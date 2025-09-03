Pár éve még eszébe sem jutott a válogatott, 30 évesen Varga Barnabás helyettese lett Bognár György újabb felfedezettje

„Ismerjük az újoncokat személyesen is, úgy jöttek, mintha régóta kerettagok lennének. Mindenki átérzi az első mérkőzés súlyát, fontos, hogy jó eredményt érjünk el. Nagyjából ismerjük az ír válogatottat, tavaly játszottunk is velük, de az nem úgy sikerült, ahogy elterveztük.

Azzal az eredménnyel most biztosan nem egyeznénk ki.”

Nem csoda, hiszen azon a felkészülési mérkőzésen 2–1-re nyertek az írek, amivel most rögtön lépéshátrányba kerülhetnénk a második, pótselejtezőt érő pozícióért folytatott harcban.

„Tavaly kikaptunk ugyan Dublinban, de úgy érzem, domináltunk a mérkőzésen. Nagyon fizikális találkozó volt, és meg tudtak kontrázni minket. Remélem, az eredmény most fordítva lesz. Arra kell fókuszálni, hogy a védekezés rendben legyen, gólokat szerezzünk, és elkerüljük a kint elkövetett hibákat.”

Tóth Barna 30 évesen szerepel először a válogatott keretében – nem csoda, hogy nem tudta kihagyni Marco Rossi, hiszen ebben a szezonban 11 meccsen 4 gól és 5 gólpassz a mérlege.

„Tudom magamról, hogy későn érő típus vagyok, ezt látom a karrieremen is. A válogatott először akkor fogalmazódott meg bennem, amikor Paksra kerültem. Akkor álom volt még csupán, de azért a minta azt mutatta, hogy Paksról be lehet kerülni a nemzeti csapatba. Realitása igazából nyáron lett, nagyon boldog vagyok, hogy összejött és hálás miatta a szövetségi kapitánynak.”

Megerősítette Nagy Zsolt szavait, miszerint mindenki nagyon kedvesen fogadta, elmondása szerint olyan családias környezetbe érkezett, mintha csak Pakson lenne. Tóth 3 évvel ezelőttig, vagyis 27 évesen még csak az NB II-ben játszott:

a Monorban

a Nyíregyházában

a Haladásban

az Ajkában

végül a Kecskemétben

Vajon álmodozott akkor már a válogatottról?

„Mindig a következő nagy lépésre gondoltam.

A korábbi években még csak az NB I volt a cél, amit nagyon nehéznek tűnt megtenni, de végül a Kecskeméttel sikerült feljutnunk az élvonalba.

A következő lépcsőfok most már az lenne, hogy be is tudjak mutatkozni a válogatottban, aztán szeretnék tovább álmodni, és sikereket elérni.”

Marco Rossi a kerethirdető sajtótájékoztatón elárulta, hogy Varga Barnabás helyettesének hívta be Tóth Barnát arra az esetre, ha le kellene cserélni a Ferencváros támadóját. Ugyanakkor a paksi csatártól azt kérdezték, vajon tudna-e együtt szerepelni Vargával?

„Szerintem jó lenne a játékkapcsolatunk.

Ahogy néztem a meccseket, Varga kapcsolata jó volt Pakson Böde Danival, akivel nekem is sikerült megtalálni a közös játék működését. Ilyen szempontból mindketten gyakorlottak vagyunk a két fizikálisabb csatár játékában.”

A magyar válogatott szombat este 20.45-kor kezdi meg szereplését a világbajnoki selejtezősorozatban Dublinban Írország ellen.

Nyitókép: MTI/Illyés Tibor