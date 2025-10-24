Ft
UEFA Európa Liga Varga Barnabás Ferencváros Salzburg találat

Bomba góllal örvendeztette meg a haza küldött szurkolókat Varga Barnabás: így egyenlített a Ferencváros a Salzburg ellen (VIDEÓ)

2025. október 24. 11:26

A budapesti csapat 3:2-re nyert idegenben tegnap este az Európa-ligában.

2025. október 24. 11:26
null

Eseménydús meccsen van túl a Ferencváros, akik tegnap egy gólgazdag találkozón 2:3-as vereséget mértek az osztrák Salzburg csapatára az Európa-ligában.

A mérkőzés előtt a Fradi szurkolói is nehézségbe ütköztek, ugyanis a drukkereknek indított különvonatot az osztrák hatóságok megállították, majd vissza is fordították a határon.

A találkozón viszonylag hamar, a 13. percben az osztrákok szerezték meg a vezetést Baidoo góljával. Ezt követte Varga Barnabás 22. percben elhibázott büntetője, amit a Salzburg kapusa védeni tudott. 

A következő lehetőségét a magyar támadó azonban már maximálisan kihasználta. Varga Barnabás az 50. percben pazar kapás góllal szerezte meg az egyenlítő találatot a Ferencvárosnak.

A gólt erre a linkre kattintva tekinthetik meg.

Varga Barnabás ezzel negyedik gólját szerezte az elmúlt öt mérkőzését figyelembe véve, illetve ez volt a második találata az idei Európa-liga kiírásban.

A mérkőzést még két gyors Ferencváros gól követte. A Fradi összesen háromszor talált be nyolc perc alatt és összesítésében 2:3-ra nyerte meg a mérkőzést.

Nyitókép: Szigetváry Zsolt / MTI

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
nogradi
2025. október 24. 13:23
Nem láttatok még bombagólt igaz?
Válasz erre
0
0
chief Bromden
2025. október 24. 12:26
Bomba gól? Keressetek rá a neten, hogy néz ki egy bomba gól.
Válasz erre
1
0
evass816
2025. október 24. 11:47
Nagyon örülök a Fradi győzelmének, az elegáns visszavágásnak. Nem örülök, hogy a mandi nem ad a helyesírásra...! "haza küldött"....????? (és nem egyszeri botlás! naponta többször!)
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!