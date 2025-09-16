Ft
Ft
25°C
15°C
Ft
Ft
25°C
15°C
09. 16.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 16.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
Bp. Honvéd NB II Honvéd MLSZ

Újabb MLSZ-ellenes „frakció” alakult: már az NB II-es klubok is változásokat követelnek

2025. szeptember 16. 14:28

A túlzott és aránytalan MLSZ-szigorítások, büntetési tételek, valamint a vasárnapi mérkőzésnap miatt tiltakoznak a másodosztályú csapatok vezetői a Budapest Honvéd vezetésével.

2025. szeptember 16. 14:28
null

A Budapest Honvéd kezdeményezésére 15 NB II-es klub vezetője gyűlt össze, hogy egyeztessenek egymással, és közösen adjanak hangot az életszerűtlen MLSZ-szabályokkal szembeni ellenérzésüknek. 

A csapatok első körben a fegyelmi szabályzat módosítását követelik a büntetési tételek aránytalansága miatt. Kifogásolják egyebek mellett, hogy a Magyar Labdarúgó Szövetség ellenőrei jelentéseikben nem rögzítik a különféle szankciókat kiváltó okokat, illetve példaként hozzák, hogy volt olyan NB II-es csapat, amelyet mindösszesen öt szurkoló kísért el az idegenbeli mérkőzésre, egy bekiabálásért azonban mégis komoly pénzbüntetést szabtak ki a klubra (a kezdeményező Honvéd pedig már szektorbezárást is kapott). 

Nem értenek egyet továbbá azzal sem, hogy az MLSZ a „cigányozást” – mindenféle előzetes párbeszéd, kommunikáció nélkül – a korábbi „obszcén, becsmérlő” minősítés helyett idéntől már a súlyosabb elbírálás alá eső „rasszista” kategóriába sorolja.

A Budapest Honvéd már szektorbezárást is kapott idén az MLSZ-től (fotó: Budapest Honvéd)

A másik sarokpont a vasárnapi meccsnap: a klubok nem először kezdeményezik, hogy ne csak a hét utolsó napján lehessen bajnokit játszani (a hétfői tévés meccseket leszámítva), mert ez mindenkire nézve hátrányos, ezért az ügy érdekében az MLSZ mellett a közvetítő M4 Sporttal is felvették a kapcsolatot. 

Az egyeztetés további vitatott pontjait itt találhatják.

Az MLSZ mostanában kapja az ívet rendesen: amellett, hogy a hazai lelátók rendre a szervezet szidásától hangosak a túlzott szigorítások miatt, Kubatov Gábor FTC-elnök gyakorlatilag hónapok óta állóháborút folytat Csányi Sándorék ellen, akiknek a legutóbbi vb-selejtezős kampánnyal még a magyar válogatott szurkolóinál, valamint további magas rangú politikusoknál is sikerült kiütniük a biztosítékot.

Ezt is ajánljuk a témában

Ezt is ajánljuk a témában

 (Nyitókép: honvedfc.hu)

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!