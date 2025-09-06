Micsoda összhang: közösen hangoltak Dublinban az ír és a magyar szurkolók (VIDEÓ)

Írország–Magyarország: Marco Rossi meglepett mindenkit – már kettővel vezetünk Dublinban, 0–2
Már az elején sokkoltuk az íreket.
Mint arról beszámoltunk, telt ház várja az ír és a magyar labdarúgó-válogatottat Dublinban a világbajnoki selejtező 1. fordulójában. Rengeteg magyar szurkoló kelt útra, hogy a helyszínen buzdítsa a mieinket, nincs is panasz a hangulatra:
a két tábor ráadásul együtt hangolt a találkozóra.
Előkerült egy labda, amely rögtön útra kelt és lábról lábra vándorolt – derült ki az NSO videójából.
Fotó: M4 Sport/képmentés