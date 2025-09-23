Aranylabda 2025: ezért sírta el magát a győztes a színpadon (VIDEÓ)

Dembélé a beszéde során természetesen az édesanyjának is köszönetet mondott, ekkor már folytak a könnyei, a büszke anyukát pedig a színpadra is felhívták.

Hosszú út vezetett az Aranylabdáig

Dembélé a Rennes utánpótlásában pallérozódott, és itt is debütált a felnőtteknél. Aztán 2016-ban 35 millió euróért a Borussia Dortmundhoz igazolt. Sok időt azonban nem töltött itt, 50 tétmérkőzés után elvitte az FC Barcelona, méghozzá 105 millió euróért.