Súlyos hibák: a szurkolók azonnal megtalálták a bűnbakot az írek elleni döntetlen után

Fókuszban a kritikusok

A szurkolók nem kímélték a magyar játékosokat: Dibuszt a határozatlansága, Sallai Rolandot a piros lapja, Szoboszlait pedig a hozzáállása miatt kritizálták, ám a legtöbben nem a futballistákban találták meg a bűnbakot.

„Szerintem Dibusz az első gólban részben benne volt. Határozottabban is elpofozhatta volna azt a labdát. Ennek ellenére ELŐRE MAGYARORSZÁG, ÉRTETEK SZURKOLOK!”

Az írek csúsztak-másztak és megcsinálták. Felhozták döntetlenre a mérkőzést. Azért kellett a nyomorult bíró is ehhez. Szoboszlait sem láttam vérre szomjazni.”

„Érdekes, a kommentelők 99% szerint nem volt piros Sallai belépője, én visszanéztem, egyértelműen piros. Nem kérdés, csúnyán bokán talpalta hátulról, attól, hogy magyar követte el a szabálytalanságot, attól még a megmozdulás piros lapot ért.”

Megoszlottak tehát a vélemények arról, kinek a számlájára írható, hogy meg kellett elégednünk a döntetlennel Dublinban, ám a hozzászólások 80 százaléka egyetértett abban, hogy a leggyengébb láncszem egyértelműen a német játékvezető volt a pályán.

Harm Osmers az első ír gólnál szemet hunyt a Varga Barnabás elleni szabálytalanság fölött, illetve a mezőnyben is rendkívül ellentmondásosan ítélte meg az írek elleni párharcokat.

A Fradi-csatár és a csapatkapitány is megjegyezte, hogy bizony lenne mit számon kérni a sípmesteren.

A fordulás után ugyan gyorsan kaptuk a gólt, de azt gondolom, szabálytalan volt”

– fogalmazott egyértelműen Varga, akihez csatlakozott Szoboszlai is:

„A piros lapba nem szeretnék belemenni, remélem, mindenki tanult belőle, nem lehet így reagálni, de Salát meg kell védenem, szándékosan soha nem ártana senkinek. Ha ez piros, akkor viszont vissza kellene nézni az első góljukat is” – hangsúlyozta a Liverpool univerzális középpályása.