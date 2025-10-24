Bomba góllal örvendeztette meg a haza küldött szurkolókat Varga Barnabás: így egyenlített a Ferencváros a Salzburg ellen (VIDEÓ)

Eseménydús meccsen van túl a Ferencváros, akik tegnap egy gólgazdag találkozón 2:3-as vereséget mértek az osztrák Salzburg csapatára az Európa-ligában.

A mérkőzés előtt a Fradi szurkolói is nehézségbe ütköztek, ugyanis a drukkereknek indított különvonatot az osztrák hatóságok megállították, majd vissza is fordították a határon.