Visszatért a magyar foci megmondóembere, nem hazudtolta meg önmagát – kiesett a Puskás Akadémia

A hazai labdarúgásban a Magyar Kupa jegyében telik a hétvége: a 3. fordulóban már az élvonalbeli csapatok is pályára léptek, többen búcsúztak is. A Kisvárda, a Nyíregyháza és a Puskás Akadémia egyaránt a rövidebbet húzta alacsonyabb osztályú ellenfele otthonában és búcsúzott a sorozattól: a két keleti gárdát az Ajka, illetve a Békéscsaba, a felcsútiakat a Vasas múlta felül.

Angyalföldön 4–1-re nyertek a hazaiak Hornyák Zsolt együttese ellen.

Mint arról beszámoltunk, a Ferencváros meg sem állt 15 rúgott gólig a Vas vármegyei Szarvaskenden, a ZTE átszelte az országot és 13-ig jutott Vásárosnaményban, a DVSC Veszprémben nyert, a DVTK Hódmezővásárhelyen, az MTK Siófokon rúgott hetet, a címvédő Paks Szajolon ötöt, az ETO Érden hármat, a Kazincbarcika hosszabbítás után jutott tovább Iváncsán.