„Nem érdekel, ha tíz van közte” – az öt gólt kapó csapat edzője szerint a szurkolókat mindig ki kell szolgálni

Ahogy arról beszámoltunk, a listavezető Budapest Honvéd saját közönsége előtt gólzáporos, 5–2-es győzelmet aratott a Karcag felett a labdarúgó NB II nyolcadik fordulójának hétfő esti zárómérkőzésén. A hazaiaktól Csontos Dominik és Zuigéber Ákos is duplázott, a kispestiek pedig sikerükkel továbbra is élen állnak a Merkantil Bank Ligában. A találkozót követően a főszereplők értékeltek.

„A legfontosabb, hogy hátrányból fordítva meg tudtuk nyerni a mérkőzést, ráadásul végül elég nagy gólkülönbséggel. Nagyon boldog vagyok, hogy két gólt szereztem, de elsősorban az a fontos, hogy a három pontot itthon tudtuk tartani. A csapat legnagyobb erénye, hogy mindenki a másikért küzd, ez minden mérkőzésen döntő különbséget jelent a javunkra” – nyilatkozta az M4 Sportnak Zuigéber Ákos.

„Megtörtük őket a harmadik-negyedik gól után, sajnálom, hogy az utolsó huszonöt percben már nem tudtunk gólt szerezni. Örülök annak, hogy aki kilátgatott, az jól szórakozott. Meg sem tudom mondani, hogy hanyadszor nyertünk hátrányból fordítva mérkőzést, de boldoggá tesz, hogyha gólt kapunk, akkor senkinek az arcán nem látok pánikot, mindenki csinálja tovább a dolgát. Van még hiba bőven, de a támadójátékunk nem nézett ki rosszul” – értékelt Feczkó Tamás, a Budapest Honvéd vezetőedzője, akinek a 12 hazai meccséből ez volt a 10. győzelme a Bozsik Arénában.