Ft
Ft
23°C
16°C
Ft
Ft
23°C
16°C
09. 11.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 11.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
Kós Hubert úszás vízum golf Egyesült Államok

Nem kertelt Kós Hubert: le tudta győzni Milák Kristófot, és a 100 pillangón is dobogóra tör

2025. szeptember 11. 19:10

Kós Hubert feltöltődött a vizes világbajnokság után: a Maldív-szigeteken úszott, Írországban golfozott.

2025. szeptember 11. 19:10
null

Hosszú interjút adott a 24.hu oldalnak Párizs hátúszó olimpiai bajnoka, Kós Hubert, aki alaposan feltöltődött a szingapúri világbajnokság után: a Maldív-szigeteken úszott, Írországban golfozott, most pedig immár kétszeres világbajnokként térhet vissza az Egyesült Államokba – ha elkészül az új vízuma.

„Vízumot cserélek, az F1-es egyetemi helyett a nagyobb szabadságot biztosító próra váltok, ami nem készült el időben. Anélkül pedig nem utazhatok, és a suli sem fogad. Úgyhogy csak a jövő héten utazom ki, és januárban folytatom az iskolát, ahol még három szemeszterem van hátra” – mesélte Kós Hubert, aki a sportágában a szeme előtt zajló amerikai generációváltásról és az úszás magyarországi helyzetéről is elmondta a véleményét.

Ezt is ajánljuk a témában

„Egyszerűen – és erről sokszor beszélgettünk mi, magyar úszók is – olyan mennyiségű pénz, ezáltal eszköz, edzői és versenyzői erőforrás áll az amerikai egyetemek rendelkezésére, ami sehol máshol a világon.

Ennél fogva az a rendszer sehol nem másolható.

Az amerikai rendszerrel szemben mindenhol, így itthon is az jelent hatalmas hátrányt, hogy miközben az amerikai válogatott ugyanúgy két úszót nevezhet a világversenyre, mint a többi nemzet, ám azon a kettőn kívül van top 10-es, top 20-as listájuk, a rajta lévők mindannyian részt vesznek az összes egyetemi versenyen, egymás ellen küzdenek, és akik folyton ilyen magas szinten vetélkednek, azok jobb úszókká válnak, mint azok, aki »félgőzzel« is képesek nyerni, és azzal világbajnoki, olimpiai induláshoz jutni” – hangsúlyozta Kós.

Ezt is ajánljuk a témában

„Amerikában kilenc edzésem van, itthon tíz volt. Ez látszólag nem nagy különbség. Azonban méterben nagyjából a 60–70 százalékát úszom a hazai adagnak, viszont háromszor annyira intenzíven.

Így sokkal több izmot tudok magamra pakolni. 100 és 200 háton is ezért javultam a 2024-es évemhez képest egy másodpercet.

Vagyis, hogyha megint tudok erősödni ennyit, és arra még rájön a férfierő, ami 23–25 éves korban következik majd be, akkor szerintem jó pozícióban leszünk Los Angelesre” – tekintett előre a 200 méteres hátúszás párizsi bajnoka.

Ezt is ajánljuk a témában

Kós Hubert a beszélgetés során arra is kitért, hogy meglátása szerint hat úszószámban (50–100–200 hát, a 100–200 pille és a 200 vegyes) lehetne a dobogó környékén a világon, ám ezek közül az 50 méter lottó, a 200 pillangó és vegyes Léon Marchand miatt lutri, így marad két hátúszószám és a 100 méteres pillangó.

„Utóbbin még nem indulhattam vb-n, nem mutathattam meg, hogy mennyire vagyok jó benne.

Ám jelzés értékű, hogy Milák Kristófot, a szám olimpiai bajnokát le tudtam győzni az áprilisi országos bajnokságon.

Szóval a 100 pille nincs rossz pozícióban” – jelentette ki sokatmondóan a BVSC klasszisa, aki azt is hozzátette Milákkal kapcsolatban: „Szerintem vissza fog térni, és nagyon is jó lesz még. Én legalábbis bízom abban, hogy visszajön”.

Ezt is ajánljuk a témában

Fotó: MTI/Illyés Tibor

 

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!