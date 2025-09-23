Ft
Aranylabda-gála Ousmane Dembélé videó Dembélé PSG aranylabda

Aranylabda 2025: ezért sírta el magát a győztes a színpadon (VIDEÓ)

2025. szeptember 23. 09:56

Ousmane Dembélé könnyek között mondott köszönetet a családjának és az őt támogató embereknek.

2025. szeptember 23. 09:56
null

Ahogyan arról beszámoltunk, a Paris Saint-Germain francia válogatott játékosa, Ousmane Dembélé kapta az Aranylabdát idén. A francia győztes meghatódva mondott köszönetet.

A győztes Dembélé az édesanyjával
A győztes Dembélé az édesanyjával (Fotó: Franck Fife/AFP)

 

Dembélé 1997. május 18-én született a franciaországi Vernonban. Szülei Nyugat-Afrikából emigráltak a jobb élet reményében. Édesanyja a mauritániai-szenegáli határ mellett nőtt fel, míg édesapja Maliban született. A nagy nehézségek közepette is mindig edzésre tudták vinni a legidősebb fiúkat, aki most Aranylabdát nyert.

Dembélé a beszéde során természetesen az édesanyjának is köszönetet mondott, ekkor már folytak a könnyei, a büszke anyukát pedig a színpadra is felhívták.

Hosszú út vezetett az Aranylabdáig

Dembélé a Rennes utánpótlásában pallérozódott, és itt is debütált a felnőtteknél. Aztán 2016-ban 35 millió euróért a Borussia Dortmundhoz igazolt. Sok időt azonban nem töltött itt, 50 tétmérkőzés után elvitte az FC Barcelona, méghozzá 105 millió euróért.

Az abszolút kétlábas játékos a hatalmas várakozásoknak viszont nem tudott megfelelni, és ebben a rengeteg sérülése is hátráltatta. Végül 2023 nyarán a katalánok 50 millió euróért elengedték a Paris Saint-Germainhez. Itt az előző idényben megtáltosodott, új szerepkörben, hamis kilencesként ontotta a gólokat, és oroszlánrészt vállalt csapata parádés, triplázó idényében – az Internazionale ellen 5–0-ra megnyert Bajnokok Ligája-döntőben például két gólpasszig jutott.

A karrierjét folyamatosan hátráltatták a sérülések: a Transfermarkt adatai szerint a 2017–2018-as idény óta 155 tétmérkőzést volt kénytelen kihagyni.

Dembélé számai a 2024–2025-ös kiírásban

Fotó: Transfermarkt

A futball csodákra képes: pár éve senki sem mondta volna meg, hogy egy nap majd az a Ousmane Dembélé nyer Aranylabdát, akinek karrierjét beárnyékolják a sérülések, és aki a közvélemény szerint Barcelonában elég csúnyán megbukott. Erre most előbb lett aranylabdás, mint honfitársa, a napjaink legjobb francia focistájának tartott Kylian Mbappé.

Dembélé számai a klubjaira lebontva

Fotó: Transfermarkt

Fotó: Franck Fife/AFP

Csip
2025. szeptember 23. 12:31
Túl van lihegve a foci. Az egész csak sportfogadás, politikai hisztéria, és üzlet. A tehetségnek ehhez már semmi köze.
Totenkopf
2025. szeptember 23. 10:02
Ejnye. Szopószlai helyett egy migráns nyert. Biztos Brüsszel tehet róla.
