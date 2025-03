„Fáj beismernem, de jobb voltál!” – hihetetlen csoda fosztotta meg a történelmi bravúrtól Djokovicsot

Fél lábbal már ott állt a halhatatlanság kapujában Novak Djokovics, maholnap 38 évesen: Miamiban éppen a 100. tornagyőzelmére készült, ami egy teljességgel felfoghatatlan szám. Az ATP-1000-es mestertorna döntőjében a legújabb tinisztár, a cseh Jakub Mensík várt rá, aki a gyereke is lehetne, miután jóformán feleannyi idős – és éppen Djokovics miatt kezdett el anno teniszezni. A két tündérmese közül most a 19 éves cseh játékosé vált valóra (pedig korábban hajszál híján visszalépett az egész versenytől): rendkívül emlékezetes, az eső miatt hat órát csúszó összecsapáson tudta legyőzni gyermekkori idolját, két végletekig kiélezett szettben. A jó kétórányi mérkőzés mindkét szettje rövidítésig ment, s még ezek is izgalmasan alakultak, Mensík végül egyaránt 7:4, 7:4-re tudta behúzni a végjátékokat. A hatalmas győzelem után jöhettek a megható jelenetek, az összeölelkezés a hálónál, majd a kölcsönös vallomások, elsőként a hitetlenkedő győztes szájából.

Úgy nőttem fel, hogy őt néztem. Miatta kezdtem el teniszezni! Egyszóval hihetetlen érzés legyőzni őt egy tornadöntőben, főleg, hogy sokáig csak álom volt az ATP-tornagyőzelem. Hogy ez végül éppen egy 1000-es mestertornán sikerült, és pont Novak ellen, csak még különlegesebbé teszi.”

A szerb legenda sem fukarkodott a dicséretekkel, sportszerűen gratulált Mensíknek és a családjának, sőt, még egy hamisítatlan „djokovicsos” bókot is kiosztott zárásként:

Fáj beismernem, de jobb voltál!”

Ennél nagyobb elismerés és motiváció pedig aligha létezik a sporttörténelem egyik legnagyobbjától – aki egyébként ettől függetlenül némi pályatakarítással melegített be a fináléra...

