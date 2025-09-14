Robbie Williams Fradi-mezzel pózolt – Robbie Keane-től kapta személyesen (FOTÓ)

Mesternégyessel debütált az új Fradi-csatár – Varga valóra váltotta egy kisfiú álmát (VIDEÓ)
Kiütéses fővárosi siker a labdarúgó Magyar Kupában.
Robbie Keane is ott járt péntek este Robbie Williams koncertjén, ráadásul egy Fradi-mezzel is meglepte a brit popikont. Nézz meg Robbie Williams-t ferencvárosi mezzel a kezében!
A világhírű angol popsztár, Robbie Williams szeptember 12-én teltházas koncertet adott Budapesten, az MVM Dome-ban. Az előadásra természetesen hírességek is kíváncsiak voltak – például a Ferencváros ír vezetőedzője, Robbie Keane is.
A Fradi szombaton a Szarvaskend ellen nyert 15–0-ra a Magyar Kupában, de a jelek szerint Keane a mérkőzés előtti estét szórakozással töltötte az MVM Dome-ban. Ráadásul személyesen is találkozhatott druszájával, akit meg is lepte az FTC ajándékával, méghozzá egy mezzel.
Közös fotók is készültek, az egyiken Williams Keane-nel és a mezzel pózol – ezt a Ferencváros osztotta meg a közösségi médiában.
Williams egyébként a koncertjén azzal kedveskedett a rajongóknak, hogy beöltözött a második magyar asztronautának, Kapu Tibornak.
Nyitókép: Ferencváros TC