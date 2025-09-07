Súlyos hibák: a szurkolók azonnal megtalálták a bűnbakot az írek elleni döntetlen után

Írország–Magyarország: álomszerű kezdés, rémálomszerű folytatás az írek ellen – kétgólos előnyből ikszeltünk Dublinban
Az elején sokkoltuk az íreket, a második félidőben pedig ők minket.
Kétgólos előnyt adott le a magyar labdarúgó-válogatott a dublini vb-selejtezőn.
Mint arról beszámoltunk, álomszerű kezdés után végül 2–2-es döntetlennel kezdte Írországban a világbajnoki selejtezősorozatot a magyar labdarúgó-válogatott. Varga Barnabás és Sallai Roland góljával negyedóra után már 2–0-ra vezettünk az írek ellen, a második félidő elején aztán Evan Ferguson szépített, Sallait pedig kiállították, majd a hajrában a második találatot is bepréselték a hazaiak.
A magyar játékosok rendkívül csalódottan értékeltek a lefújást követően, a meccs előtt hiába írták volna alá a döntetlent, kétgólos előnyből kifejezetten bosszantó, hogy a 93. percben kicsúszott a kezünkből a három pont. Így volt ezzel Dibusz Dénes, Varga Barnabás és a csapatkapitány, Szoboszlai Dominik is. Nem beszélve a szurkolókról, akik a közösségi oldalakon hamar megtalálták a bűnbakokat a vereséggel felérő döntetlen után.
A szurkolók nem kímélték a magyar játékosokat: Dibuszt a határozatlansága, Sallai Rolandot a piros lapja, Szoboszlait pedig a hozzáállása miatt kritizálták, ám a legtöbben nem a futballistákban találták meg a bűnbakot.
„Szerintem Dibusz az első gólban részben benne volt. Határozottabban is elpofozhatta volna azt a labdát. Ennek ellenére ELŐRE MAGYARORSZÁG, ÉRTETEK SZURKOLOK!”
Az írek csúsztak-másztak és megcsinálták. Felhozták döntetlenre a mérkőzést. Azért kellett a nyomorult bíró is ehhez. Szoboszlait sem láttam vérre szomjazni.”
„Érdekes, a kommentelők 99% szerint nem volt piros Sallai belépője, én visszanéztem, egyértelműen piros. Nem kérdés, csúnyán bokán talpalta hátulról, attól, hogy magyar követte el a szabálytalanságot, attól még a megmozdulás piros lapot ért.”
Megoszlottak tehát a vélemények arról, kinek a számlájára írható, hogy meg kellett elégednünk a döntetlennel Dublinban, ám a hozzászólások 80 százaléka egyetértett abban, hogy a leggyengébb láncszem egyértelműen a német játékvezető volt a pályán.
Harm Osmers az első ír gólnál szemet hunyt a Varga Barnabás elleni szabálytalanság fölött, illetve a mezőnyben is rendkívül ellentmondásosan ítélte meg az írek elleni párharcokat.
A Fradi-csatár és a csapatkapitány is megjegyezte, hogy bizony lenne mit számon kérni a sípmesteren.
A fordulás után ugyan gyorsan kaptuk a gólt, de azt gondolom, szabálytalan volt”
– fogalmazott egyértelműen Varga, akihez csatlakozott Szoboszlai is:
„A piros lapba nem szeretnék belemenni, remélem, mindenki tanult belőle, nem lehet így reagálni, de Salát meg kell védenem, szándékosan soha nem ártana senkinek. Ha ez piros, akkor viszont vissza kellene nézni az első góljukat is” – hangsúlyozta a Liverpool univerzális középpályása.
A szurkolói vélemények abszolút egyetértettek a játékosokéval, íme, néhány példa, hogyan látták a drukkerek a játékvezető ténykedését.
„Csak gratulálni tudok Harm Osmersnek ezért a »játékvezetői teljesítményért«. A közreműködése nélkül ez az ír válogatott nem tudott volna kiegyenlíteni ezen a meccsen. Az írek hálával gondolhatnak rá. Remélem, soha nem találkozunk vele többet.”
Régen láttam ilyen undorító játékvezetést!”
„Örülök neki, hogy legalább Rossi kevésbé nyilatkozott diplomatikusan a nyilvánvalóról.”
„Ki kell mondani, nem voltunk mi sem a helyzet magaslatán a második félidőben, de a bírón múlott ez a meccs, másképp győzelem a MI javunkra!”
„Ahol csak az egyik csapat birkózhat, a másik pedig még csak csúnyán sem nézhet...”
„Eddig úgy gondoltam, hogy csak a pontozásos versenyeket lehet elcsalni, de ma kiderült: nem.”
A német játékvezetőt tényleg számtalan játékhelyzet megítélése miatt érheti jogos kritika, ám ezzel együtt sem kellett sok a szembe szélben elért bravúros idegenbeli sikerhez. Erre pedig bátran építhetünk az őszi folytatásban!
Fotó: MTI/Bodnár Boglárka