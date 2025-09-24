Ft
Ft
24°C
15°C
Ft
Ft
24°C
15°C
09. 24.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 24.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
eto Fradi kézilabda

Megváltozott az egyik legnagyobb hazai rangadó időpontja a magyar–örmény miatt

2025. szeptember 24. 17:42

Előrébb hozták a kezdési időpontot.

2025. szeptember 24. 17:42
null

Hivatalos: a televíziós közvetítés miatt megváltozott a 2025. október 11-én rendezendő Győri Audi ETO KC–FTC-Rail Cargo Hungaria élvonalbeli női kézilabda-mérkőzés kezdési időpontja – jelentette be közleményében a rendező klub.

A meccset közvetítő M4 Sport kérésére 15 órára előrehozták a szuperrangadót,

az 5. fordulóban eredetileg 18 órára kiírt rangadó kezdési időpontjának megváltoztatására azért volt szükség, hogy ne ütközzön a magyar labdarúgó-válogatott Örményország elleni világbajnoki selejtezőmérkőzésével.

Mint ismert, a két bajnokaspiráns a sorsolás értelmében ebben a szezonban először Győrött néz farkasszemet egymással a bajnokságban. Jelenleg a Fradi és az ETO is százszázalékos a pontvadászatban, előbbi három, utóbbi két győzelemmel áll, a rangadóig pedig egyaránt két hazai találkozó vár még rájuk.

Ezt is ajánljuk a témában

A szezon előtt a győri balszélső, Fodor Csenge lapunknak elárulta, miért várja a minden alkalommal pikáns, Fradi elleni rangadót.

Kíváncsi leszek a Fradi elleni mérkőzésekre, mert Andrea Lekicset hatalmas egyéniségnek tartom, így nagy kérdés, hogyan tudják őt majd pótolni.

Ahogy elnéztem az igazolásaikat, nagyon jó játékosokat szerződtettek, úgyhogy gyengébbek biztosan nem lesznek. Izgatottan várom a rangadókat, mert mindenki tudja, mit jelentenek ezek a találkozók a magyar kézilabdának” – fogalmazott a 26 éves BL-győztes játékos.

A Mandinernek nyilatkozó Klujber Katrin elárulta, milyen jelentősége lesz, hogy ezúttal először Győrben meccselnek egymással a zöld-fehér csapatok.

Ennek lehet előnye, de hátránya is, nagy jelentőséget azonban nem tulajdonítok neki. Új helyzet lesz, erős a keretünk, jó a stábunk és fűt bennünket a bizonyítási vágy az ETO ellen”

– tekintett előre a Fradi és a magyar válogatott jobbátlövője.

Ezt is ajánljuk a témában

Fotó: Krizsán Csaba/MTI

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!