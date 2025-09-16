Újabb MLSZ-ellenes „frakció” alakult: már az NB II-es klubok is változásokat követelnek

Innen nem lesz visszaút: Kubatov Gábor úgy beleállt Csányi Sándorba és az MLSZ-be, ahogy még soha
A Ferencváros elnöke nem kertelt.
A túlzott és aránytalan MLSZ-szigorítások, büntetési tételek, valamint a vasárnapi mérkőzésnap miatt tiltakoznak a másodosztályú csapatok vezetői a Budapest Honvéd vezetésével.
A Budapest Honvéd kezdeményezésére 15 NB II-es klub vezetője gyűlt össze, hogy egyeztessenek egymással, és közösen adjanak hangot az életszerűtlen MLSZ-szabályokkal szembeni ellenérzésüknek.
A csapatok első körben a fegyelmi szabályzat módosítását követelik a büntetési tételek aránytalansága miatt. Kifogásolják egyebek mellett, hogy a Magyar Labdarúgó Szövetség ellenőrei jelentéseikben nem rögzítik a különféle szankciókat kiváltó okokat, illetve példaként hozzák, hogy volt olyan NB II-es csapat, amelyet mindösszesen öt szurkoló kísért el az idegenbeli mérkőzésre, egy bekiabálásért azonban mégis komoly pénzbüntetést szabtak ki a klubra (a kezdeményező Honvéd pedig már szektorbezárást is kapott).
Nem értenek egyet továbbá azzal sem, hogy az MLSZ a „cigányozást” – mindenféle előzetes párbeszéd, kommunikáció nélkül – a korábbi „obszcén, becsmérlő” minősítés helyett idéntől már a súlyosabb elbírálás alá eső „rasszista” kategóriába sorolja.
A másik sarokpont a vasárnapi meccsnap: a klubok nem először kezdeményezik, hogy ne csak a hét utolsó napján lehessen bajnokit játszani (a hétfői tévés meccseket leszámítva), mert ez mindenkire nézve hátrányos, ezért az ügy érdekében az MLSZ mellett a közvetítő M4 Sporttal is felvették a kapcsolatot.
Az egyeztetés további vitatott pontjait itt találhatják.
Az MLSZ mostanában kapja az ívet rendesen: amellett, hogy a hazai lelátók rendre a szervezet szidásától hangosak a túlzott szigorítások miatt, Kubatov Gábor FTC-elnök gyakorlatilag hónapok óta állóháborút folytat Csányi Sándorék ellen, akiknek a legutóbbi vb-selejtezős kampánnyal még a magyar válogatott szurkolóinál, valamint további magas rangú politikusoknál is sikerült kiütniük a biztosítékot.
A miniszterelnök politikai igazgatója a közösségi oldalán fogalmazott meg kritikát.
(Nyitókép: honvedfc.hu)