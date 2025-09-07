Ft
„A hibám után oroszlánként harcoltak” – Sallai Roland nem hagyta szó nélkül a kiállítását

2025. szeptember 07. 18:39

A magyar válogatott csaknem egy félidőn keresztül emberhátrányban játszott Írországban. A kiállított Sallai Roland a közösségi oldalán üzent.

2025. szeptember 07. 18:39
null

Ahogyan arról beszámoltunk, a magyar válogatott 2–2-es döntetlent játszott Írországban a labdarúgó világbajnoki selejtezősorozat csoportkörének szombati első fordulójában. A mérkőzés végkimenetelét nagyban befolyásolta Sallai Roland kiállítása, aki az 53. percben kapott piros lapot. Nemzeti együttesünk játékosa másnap a közösségi oldalán üzent.

Sallai sajnálja, ami történt
Sallai sajnálja, ami történt (Fotó: instagram.com/rolandsallai)

Sajnálom a szabálytalanságot és nagyon büszke vagyok a csapatra, amiért a hibám után oroszlánként harcoltak”

– írta az Instagramon.

A mérkőzés végkimenetelét nagyban befolyásolták a német játékvezető, Harm Osmers ítéletei, aki előbb egy szabálytalannak tűnő gólt adott meg ellenfelünknek, aztán a fejét nem indokolatlanul elvesztő és szabálytalankodó Sallai Rolandot állította ki. A 40 éves bíró nem először okozott botrányt – erről bővebben ebben a cikkünkben olvashat!

Sallaira eltiltás vár

A piros lapja miatt a Galatasaray magyar légiósának biztosan ki kell hagynia a portugálok elleni jövő keddi hazai mérkőzést. 

Fotó: Paul Faith/AFP

