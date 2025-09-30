Ft
Hírek
Vélemények
Hetilap
Feczkó Tamás Karcag NB II Varga Attila Budapest Honvéd

„Nem érdekel, ha tíz van közte” – az öt gólt kapó csapat edzője szerint a szurkolókat mindig ki kell szolgálni

2025. szeptember 30. 10:32

Varga Attila szerint jobb kikapni egy hétgólos mérkőzésen, mint játszani egy színtelen-szagtalan 0–0-t.

2025. szeptember 30. 10:32
null

Ahogy arról beszámoltunk, a listavezető Budapest Honvéd saját közönsége előtt gólzáporos, 5–2-es győzelmet aratott a Karcag felett a labdarúgó NB II nyolcadik fordulójának hétfő esti zárómérkőzésén. A hazaiaktól Csontos Dominik és Zuigéber Ákos is duplázott, a kispestiek pedig sikerükkel továbbra is élen állnak a Merkantil Bank Ligában. A találkozót követően a főszereplők értékeltek. 

„A legfontosabb, hogy hátrányból fordítva meg tudtuk nyerni a mérkőzést, ráadásul végül elég nagy gólkülönbséggel. Nagyon boldog vagyok, hogy két gólt szereztem, de elsősorban az a fontos, hogy a három pontot itthon tudtuk tartani. A csapat legnagyobb erénye, hogy mindenki a másikért küzd, ez minden mérkőzésen döntő különbséget jelent a javunkra” – nyilatkozta az M4 Sportnak Zuigéber Ákos. 

„Megtörtük őket a harmadik-negyedik gól után, sajnálom, hogy az utolsó huszonöt percben már nem tudtunk gólt szerezni. Örülök annak, hogy aki kilátgatott, az jól szórakozott. Meg sem tudom mondani, hogy hanyadszor nyertünk hátrányból fordítva mérkőzést, de boldoggá tesz, hogyha gólt kapunk, akkor senkinek az arcán nem látok pánikot, mindenki csinálja tovább a dolgát. Van még hiba bőven, de a támadójátékunk nem nézett ki rosszul” – értékelt Feczkó Tamás, a Budapest Honvéd vezetőedzője, akinek a 12 hazai meccséből ez volt a 10. győzelme a Bozsik Arénában. 

Varga Attila, a Karcag vezetőedzője szerint csapata nagyon jól kezdett, de a fordulópontokból rosszul jött ki. 

„Az első félidőben a középpályás védekezésünkkel volt probléma, a szünetben rendeztük a sorokat, aztán a cserékkel megpróbáltunk egy direkt futballt játszani. Mondtam a srácoknak, hogy 

nem érdekel, ha tíz van közte, de akkor is ki kell szolgálnunk a közönséget.

Inkább játsszunk egy ilyen mérkőzést, amin hét gól van, mint egy színtelen-szagtalan nulla nullát. A csapatom nem szokott rögzített helyzeteből gólt kapni, de most négy ilyet kaptunk. Ezt át kell beszélnem a csapattal, mert ez okozta a vereséget. Ilyen előnyt egy ilyen erős csapatnak nem adhatunk” – fogalmazott a tréner. 

MERKANTIL BANK LIGA, 8. FORDULÓ

Budapest Honvéd FC–Karcagi SC 5–2 (3–1)

G: Csontos D. (13., 65., mindkettőt 11-esből), Zuigeber (40., 45+3.), Kántor K. (56.), ill. Kovalovszki (10.), Pap Zs. (54.)

Nyitókép: karcagsport.hu

A mérkőzés összefoglalója: 

 

 

 

