09. 22.
hétfő
Kós Hubert Milák Krisfóf úszás

Ezért küldték Mexikóba a magyar olimpiai bajnokot

2025. szeptember 22. 16:48

Kós Hubert két számban nyert a mexikói Queretaróban rendezett nemzetközi úszóversenyen. Az olimpiai bajnok Milák Kristóf számában is diadalmaskodott.

2025. szeptember 22. 16:48
Az olimpiai bajnok Kós Hubert a múlt héten tért vissza az Egyesült Államokba, edzője, Bob Bowman pedig a nyári pihenő után elküldte őt és néhány texasi csapattársát – többek között a négyszeres ötkarikás aranyérmes francia Léon Marchand-t – egy mexikói versenyre, mégpedig azzal a céllal, hogy kezdjenek el hangolódni az októberi világkupa-sorozatra – számolt be róla a hazai szövetség közösségi oldala alapján az MTI.

olimpiai bajnok
Az olimpiai bajnok Kós Hubert két aranyat nyert Mexikóban. Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

Kós szombaton 200 méter háton, vasárnap 100 méter pillangón győzött.

Az egyikben nem ő az olimpiai bajnok

Előbbiben, a fő számában századra megúszta azt az időt (1:53.19 perc), amivel a nyári, szingapúri világbajnokságon nyert. Igaz, ez az eredmény rövidpályán született, ami így nem számít kiemelkedőnek, de Kós a többhetes pihenője és a hazai edzései után „ígéretesnek” nevezte a teljesítményét. Utóbbi számnak pedig Milák Kristóf az olimpiai bajnoka, de Kós már az országos bajnokságon is le tudta győzni benne honfitársát, akinek – mint korábban elmondta – bízik a visszatérésében.

Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt

