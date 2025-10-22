Ft
Bajnokok Ligája férfi kézilabda kézilabda férfi kézilabda Bajnokok Ligája EHF

Ez a magyar csapatokat is érinti: így változik a Bajnokok Ligája lebonyolítása

2025. október 22. 10:39

Változás jön az európai kézilabdában. Az EHF döntése értelmében bővül a férfi kézilabda Bajnokok Ligája mezőnye.

2025. október 22. 10:39
A következő idénytől megváltozik a férfi kézilabda Bajnokok Ligája: bővül a létszám és változik a lebonyolítás – hívta fel a figyelmet a Magyar Távirati Iroda az ehfcl.eurohandball.com cikkére hivatkozva.

A Veszprém három győzelemmel és két vereséggel áll a Bajnokok Ligája mostani kiírásában
A Veszprém három győzelemmel és két vereséggel áll a Bajnokok Ligája mostani kiírásában (Fotó: Vasvári Tamás/MTI/MTVA)

Az európai szövetség (EHF) keddi bejelentése szerint a jelenlegi 16 csapat helyett jövő ősztől 24 együttes alkotja majd a mezőnyt. Az első körben hat darab négyes csoportot alakítanak ki, az első két helyezett a legjobb 12 közé, a második körbe – más néven középdöntőbe – jut, a harmadik-negyedik helyezettek pedig átkerülnek az Európa-ligába.

A második körben két hatos csoportban zajlanak a küzdelmek, az azonos csoportból továbbjutó csapatok nem találkoznak újra egymással, hanem magukkal hozzák az egymás elleni eredményeiket. Mindkét hatosból az első négy jut tovább a negyeddöntőbe, az ötödikek pedig az Európa-ligában folytathatják.

A kölni négyes döntő lebonyolítása nem változik, és az új rendszerrel nem növekszik a csapatokra váró mérkőzések száma.

Az új lebonyolítás kidolgozása során meghallgatták a Forum Club Handball nevű szervezet, az európai kézilabdaligák, nemzeti szövetségek és számos klubvezető, illetve játékosok véleményét is.

A férfi Európa-liga 32 csapattal, nyolc darab négyes csoporttal rajtol majd, a selejtező megszűnik. Az első és második helyezettek az oda-visszavágós rájátszásba jutnak, amelynek mezőnye kiegészül a BL első csoportköréből érkező együttesekkel. A 14 továbbjutóhoz csatlakoznak a BL középdöntőjének ötödikjei.

A nőknél is megváltozik a Bajnokok Ligája

A női BL-t és El-t a 2027–2028-as idény előtt fogják megreformálni.

A férfiaknál a Veszprém és a Szeged képviseli hazánkat a BL-ben, míg a nőknél az ETO, a Ferencváros és a DVSC.

Fotó: Vasvári Tamás/MTI/MTVA

