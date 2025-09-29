Ketten is dupláztak, hétgólos meccsen győzte le a listavezető az újoncot

A listavezető Budapest Honvéd saját közönsége előtt gólzáporos, 5–2-es győzelmet aratott a Karcag felett a labdarúgó NB II nyolcadik fordulójának hétfő esti zárómérkőzésén. Az összecsapást eredetileg Karcagon rendezték volna, ám a pályaválasztói jogot végül felcserélték, mert

az újonc kunságiak stadionja egyelőre nem alkalmas nagyobb számú vendégszurkoló befogadására.

Noha az idegenben nyeretlen karcagiak a 10. percben Kovalovszki Máté góljával megszerezték a vezetést, a fővárosiak a szünetig hárommal feleltek, végül meg sem álltak öt találatig. A Honvédból Csontos Dominik és Zuigéber Ákos is duplázott (utóbbi két tizenegyesből), a forduló előtt listavezető kispestiek így újabb sikerükkel változatlanul élen állnak a Merkantil Bank Ligában.