Szalah védelmébe vette az új igazolásokat, de közben volt, akinek nyilvánosan jól odaszúrt

Ezt a videót nézi most Anglia: Szoboszlai nemcsak a Liverpool legjobbja volt, rangos elismerést kapott
Újabb elismerést zsebelt be.
Több tiszteletet kért az egyiptomi gólgép.
Mint ismert, minden korábbi rekordot megdöntött a Liverpool labdarúgócsapata ebben az átigazolási ablakban, összesen 420,5 millió fontot költött a bajnoki címvédő Alexander Isakra, Florian Wirtzre, Hugo Ekitikére, Kerkez Milosra, Jeremie Frimpongra és Giovanni Leonira – egészen döbbenetes felsorolás, még akkor is, ha tudjuk, tavalyi szinte egyáltalán nem frissítette a keretét Szoboszlai Dominik együttese.
Az érkezők mellett nagy nevű távozók is akadtak, többek között a kolumbiai Luis Díaz és az uruguayi Darwin Nunez is búcsút intett az Anfieldnek: előbbi a Bayern Münchenhez, utóbbi a szaúdi Al-Hilalhoz igazolt.
A szurkolók között természetesen előfordultak kritikusok és kárörvendők is, akiket az egyiptomi gólgép, Mohamed Szalah osztott ki a közösségi médiában. Az Anfield Edition annyit írt a Díaz-Nunez vs. Wirtz-Isak posztjához, hogy „mondjatok ennél nagyobb előrelépést a futballtörtélemben!”
Mi lenne, ha úgy ünnepelnénk az új igazolásokat, hogy közben nem vagyunk tiszteletlenek a PL-bajnokokkal sem?”
– tette fel a költői kérdést az előző szezon liverpooli gólkirálya.
Egy frissen igazolt játékos áll a dolog hétterében.
