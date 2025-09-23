Ft
09. 23.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
Aranylabda-gála Lamine Yamal videó aranylabda

Aranylabda 2025: „Ez a legnagyobb erkölcsi kár, ami egy embert érhet” – Yamal apja majdnem rabláshoz hasonlította, ami a fiával történt

2025. szeptember 23. 13:50

Munir Naszraui kiborult. Lamine Yamal édesapja nem érti, hogyan nem a fia kapta meg az Aranylabdát.

2025. szeptember 23. 13:50
null

Ahogyan arról beszámoltunk, a Paris Saint-Germain 28 éves francia válogatott játékosa, Ousmane Dembélé kapta idén a France Football magazin által odaítélt Aranylabdát. A második helyen az FC Barcelona 18 éves klasszisa, Lamine Yamal végzett, akinek édesapja kiborult az eredmény láttán.

Hiába kísérték el sokan, nem Yamal kapta az Aranylabdát
Hiába kísérték el sokan, nem Yamal kapta az Aranylabdát (Fotó: Franck Fife/AFP)

Munir Naszraui előbb az újságíróknak mondta oda, hogy jövőre az övék lesz a díj, aztán később az El Chiringuitóval folytatott videobeszélgetésben hosszabban bosszankodott.

Ez a legnagyobb… Nem mondom, hogy rablás, de a legnagyobb erkölcsi kár, ami egy embert érhet”

– idézte a Nemzeti Sport Yamal édesapját.

Úgy gondolom, Lamine Yamal messze a legjobb játékos a világon, sokkal-sokkal jobb mindenkinél. Nem azért, mert a fiam, hanem azért, mert ez tény. Nincs ellenfele. 

Lamine Yamal az Lamine Yamal, azt kell mondanom, hogy valami nagyon furcsa dolog történt itt. Jövőre az Aranylabda spanyol játékosé lesz”

– jelentette ki.

A szavazás eredményéről egyébként Vincent Garcia, a France Football főszerkesztője elárulta, hogy a győztes Dembélé a szavazatok terén jó sokat vert Yamalra.

Ousmane Dembélé nagy fölénnyel győzött minden kontinensen, legyen szó Afrikáról, Európáról, Dél-Amerikáról vagy Észak-Amerikáról. Egyhangú és egyértelmű szavazás volt”

– fogalmazott.

Yamal kapta a Kopa-díjat

A gálára 20 hozzátartozóval érkezett futballista nem távozott üres kézzel, hiszen a legjobb U21-es játékos kategóriában ő nyert.

Fotó: Franck Fife/AFP

