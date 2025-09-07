Már Németországban is botrányt csinált az ír–magyar meccset vezető bíró

Ahogyan arról beszámoltunk, a magyar válogatott 2–2-es döntetlent játszott Írországban a labdarúgó világbajnoki selejtezősorozat csoportkörének szombati első fordulójában. A mérkőzés végkimenetelét nagyban befolyásolták a német játékvezető, Harm Osmers ítéletei, aki előbb egy szabálytalannak tűnő gólt adott meg ellenfelünknek, aztán a fejét nem indokolatlanul elvesztő és szabálytalankodó Sallai Rolandot állította ki. A 40 éves bíró nem először okozott botrányt – írja a Magyar Nemzet.

Az 52. percben állította ki a bíró Sallait (Fotó: Paul Faith/AFP)

„Az előző idényben két olyan Bundesliga-találkozót is vezetett, amelyen középpontba került. A tavaly októberi Union Berlin–Eintracht Frankfurt (1–1) után mindkét csapat megtalálta őt: a Schäfer András ellen elkövetett szabálytalanságért kiállított Arthur Theate piros lapja miatt a frankfurtiak, Tim Skarke 91. percben szerzett góljának érvénytelenítése miatt pedig a berliniek” – olvasható a Magyar Nemzet cikkében, amely hozzátette:

Az Union sportigazgatója a lefújást követően egyszerre nevetségesnek és botrányosnak nevezte Osmers és a videóbíró teljesítményét.”

Aztán négy hónappal később egy Augsburg–Kiel (1–3) mérkőzésen is főszereplő lett.

„Az első félidő felénél megítélt egy büntetőt az újoncnak, pedig a visszajátszás alapján nem vitás, hogy Chrislain Matsima először a labdát rúgta el, és csak utána Alexander Bernhardsson lábát. A VAR mégis megerősítette a játékvezető pályán hozott ítéletét, a Kiel pedig vezetést szerzett, majd nyert.”

Sokat elmond a ténykedéséről, hogy

a Német Labdarúgó-szövetség (DFB) utólag nyilvánosságra hozta, hogy az augsburgi mérkőzés végeredményét közvetlenül befolyásoló játékvezetői döntés hibás volt.

Osmers ezek ellenére hazájában rutinos és elismert játékvezetőnek számít, nemrég például ő vezette a Német Szuperkupa-mérkőzést.

Ő volt az első bíró a német élvonalban, aki visszavont egy piros lapot

A Bundesligában 2017-ben történelmet írt, ugyanis ő volt az első, aki videóbírózás után egy piros lapot utólag sárgára változtatott – írja a Blikk.

„Még 2017-ben történt, hogy az Eintracht Frankfurt–Bayern München mérkőzés (0–1) 72. percében a hazaiak játékosa, Marius Wolf szabálytalankodott a bajorok kolumbiai támadójával, James Rodríguezzel. Osmers játékvezető először piros lapot mutatott fel, és Wolf már el is hagyta a pályát, amikor a VAR-szobából közbeléptek. A játékvezető megnézte a visszajátszást, és megváltoztatta a döntését: piros lap helyett csak sárgát adott, és Wolf visszatérhetett a pályára” – emlékezett vissza a blikk.hu, amely idézte a játékost.

Már az öltözőben voltam, amikor jött lélekszakadva a szertárosunk, hogy le ne vetkőzzek, mert végül csak sárgát kaptam. Amikor visszamentem a pályára, a bíró azt mondta, hogy sajnálja.”

Osmers az ír–magyar világbajnoki selejtezőn megadott egy szabálytalannak tűnő gólt a hazaiaknak, méghozzá úgy, hogy a VAR-szobából nem jeleztek neki, hogy nézze vissza az esetet, amely során Varga Barnabás a földre került. Nem sokkal később tőle nem messze Sallai Rolanddal szemben szabálytalankodtak, de nem fújt a sípjába. A fejét emiatt a magyar játékos elvesztette, és letarolta az ellenfelét, amiért azonnal kiállította. A meccsen egyébként nem ezek voltak az egyetlen olyan hibái, amivel a magyar csapatot károsította, de olyan is volt, hogy szöglet helyett kirúgást ítélt.