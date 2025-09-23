Aranylabda 2025: „Ez a legnagyobb erkölcsi kár, ami egy embert érhet” – Yamal apja majdnem rabláshoz hasonlította, ami a fiával történt

Aranylabda 2025: ezért sírta el magát a győztes a színpadon (VIDEÓ)
Igazán megható pillanatok voltak.
Munir Naszraui kiborult. Lamine Yamal édesapja nem érti, hogyan nem a fia kapta meg az Aranylabdát.
Ahogyan arról beszámoltunk, a Paris Saint-Germain 28 éves francia válogatott játékosa, Ousmane Dembélé kapta idén a France Football magazin által odaítélt Aranylabdát. A második helyen az FC Barcelona 18 éves klasszisa, Lamine Yamal végzett, akinek édesapja kiborult az eredmény láttán.
Munir Naszraui előbb az újságíróknak mondta oda, hogy jövőre az övék lesz a díj, aztán később az El Chiringuitóval folytatott videobeszélgetésben hosszabban bosszankodott.
Ez a legnagyobb… Nem mondom, hogy rablás, de a legnagyobb erkölcsi kár, ami egy embert érhet”
– idézte a Nemzeti Sport Yamal édesapját.
Úgy gondolom, Lamine Yamal messze a legjobb játékos a világon, sokkal-sokkal jobb mindenkinél. Nem azért, mert a fiam, hanem azért, mert ez tény. Nincs ellenfele.
Lamine Yamal az Lamine Yamal, azt kell mondanom, hogy valami nagyon furcsa dolog történt itt. Jövőre az Aranylabda spanyol játékosé lesz”
– jelentette ki.
A szavazás eredményéről egyébként Vincent Garcia, a France Football főszerkesztője elárulta, hogy a győztes Dembélé a szavazatok terén jó sokat vert Yamalra.
Ousmane Dembélé nagy fölénnyel győzött minden kontinensen, legyen szó Afrikáról, Európáról, Dél-Amerikáról vagy Észak-Amerikáról. Egyhangú és egyértelmű szavazás volt”
– fogalmazott.
A gálára 20 hozzátartozóval érkezett futballista nem távozott üres kézzel, hiszen a legjobb U21-es játékos kategóriában ő nyert.
Amíg külföldön Yamalon kárörvendenek a kommentelők, addig idehaza a rajongók egy olyan játékossal vannak elfoglalva, aki a top hárman kívül végzett.
Fotó: Franck Fife/AFP