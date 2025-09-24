Megváltozott az egyik legnagyobb hazai rangadó időpontja a magyar–örmény miatt

Hivatalos: a televíziós közvetítés miatt megváltozott a 2025. október 11-én rendezendő Győri Audi ETO KC–FTC-Rail Cargo Hungaria élvonalbeli női kézilabda-mérkőzés kezdési időpontja – jelentette be közleményében a rendező klub.

A meccset közvetítő M4 Sport kérésére 15 órára előrehozták a szuperrangadót,

az 5. fordulóban eredetileg 18 órára kiírt rangadó kezdési időpontjának megváltoztatására azért volt szükség, hogy ne ütközzön a magyar labdarúgó-válogatott Örményország elleni világbajnoki selejtezőmérkőzésével.

Mint ismert, a két bajnokaspiráns a sorsolás értelmében ebben a szezonban először Győrött néz farkasszemet egymással a bajnokságban. Jelenleg a Fradi és az ETO is százszázalékos a pontvadászatban, előbbi három, utóbbi két győzelemmel áll, a rangadóig pedig egyaránt két hazai találkozó vár még rájuk.