Ft
Ft
26°C
16°C
Ft
Ft
26°C
16°C
09. 14.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 14.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
Robbie Keane Fradi Robbie Williams Ferencváros FTC

Robbie Williams Fradi-mezzel pózolt – Robbie Keane-től kapta személyesen (FOTÓ)

2025. szeptember 14. 19:38

Robbie Keane is ott járt péntek este Robbie Williams koncertjén, ráadásul egy Fradi-mezzel is meglepte a brit popikont. Nézz meg Robbie Williams-t ferencvárosi mezzel a kezében!

2025. szeptember 14. 19:38
null

A világhírű angol popsztár, Robbie Williams szeptember 12-én teltházas koncertet adott Budapesten, az MVM Dome-ban. Az előadásra természetesen hírességek is kíváncsiak voltak – például a Ferencváros ír vezetőedzője, Robbie Keane is.

Robbie Williams
Robbie Keane és Robbie Williams. Fotó: Ferencváros TC

A Fradi szombaton a Szarvaskend ellen nyert 15–0-ra a Magyar Kupában, de a jelek szerint Keane a mérkőzés előtti estét szórakozással töltötte az MVM Dome-ban. Ráadásul személyesen is találkozhatott druszájával, akit meg is lepte az FTC ajándékával, méghozzá egy mezzel.

Ezt is ajánljuk a témában

Robbie Williams, Robbie Keane és a Fradi-mez egy fotón

Közös fotók is készültek, az egyiken Williams Keane-nel és a mezzel pózol – ezt a Ferencváros osztotta meg a közösségi médiában.

Williams egyébként a koncertjén azzal kedveskedett a rajongóknak, hogy beöltözött a második magyar asztronautának, Kapu Tibornak. 

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Ferencváros TC

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!