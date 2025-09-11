Nem kertelt Kós Hubert: le tudta győzni Milák Kristófot, és a 100 pillangón is dobogóra tör

Kiderült, mennyi pénzt kerestek a magyarok a világbajnokságon
Hosszú interjút adott a 24.hu oldalnak Párizs hátúszó olimpiai bajnoka, Kós Hubert, aki alaposan feltöltődött a szingapúri világbajnokság után: a Maldív-szigeteken úszott, Írországban golfozott, most pedig immár kétszeres világbajnokként térhet vissza az Egyesült Államokba – ha elkészül az új vízuma.
„Vízumot cserélek, az F1-es egyetemi helyett a nagyobb szabadságot biztosító próra váltok, ami nem készült el időben. Anélkül pedig nem utazhatok, és a suli sem fogad. Úgyhogy csak a jövő héten utazom ki, és januárban folytatom az iskolát, ahol még három szemeszterem van hátra” – mesélte Kós Hubert, aki a sportágában a szeme előtt zajló amerikai generációváltásról és az úszás magyarországi helyzetéről is elmondta a véleményét.
„Egyszerűen – és erről sokszor beszélgettünk mi, magyar úszók is – olyan mennyiségű pénz, ezáltal eszköz, edzői és versenyzői erőforrás áll az amerikai egyetemek rendelkezésére, ami sehol máshol a világon.
Ennél fogva az a rendszer sehol nem másolható.
Az amerikai rendszerrel szemben mindenhol, így itthon is az jelent hatalmas hátrányt, hogy miközben az amerikai válogatott ugyanúgy két úszót nevezhet a világversenyre, mint a többi nemzet, ám azon a kettőn kívül van top 10-es, top 20-as listájuk, a rajta lévők mindannyian részt vesznek az összes egyetemi versenyen, egymás ellen küzdenek, és akik folyton ilyen magas szinten vetélkednek, azok jobb úszókká válnak, mint azok, aki »félgőzzel« is képesek nyerni, és azzal világbajnoki, olimpiai induláshoz jutni” – hangsúlyozta Kós.
„Amerikában kilenc edzésem van, itthon tíz volt. Ez látszólag nem nagy különbség. Azonban méterben nagyjából a 60–70 százalékát úszom a hazai adagnak, viszont háromszor annyira intenzíven.
Így sokkal több izmot tudok magamra pakolni. 100 és 200 háton is ezért javultam a 2024-es évemhez képest egy másodpercet.
Vagyis, hogyha megint tudok erősödni ennyit, és arra még rájön a férfierő, ami 23–25 éves korban következik majd be, akkor szerintem jó pozícióban leszünk Los Angelesre” – tekintett előre a 200 méteres hátúszás párizsi bajnoka.
Kós Hubert a beszélgetés során arra is kitért, hogy meglátása szerint hat úszószámban (50–100–200 hát, a 100–200 pille és a 200 vegyes) lehetne a dobogó környékén a világon, ám ezek közül az 50 méter lottó, a 200 pillangó és vegyes Léon Marchand miatt lutri, így marad két hátúszószám és a 100 méteres pillangó.
„Utóbbin még nem indulhattam vb-n, nem mutathattam meg, hogy mennyire vagyok jó benne.
Ám jelzés értékű, hogy Milák Kristófot, a szám olimpiai bajnokát le tudtam győzni az áprilisi országos bajnokságon.
Szóval a 100 pille nincs rossz pozícióban” – jelentette ki sokatmondóan a BVSC klasszisa, aki azt is hozzátette Milákkal kapcsolatban: „Szerintem vissza fog térni, és nagyon is jó lesz még. Én legalábbis bízom abban, hogy visszajön”.
Fotó: MTI/Illyés Tibor