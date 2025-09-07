Ft
Ft
26°C
14°C
Ft
Ft
26°C
14°C
09. 07.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 07.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
magyar válogatott írország játékvezető Varga Barnabás Sallai Roland Dibusz Dénes Szoboszlai Dominik

Súlyos hibák: a szurkolók azonnal megtalálták a bűnbakot az írek elleni döntetlen után

2025. szeptember 07. 06:09

Kétgólos előnyt adott le a magyar labdarúgó-válogatott a dublini vb-selejtezőn.

2025. szeptember 07. 06:09
null
Szabó Péter

Mint arról beszámoltunk, álomszerű kezdés után végül 2–2-es döntetlennel kezdte Írországban a világbajnoki selejtezősorozatot a magyar labdarúgó-válogatott. Varga Barnabás és Sallai Roland góljával negyedóra után már 2–0-ra vezettünk az írek ellen, a második félidő elején aztán Evan Ferguson szépített, Sallait pedig kiállították, majd a hajrában a második találatot is bepréselték a hazaiak.

A magyar játékosok rendkívül csalódottan értékeltek a lefújást követően, a meccs előtt hiába írták volna alá a döntetlent, kétgólos előnyből kifejezetten bosszantó, hogy a 93. percben kicsúszott a kezünkből a három pont. Így volt ezzel Dibusz Dénes, Varga Barnabás és a csapatkapitány, Szoboszlai Dominik is. Nem beszélve a szurkolókról, akik a közösségi oldalakon hamar megtalálták a bűnbakokat a vereséggel felérő döntetlen után.

Ezt is ajánljuk a témában

Fókuszban a kritikusok

A szurkolók nem kímélték a magyar játékosokat: Dibuszt a határozatlansága, Sallai Rolandot a piros lapja, Szoboszlait pedig a hozzáállása miatt kritizálták, ám a legtöbben nem a futballistákban találták meg a bűnbakot.

„Szerintem Dibusz az első gólban részben benne volt. Határozottabban is elpofozhatta volna azt a labdát. Ennek ellenére ELŐRE MAGYARORSZÁG, ÉRTETEK SZURKOLOK!”

Az írek csúsztak-másztak és megcsinálták. Felhozták döntetlenre a mérkőzést. Azért kellett a nyomorult bíró is ehhez. Szoboszlait sem láttam vérre szomjazni.”

„Érdekes, a kommentelők 99% szerint nem volt piros Sallai belépője, én visszanéztem, egyértelműen piros. Nem kérdés, csúnyán bokán talpalta hátulról, attól, hogy magyar követte el a szabálytalanságot, attól még a megmozdulás piros lapot ért.”

Megoszlottak tehát a vélemények arról, kinek a számlájára írható, hogy meg kellett elégednünk a döntetlennel Dublinban, ám a hozzászólások 80 százaléka egyetértett abban, hogy a leggyengébb láncszem egyértelműen a német játékvezető volt a pályán.

Harm Osmers az első ír gólnál szemet hunyt a Varga Barnabás elleni szabálytalanság fölött, illetve a mezőnyben is rendkívül ellentmondásosan ítélte meg az írek elleni párharcokat.

A Fradi-csatár és a csapatkapitány is megjegyezte, hogy bizony lenne mit számon kérni a sípmesteren.

A fordulás után ugyan gyorsan kaptuk a gólt, de azt gondolom, szabálytalan volt”

– fogalmazott egyértelműen Varga, akihez csatlakozott Szoboszlai is:

„A piros lapba nem szeretnék belemenni, remélem, mindenki tanult belőle, nem lehet így reagálni, de Salát meg kell védenem, szándékosan soha nem ártana senkinek. Ha ez piros, akkor viszont vissza kellene nézni az első góljukat is” – hangsúlyozta a Liverpool univerzális középpályása.

Ezt is ajánljuk a témában

Egy véleményen vannak a drukkerek

A szurkolói vélemények abszolút egyetértettek a játékosokéval, íme, néhány példa, hogyan látták a drukkerek a játékvezető ténykedését.

„Csak gratulálni tudok Harm Osmersnek ezért a »játékvezetői teljesítményért«. A közreműködése nélkül ez az ír válogatott nem tudott volna kiegyenlíteni ezen a meccsen. Az írek hálával gondolhatnak rá. Remélem, soha nem találkozunk vele többet.”

Régen láttam ilyen undorító játékvezetést!”

„Örülök neki, hogy legalább Rossi kevésbé nyilatkozott diplomatikusan a nyilvánvalóról.”

„Ki kell mondani, nem voltunk mi sem a helyzet magaslatán a második félidőben, de a bírón múlott ez a meccs, másképp győzelem a MI javunkra!”

„Ahol csak az egyik csapat birkózhat, a másik pedig még csak csúnyán sem nézhet...”

„Eddig úgy gondoltam, hogy csak a pontozásos versenyeket lehet elcsalni, de ma kiderült: nem.”

A német játékvezetőt tényleg számtalan játékhelyzet megítélése miatt érheti jogos kritika, ám ezzel együtt sem kellett sok a szembe szélben elért bravúros idegenbeli sikerhez. Erre pedig bátran építhetünk az őszi folytatásban!

Ezt is ajánljuk a témában

Fotó: MTI/Bodnár Boglárka

Összesen 8 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
lististerc
2025. szeptember 07. 08:20
Ne siránkozzunk egy döntetlenen Dublinban az írek ellen! Valljuk meg, a meccs előtt elfogadtuk volna a döntetlent.Szép volt,fiúk,csak így tovább! Portugália ellen talán nem egy ökör vezeti a meccset, a bravúr is belefér,de a lényeg a helytállás.Amit Sallai csinált, az nem.
Válasz erre
0
0
galancza-2
2025. szeptember 07. 08:09
Nem volt jó a bíró, de konkrétan rossz sem. Az első ír gó vitatatható,de megadható volt. sallai sajnos meg egy b@rom. Megérdemelte a piros lapot.
Válasz erre
2
0
rugbista
2025. szeptember 07. 07:53
Sallai jogosan kapott pirosat. Elég volt a bírónak a fejére néznie. Hogy Szoboszlai nem hajtott volna? Dehogynem. Le a kalappal a csapat tagjai előtt! Mi is csúsztunk-másztunk! De nem kellett volna ennyire lerogyni egy szaros szabálytalannak tűnő gól miatt (igaz, efféle lökésért elér sok gólt láttunk visszavonni a VAR bevezetése óta) és egy kiállítás miatt. Ez a csapat nagy hibája volt.
Válasz erre
1
0
llancsi74
2025. szeptember 07. 07:45
Az örmények ellen ukrán játékvezető lesz???
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!