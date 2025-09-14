Robbie Williams Fradi-mezzel pózolt – Robbie Keane-től kapta személyesen (FOTÓ)

A világhírű angol popsztár, Robbie Williams szeptember 12-én teltházas koncertet adott Budapesten, az MVM Dome-ban. Az előadásra természetesen hírességek is kíváncsiak voltak – például a Ferencváros ír vezetőedzője, Robbie Keane is.

Robbie Keane és Robbie Williams. Fotó: Ferencváros TC

A Fradi szombaton a Szarvaskend ellen nyert 15–0-ra a Magyar Kupában, de a jelek szerint Keane a mérkőzés előtti estét szórakozással töltötte az MVM Dome-ban. Ráadásul személyesen is találkozhatott druszájával, akit meg is lepte az FTC ajándékával, méghozzá egy mezzel.