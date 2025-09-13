Visszatért a magyar foci megmondóembere, nem hazudtolta meg önmagát – kiesett a Puskás Akadémia

Hatalmas kéréssel fordult a Fradihoz a Szarvaskend a kupameccs előtt – szorult helyzetbe került Robbie Keane
Nagy kérdés, mit lép erre az ír szakember.
A Vasas otthonában 4–1-re kapott ki a felcsúti együttes a labdarúgó Magyar Kupában.
A hazai labdarúgásban a Magyar Kupa jegyében telik a hétvége: a 3. fordulóban már az élvonalbeli csapatok is pályára léptek, többen búcsúztak is. A Kisvárda, a Nyíregyháza és a Puskás Akadémia egyaránt a rövidebbet húzta alacsonyabb osztályú ellenfele otthonában és búcsúzott a sorozattól: a két keleti gárdát az Ajka, illetve a Békéscsaba, a felcsútiakat a Vasas múlta felül.
Angyalföldön 4–1-re nyertek a hazaiak Hornyák Zsolt együttese ellen.
Mint arról beszámoltunk, a Ferencváros meg sem állt 15 rúgott gólig a Vas vármegyei Szarvaskenden, a ZTE átszelte az országot és 13-ig jutott Vásárosnaményban, a DVSC Veszprémben nyert, a DVTK Hódmezővásárhelyen, az MTK Siófokon rúgott hetet, a címvédő Paks Szajolon ötöt, az ETO Érden hármat, a Kazincbarcika hosszabbítás után jutott tovább Iváncsán.
Az egyetlen pénteki találkozón két korábbi Fradi-játékos csapott össze: a Lipcsei Péter vezette másodosztályú Soroksár a Horváth Ferenc irányításával készülő Tatabánya otthonában jutott a következő fordulóba. A fővárosiak 2–0-ra győztek, ám az eredmény ellenére a magyar futball megmondóembereként elhíresült Horváth sem volt elégedetlen.
„Sokat volt nálunk a labda, szép akciókat vezettünk. Nyilván lehet mondani, hogy kiestünk, de abban a fázisban, ahol jelenleg tart a csapat, ez előrelépés volt” – fogalmazott a hazai tréner az M4 Sportnak, majd hozzátette:
Mindenkinek célja, hogy a legfelsőbb osztályban dolgozzon, így nekem is. Valahol el kellett kezdeni, és erre ez a legjobb hely”
– hangsúlyozta Horváth Ferenc.
Kiütéses fővárosi siker a labdarúgó Magyar Kupában.
Fotó: MTI/Hegedüs Róbert