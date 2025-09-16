Újabb MLSZ-ellenes „frakció” alakult: már az NB II-es klubok is változásokat követelnek

A Budapest Honvéd kezdeményezésére 15 NB II-es klub vezetője gyűlt össze, hogy egyeztessenek egymással, és közösen adjanak hangot az életszerűtlen MLSZ-szabályokkal szembeni ellenérzésüknek.

A csapatok első körben a fegyelmi szabályzat módosítását követelik a büntetési tételek aránytalansága miatt. Kifogásolják egyebek mellett, hogy a Magyar Labdarúgó Szövetség ellenőrei jelentéseikben nem rögzítik a különféle szankciókat kiváltó okokat, illetve példaként hozzák, hogy volt olyan NB II-es csapat, amelyet mindösszesen öt szurkoló kísért el az idegenbeli mérkőzésre, egy bekiabálásért azonban mégis komoly pénzbüntetést szabtak ki a klubra (a kezdeményező Honvéd pedig már szektorbezárást is kapott).

Nem értenek egyet továbbá azzal sem, hogy az MLSZ a „cigányozást” – mindenféle előzetes párbeszéd, kommunikáció nélkül – a korábbi „obszcén, becsmérlő” minősítés helyett idéntől már a súlyosabb elbírálás alá eső „rasszista” kategóriába sorolja.

A Budapest Honvéd már szektorbezárást is kapott idén az MLSZ-től (fotó: Budapest Honvéd)

A másik sarokpont a vasárnapi meccsnap: a klubok nem először kezdeményezik, hogy ne csak a hét utolsó napján lehessen bajnokit játszani (a hétfői tévés meccseket leszámítva), mert ez mindenkire nézve hátrányos, ezért az ügy érdekében az MLSZ mellett a közvetítő M4 Sporttal is felvették a kapcsolatot.