09. 06.
szombat
09. 06.
szombat
magyar válogatott írország dublin

Micsoda összhang: közösen hangoltak Dublinban az ír és a magyar szurkolók (VIDEÓ)

2025. szeptember 06. 21:13

Előkerült egy labda.

2025. szeptember 06. 21:13
null

Mint arról beszámoltunk, telt ház várja az ír és a magyar labdarúgó-válogatottat Dublinban a világbajnoki selejtező 1. fordulójában. Rengeteg magyar szurkoló kelt útra, hogy a helyszínen buzdítsa a mieinket, nincs is panasz a hangulatra:

a két tábor ráadásul együtt hangolt a találkozóra.

Előkerült egy labda, amely rögtön útra kelt és lábról lábra vándorolt – derült ki az NSO videójából.

Fotó: M4 Sport/képmentés

