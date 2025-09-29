Ft
Ft
20°C
11°C
Ft
Ft
20°C
11°C
09. 29.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 29.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
Karcag NB II Budapest Honvéd Honvéd

Ketten is dupláztak, hétgólos meccsen győzte le a listavezető az újoncot

2025. szeptember 29. 22:31

Hiába szerzett gyorsan vezetést a Karcag, a Budapest Honvéd végül simán otthon tartotta a pontokat.

2025. szeptember 29. 22:31
null

A listavezető Budapest Honvéd saját közönsége előtt gólzáporos, 5–2-es győzelmet aratott a Karcag felett a labdarúgó NB II nyolcadik fordulójának hétfő esti zárómérkőzésén. Az összecsapást eredetileg Karcagon rendezték volna, ám a pályaválasztói jogot végül felcserélték, mert 

az újonc kunságiak stadionja egyelőre nem alkalmas nagyobb számú vendégszurkoló befogadására. 

Noha az idegenben nyeretlen karcagiak a 10. percben Kovalovszki Máté góljával megszerezték a vezetést, a fővárosiak a szünetig hárommal feleltek, végül meg sem álltak öt találatig. A Honvédból Csontos Dominik és Zuigéber Ákos is duplázott (utóbbi két tizenegyesből), a forduló előtt listavezető kispestiek így újabb sikerükkel változatlanul élen állnak a Merkantil Bank Ligában.

MERKANTIL BANK LIGA, 8. FORDULÓ

Budapest Honvéd FC–Karcagi SC 5–2 (3–1)

G: Csontos D. (13., 65., mindkettőt 11-esből), Zuigeber (40., 45+3.), Kántor K. (56.), ill. Kovalovszki (10.), Pap Zs. (54.)

(Nyitókép: Facebook/Budapest Honvéd FC)

 

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!