Bomba góllal örvendeztette meg a haza küldött szurkolókat Varga Barnabás: így egyenlített a Ferencváros a Salzburg ellen (VIDEÓ)

Salzburg–FTC: mossák kezeiket az osztrákok a vonatbotrány után, a magyarokra hárítják a felelősséget
A belügyminisztérium szerint nem tagadták meg a Fradi különvonatának belépést.
A budapesti csapat 3:2-re nyert idegenben tegnap este az Európa-ligában.
Eseménydús meccsen van túl a Ferencváros, akik tegnap egy gólgazdag találkozón 2:3-as vereséget mértek az osztrák Salzburg csapatára az Európa-ligában.
A mérkőzés előtt a Fradi szurkolói is nehézségbe ütköztek, ugyanis a drukkereknek indított különvonatot az osztrák hatóságok megállították, majd vissza is fordították a határon.
A találkozón viszonylag hamar, a 13. percben az osztrákok szerezték meg a vezetést Baidoo góljával. Ezt követte Varga Barnabás 22. percben elhibázott büntetője, amit a Salzburg kapusa védeni tudott.
A következő lehetőségét a magyar támadó azonban már maximálisan kihasználta. Varga Barnabás az 50. percben pazar kapás góllal szerezte meg az egyenlítő találatot a Ferencvárosnak.
A gólt erre a linkre kattintva tekinthetik meg.
Varga Barnabás ezzel negyedik gólját szerezte az elmúlt öt mérkőzését figyelembe véve, illetve ez volt a második találata az idei Európa-liga kiírásban.
„Nem mindenki a vonatot fordítja meg. Van, aki a meccset” – üzente az osztrákoknak egy ferencvárosi szurkoló.
A mérkőzést még két gyors Ferencváros gól követte. A Fradi összesen háromszor talált be nyolc perc alatt és összesítésében 2:3-ra nyerte meg a mérkőzést.
