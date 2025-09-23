Aranylabda 2025: „Ez a legnagyobb erkölcsi kár, ami egy embert érhet” – Yamal apja majdnem rabláshoz hasonlította, ami a fiával történt

Ahogyan arról beszámoltunk, a Paris Saint-Germain 28 éves francia válogatott játékosa, Ousmane Dembélé kapta idén a France Football magazin által odaítélt Aranylabdát. A második helyen az FC Barcelona 18 éves klasszisa, Lamine Yamal végzett, akinek édesapja kiborult az eredmény láttán.

Hiába kísérték el sokan, nem Yamal kapta az Aranylabdát (Fotó: Franck Fife/AFP)

Munir Naszraui előbb az újságíróknak mondta oda, hogy jövőre az övék lesz a díj, aztán később az El Chiringuitóval folytatott videobeszélgetésben hosszabban bosszankodott.

Ez a legnagyobb… Nem mondom, hogy rablás, de a legnagyobb erkölcsi kár, ami egy embert érhet”

– idézte a Nemzeti Sport Yamal édesapját.