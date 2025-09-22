Ezért küldték Mexikóba a magyar olimpiai bajnokot

Nem kertelt Kós Hubert: le tudta győzni Milák Kristófot, és a 100 pillangón is dobogóra tör
Kós Hubert feltöltődött a vizes világbajnokság után: a Maldív-szigeteken úszott, Írországban golfozott.
Kós Hubert két számban nyert a mexikói Queretaróban rendezett nemzetközi úszóversenyen. Az olimpiai bajnok Milák Kristóf számában is diadalmaskodott.
Az olimpiai bajnok Kós Hubert a múlt héten tért vissza az Egyesült Államokba, edzője, Bob Bowman pedig a nyári pihenő után elküldte őt és néhány texasi csapattársát – többek között a négyszeres ötkarikás aranyérmes francia Léon Marchand-t – egy mexikói versenyre, mégpedig azzal a céllal, hogy kezdjenek el hangolódni az októberi világkupa-sorozatra – számolt be róla a hazai szövetség közösségi oldala alapján az MTI.
Kós szombaton 200 méter háton, vasárnap 100 méter pillangón győzött.
Előbbiben, a fő számában századra megúszta azt az időt (1:53.19 perc), amivel a nyári, szingapúri világbajnokságon nyert. Igaz, ez az eredmény rövidpályán született, ami így nem számít kiemelkedőnek, de Kós a többhetes pihenője és a hazai edzései után „ígéretesnek” nevezte a teljesítményét. Utóbbi számnak pedig Milák Kristóf az olimpiai bajnoka, de Kós már az országos bajnokságon is le tudta győzni benne honfitársát, akinek – mint korábban elmondta – bízik a visszatérésében.
Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt