nemzetközi boksz helyzetéről beszélgettünk a Magyar Ökölvívó-szövetség tiszteletbeli elnökével, Csötönyi Sándorral, továbbá szóba került a nemi teszt, a sportág népszerűsége és Orbán Viktor is.
1949. február 24-én született Dunaszentgyörgyön. 1961-ben a Szekszárdi Dózsában kezdett bokszolni. 1968-ban az MTK, 1969-ben a Honvéd Zalka sportolója lett. Ifjúsági válogatott volt. 1976-tól 1978-ig a Csepelben edzősködött, majd 1979-től 1988-ig a felnőttválogatottnál Papp László segítője volt, emellett 1984-ig az utánpótlás-válogatottakat edzette. Irányításával 1980-ban a juniorválogatott öt érmet szerzett az Európa-bajnokságon. Edzőként ott volt az 1980-as és az 1988-as olimpián. 1994 decemberében a Magyar Ökölvívó-szövetség elnökhelyettese lett, két évvel később pedig a MÖSZ elnökeként kezdhette meg munkáját. E pozíciót 2017-ig töltötte be, azóta a szövetség tiszteletbeli elnöke.
Milyen bokszolónak tartja Akilov Pilipet?
Azt mondom, ez már a mi érmünk, mert Pilip a 2022-es honosítása óta ment keresztül az igazi fejlődésen. Már azt is nagy fegyverténynek tartottam, hogy tavaly kijutott az olimpiára, pláne a 80 kilogrammos súlycsoportban, mert ott már nagyobbakat ütnek, és a győztest is rendesen megverik. Pilip sokat fejlődött, és még nagy eredmények lehetnek benne. Azért is örülök a harmadik helyének, mert ez a magyar boksz sikere is, Káté Gyula 2009-es bronzérme után lettünk ismét dobogósok.
Éremre esélyes volt a nőknél Hámori Luca is, de rögtön az első fordulóban kikapott.
Peches volt a sorsolása, hiszen a későbbi bajnokkal találkozott, aki nem feküdt neki. De hozzá kell tennem, hogy Luca mintha kicsit megtorpant volna. Eljött a nevelőegyesületéből, és most másfajta szakmai felkészítést kap. Kell neki egy kis idő, hogy utolérje magát, a riválisok pedig már alaposan feltérképezték őt.
Mit gondol a magyar csapat teljesítményéről?
A vb egyik legnagyobb meglepetése volt, hogy Kovács Kruzító megverte a kubai bajnokot, Szaka István pedig egy olyan ukránt győzött le, aki több világversenyről is éremmel távozott. A többieknek nagyon nehéz volt a sorsolásuk. Ha ki akartak volna szúrni velünk, akkor se tudtak volna jobban…
Milyennek látja az utánpótlás helyzetét?
Szerencsére utánpótlásban az utóbbi években is gyönyörű eredményeket értünk el, viszont később elvesznek a gyerekek. Elmennek más sportágakba, ahol úgyszólván jobban tejelnek, hiszen a boksz csak akkor kezd el fizetni, amikor már érmes vagy. A következő olimpiáig elég idő van ahhoz, hogy kinőjön egy új nemzedék.
A női bokszban hová helyezné el az országot?
Kiegyenlítődött a nemzetközi mezőny a női ökölvívásban, az előző tíz évben hihetetlen fejlődésen ment keresztül a szakág. Mi az úttörői voltunk: világbajnokságot nyert Kovács Mari, Szuknai Zsuzsa, Pruzsinszky Ivett, most viszont kicsit lemaradtunk. Napjainkban az ázsiai országok, köztük India, Kazahsztán és Üzbegisztán is nagy energiát fektetnek ebbe a szakágba.
Mit gondol a nemrég bevezetett kötelező nemi tesztről?
Visszataszító dolog, ha egy fizikai előnyt adó kromoszómával született félig nő, félig férfi legyőz egy nőt a ringben.
Két ilyen bokszoló is volt Párizsban, ráadásul mindkettő olimpiai bajnok lett. Ez nem válik az olimpiai bizottság javára, a felháborodás miatt pedig muszáj volt tenni valamit. Én is fel voltam háborodva a jogtalan előnyszerzés miatt, ilyet semmilyen sportágban nem szabad megengedni.
Kovács István lassan egy éve tölti be a Magyar Ökölvívó-szövetség elnöki tisztségét. Hogy látja a munkáját?
Nagyot nyert az ökölvívás azzal, hogy ő lett a szövetség elnöke.
Nem sétagalopp egy szövetséget vezetni, de Pista kiérdemelte ezt, és nemcsak a múltja, hanem az adottságai alapján is. Ugyanazokat a célokat tűzte ki, mint annak idején én, mikor fiatalon lettem elnök. Szimpatikus, hogy a feltételek megteremtésével foglalkozik, és nem szakmázik, hagyja szabadon dolgozni az embereket. A vezetése alatt rengeteg szponzor csatlakozott az ökölvíváshoz, a Sztárboxot is ő találta ki. Népszerű lett az ökölvívás, jól járt a sportág azzal, hogy ő lett a vezető. Tiszteletbeli elnökként mindenben támogatom őt, sokszor ki is kéri a véleményemet. Az első nagy versenyen jött is az eredmény, de hosszú távon kell bizonyítania. Biztos vagyok abban, hogy alkalmas erre a pozícióra.
Miként fogadta a hírt, hogy Erdei Zsolt 51 évesen visszatér a ringbe a 40 esztendős, korábbi kempó- és MMA-bajnok Végh Attila ellen?
Zsolt nem véletlenül volt profi és amatőr világbajnok. Nagyszerű egyéniség. De tartok a meccstől, mert fiatalabbal találkozik, és már több mint tíz éve abbahagyta az ökölvívást. Ez olyan, mint ha valaki egy évtizede nem vezet autót, majd beültetik egy versenykocsiba. Nem biztos, hogy a képességei vagy például az ütésállósága ugyanolyan, mint korábban. Meglehet, hogy ütésérzékenyebb lesz. Vannak aggályaim, én nem is pártolom ezt a meccset. Abban reménykedem, hogy semmi rossz nem történik, mert az ökölvívás nem játék, baj lehet ilyenekből. Annak sem örültem, hogy Bárdosi Sanyi beállt egy másik sportágba egy nála képzettebb ökölvívó ellen – ki is kapott.
Milyennek látja az ökölvívás hazai helyzetét?
A magyar sport számára fontos, hogy az országnak olyan vezetője van, mint Orbán Viktor. Örülök, hogy a miniszterelnök szereti az ökölvívást, az örök szerelmemet. Rendkívül boldog vagyok, hogy 76 évesen is arról tudunk beszélni, milyen szép eredményeket érünk el, és hogy milyen jövő előtt áll a sportág, hiszen nemrég még arról lehetett hallani, hogy leveszik az olimpiáról. Itthon az utóbbi húsz évben folyamatosan azt tapasztalom, hogy mindenki, köztük a politikusok is, támogatják a bokszot, úgyhogy elégedett vagyok. Pláne most, hogy újra érmet szereztünk a világbajnokságon.
