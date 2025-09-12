Lesújtott az MLSZ: sörlocsolásért pénzbüntetés, rasszizmusért szektorbezárás

A Puskás csatára Diósgyőrben sem lesz közönségkedvenc – leöntötték őt sörrel a szurkolók (VIDEÓ)
Nem bírt egymással a miskolci és a felcsúti együttes.
Nem lehet boldog a nyíregyházi, a zalaegerszegi és a diósgyőri klubvezetés sem, de a leginkább az eleve komoly gondban lévő székesfehérvári fejek főhetnek.
Csütörtök este kerültek fel a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) honlapjára a legfrissebb, szeptember 10-i fegyelmi határozatok.
A közlemény alapján az ETO FC-t, a Nyíregyházát, a ZTE-t és a DVTK-t egyaránt konkrétan meg nem nevezett pénzbüntetéssel sújtotta szurkolóik „megbotránkoztató, obszcén kifejezések bekiabálásáért”. Utóbbi három klub ezen túlmenően az alacsonyan repülő tárgyak miatt is fizethet: a Nyíregyháza az asszisztens műanyag pohárral történt megdobásáért, a ZTE öngyújtó játéktérre történt bedobásáért, míg
a Diósgyőr a vendégcsapat játékosának folyadékkal történt leöntéséért csenget pluszban.
Szegény embert az ág is húzza alapon lényegesen súlyosabb büntetést kapott a tavalyi kiesése után az NB II-ben is szenvedő Videoton. A kiesőzónától karnyújtásnyira tanyázó székesfehérvári klubot a szervezet „a Karcag elleni idegenbeli mérkőzésével kapcsolatban szurkolóinak rasszista kifejezés bekiabálása miatt pénzbüntetés megfizetésére, továbbá
a határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül prevenciós terv benyújtására kötelezi. Egyúttal a FEB a rasszista megnyilvánulás ismétlődése miatt elrendeli a sportszervezettel szemben korábbi határozatával kiszabott szektorbezárás szankció végrehajtását.”
