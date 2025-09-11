Nem kertelt Kós Hubert: le tudta győzni Milák Kristófot, és a 100 pillangón is dobogóra tör

Hosszú interjút adott a 24.hu oldalnak Párizs hátúszó olimpiai bajnoka, Kós Hubert, aki alaposan feltöltődött a szingapúri világbajnokság után: a Maldív-szigeteken úszott, Írországban golfozott, most pedig immár kétszeres világbajnokként térhet vissza az Egyesült Államokba – ha elkészül az új vízuma.

„Vízumot cserélek, az F1-es egyetemi helyett a nagyobb szabadságot biztosító próra váltok, ami nem készült el időben. Anélkül pedig nem utazhatok, és a suli sem fogad. Úgyhogy csak a jövő héten utazom ki, és januárban folytatom az iskolát, ahol még három szemeszterem van hátra” – mesélte Kós Hubert, aki a sportágában a szeme előtt zajló amerikai generációváltásról és az úszás magyarországi helyzetéről is elmondta a véleményét.