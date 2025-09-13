Ft
Ft
25°C
16°C
Ft
Ft
25°C
16°C
09. 13.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 13.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
Puskás Akadémia Vasas Horváth Ferenc

Visszatért a magyar foci megmondóembere, nem hazudtolta meg önmagát – kiesett a Puskás Akadémia

2025. szeptember 13. 21:40

A Vasas otthonában 4–1-re kapott ki a felcsúti együttes a labdarúgó Magyar Kupában.

2025. szeptember 13. 21:40
null

A hazai labdarúgásban a Magyar Kupa jegyében telik a hétvége: a 3. fordulóban már az élvonalbeli csapatok is pályára léptek, többen búcsúztak is. A Kisvárda, a Nyíregyháza és a Puskás Akadémia egyaránt a rövidebbet húzta alacsonyabb osztályú ellenfele otthonában és búcsúzott a sorozattól: a két keleti gárdát az Ajka, illetve a Békéscsaba, a felcsútiakat a Vasas múlta felül.

Angyalföldön 4–1-re nyertek a hazaiak Hornyák Zsolt együttese ellen.

Mint arról beszámoltunk, a Ferencváros meg sem állt 15 rúgott gólig a Vas vármegyei Szarvaskenden, a ZTE átszelte az országot és 13-ig jutott Vásárosnaményban, a DVSC Veszprémben nyert, a DVTK Hódmezővásárhelyen, az MTK Siófokon rúgott hetet, a címvédő Paks Szajolon ötöt, az ETO Érden hármat, a Kazincbarcika hosszabbítás után jutott tovább Iváncsán.

Ezt is ajánljuk a témában

Az egyetlen pénteki találkozón két korábbi Fradi-játékos csapott össze: a Lipcsei Péter vezette másodosztályú Soroksár a Horváth Ferenc irányításával készülő Tatabánya otthonában jutott a következő fordulóba. A fővárosiak 2–0-ra győztek, ám az eredmény ellenére a magyar futball megmondóembereként elhíresült Horváth sem volt elégedetlen.

„Sokat volt nálunk a labda, szép akciókat vezettünk. Nyilván lehet mondani, hogy kiestünk, de abban a fázisban, ahol jelenleg tart a csapat, ez előrelépés volt” – fogalmazott a hazai tréner az M4 Sportnak, majd hozzátette:

Mindenkinek célja, hogy a legfelsőbb osztályban dolgozzon, így nekem is. Valahol el kellett kezdeni, és erre ez a legjobb hely”

– hangsúlyozta Horváth Ferenc.

Ezt is ajánljuk a témában

Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
herden100
2025. szeptember 13. 21:58
Ilyen a foci,
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!