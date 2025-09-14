Összerúgta a port Vucsics elnökkel – elköltözött Szerbiából Novak Djokovics

„A woke-mozgalom nem érdemel ünneplést” – csúnyán beleszállt minden idők legsikeresebb teniszezője a Pride-ba
Novak Djokovics nemet mondott a Pride-hónapra.
Meg sem állt a családdal Athénig.
Határozott lépésre szánta el magát a világ legeredményesebb teniszezője, Novak Djokovics. A szerb klasszis politikai okok miatt a hazájából való elköltözés mellett döntött és Athénban telepedett le a családjával.
Mint ismert, Djokovics a közelmúltban összekülönbözött Aleksandar Vucsics köztársasági elnökkel, mert támogatta az új választást követelő diáktüntetéseket, sőt, egyik januári győzelmét egy korábbi demonstráció során megsérült hölgynek ajánlotta.
Ezt követően nevezte árulónak a köztársasági elnök, a 24-szeres Grand Slam-győztes teniszező pedig úgy érezte, nincs maradása az országban, és meg sem állt gyermekeivel és feleségével a görög fővárosig.
Djokovics a legfrissebb hírek szerint hosszú távra rendezkedne be, egy akadémia nyitását is tervezi görög otthona mellett – írja a Proto Thema.
Fotó: Patrick Hamilton/AFP