Aranylabda 2025: ezért sírta el magát a győztes a színpadon (VIDEÓ)

Aranylabda 2025: Dembélé nyert, Yamal a második
Szoboszlai csapattársa, Szalah nem fért fel a dobogóra.
Ousmane Dembélé könnyek között mondott köszönetet a családjának és az őt támogató embereknek.
Ahogyan arról beszámoltunk, a Paris Saint-Germain francia válogatott játékosa, Ousmane Dembélé kapta az Aranylabdát idén. A francia győztes meghatódva mondott köszönetet.
Dembélé 1997. május 18-én született a franciaországi Vernonban. Szülei Nyugat-Afrikából emigráltak a jobb élet reményében. Édesanyja a mauritániai-szenegáli határ mellett nőtt fel, míg édesapja Maliban született. A nagy nehézségek közepette is mindig edzésre tudták vinni a legidősebb fiúkat, aki most Aranylabdát nyert.
Dembélé a beszéde során természetesen az édesanyjának is köszönetet mondott, ekkor már folytak a könnyei, a büszke anyukát pedig a színpadra is felhívták.
Dembélé a Rennes utánpótlásában pallérozódott, és itt is debütált a felnőtteknél. Aztán 2016-ban 35 millió euróért a Borussia Dortmundhoz igazolt. Sok időt azonban nem töltött itt, 50 tétmérkőzés után elvitte az FC Barcelona, méghozzá 105 millió euróért.
Az abszolút kétlábas játékos a hatalmas várakozásoknak viszont nem tudott megfelelni, és ebben a rengeteg sérülése is hátráltatta. Végül 2023 nyarán a katalánok 50 millió euróért elengedték a Paris Saint-Germainhez. Itt az előző idényben megtáltosodott, új szerepkörben, hamis kilencesként ontotta a gólokat, és oroszlánrészt vállalt csapata parádés, triplázó idényében – az Internazionale ellen 5–0-ra megnyert Bajnokok Ligája-döntőben például két gólpasszig jutott.
A karrierjét folyamatosan hátráltatták a sérülések: a Transfermarkt adatai szerint a 2017–2018-as idény óta 155 tétmérkőzést volt kénytelen kihagyni.
A futball csodákra képes: pár éve senki sem mondta volna meg, hogy egy nap majd az a Ousmane Dembélé nyer Aranylabdát, akinek karrierjét beárnyékolják a sérülések, és aki a közvélemény szerint Barcelonában elég csúnyán megbukott. Erre most előbb lett aranylabdás, mint honfitársa, a napjaink legjobb francia focistájának tartott Kylian Mbappé.
Amíg külföldön Yamalon kárörvendenek a kommentelők, addig idehaza a rajongók egy olyan játékossal vannak elfoglalva, aki a top hárman kívül végzett.
Fotó: Franck Fife/AFP