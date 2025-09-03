Szalah védelmébe vette az új igazolásokat, de közben volt, akinek nyilvánosan jól odaszúrt

Mint ismert, minden korábbi rekordot megdöntött a Liverpool labdarúgócsapata ebben az átigazolási ablakban, összesen 420,5 millió fontot költött a bajnoki címvédő Alexander Isakra, Florian Wirtzre, Hugo Ekitikére, Kerkez Milosra, Jeremie Frimpongra és Giovanni Leonira – egészen döbbenetes felsorolás, még akkor is, ha tudjuk, tavalyi szinte egyáltalán nem frissítette a keretét Szoboszlai Dominik együttese.

Az érkezők mellett nagy nevű távozók is akadtak, többek között a kolumbiai Luis Díaz és az uruguayi Darwin Nunez is búcsút intett az Anfieldnek: előbbi a Bayern Münchenhez, utóbbi a szaúdi Al-Hilalhoz igazolt.