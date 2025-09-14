Összerúgta a port Vucsics elnökkel – elköltözött Szerbiából Novak Djokovics

Mint ismert, Djokovics a közelmúltban összekülönbözött Aleksandar Vucsics köztársasági elnökkel, mert támogatta az új választást követelő diáktüntetéseket, sőt, egyik januári győzelmét egy korábbi demonstráció során megsérült hölgynek ajánlotta.

Ezt követően nevezte árulónak a köztársasági elnök, a 24-szeres Grand Slam-győztes teniszező pedig úgy érezte, nincs maradása az országban, és meg sem állt gyermekeivel és feleségével a görög fővárosig.

Djokovics a legfrissebb hírek szerint hosszú távra rendezkedne be, egy akadémia nyitását is tervezi görög otthona mellett – írja a Proto Thema.