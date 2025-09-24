Megváltozott az egyik legnagyobb hazai rangadó időpontja a magyar–örmény miatt

„Nagy kérdés, hogyan tudják őt majd pótolni” – kíváncsi a Fradira a BL-győztes játékos
Szerinte mindenki tudja, mit jelentenek ezek a találkozók.
Előrébb hozták a kezdési időpontot.
Hivatalos: a televíziós közvetítés miatt megváltozott a 2025. október 11-én rendezendő Győri Audi ETO KC–FTC-Rail Cargo Hungaria élvonalbeli női kézilabda-mérkőzés kezdési időpontja – jelentette be közleményében a rendező klub.
A meccset közvetítő M4 Sport kérésére 15 órára előrehozták a szuperrangadót,
az 5. fordulóban eredetileg 18 órára kiírt rangadó kezdési időpontjának megváltoztatására azért volt szükség, hogy ne ütközzön a magyar labdarúgó-válogatott Örményország elleni világbajnoki selejtezőmérkőzésével.
Mint ismert, a két bajnokaspiráns a sorsolás értelmében ebben a szezonban először Győrött néz farkasszemet egymással a bajnokságban. Jelenleg a Fradi és az ETO is százszázalékos a pontvadászatban, előbbi három, utóbbi két győzelemmel áll, a rangadóig pedig egyaránt két hazai találkozó vár még rájuk.
A szezon előtt a győri balszélső, Fodor Csenge lapunknak elárulta, miért várja a minden alkalommal pikáns, Fradi elleni rangadót.
Kíváncsi leszek a Fradi elleni mérkőzésekre, mert Andrea Lekicset hatalmas egyéniségnek tartom, így nagy kérdés, hogyan tudják őt majd pótolni.
Ahogy elnéztem az igazolásaikat, nagyon jó játékosokat szerződtettek, úgyhogy gyengébbek biztosan nem lesznek. Izgatottan várom a rangadókat, mert mindenki tudja, mit jelentenek ezek a találkozók a magyar kézilabdának” – fogalmazott a 26 éves BL-győztes játékos.
A Mandinernek nyilatkozó Klujber Katrin elárulta, milyen jelentősége lesz, hogy ezúttal először Győrben meccselnek egymással a zöld-fehér csapatok.
Ennek lehet előnye, de hátránya is, nagy jelentőséget azonban nem tulajdonítok neki. Új helyzet lesz, erős a keretünk, jó a stábunk és fűt bennünket a bizonyítási vágy az ETO ellen”
– tekintett előre a Fradi és a magyar válogatott jobbátlövője.
Alaposan kipihente magát Klujber Katrin, akinek új szerepet szán a dán Jesper Jensen a csúcsra törő ferencvárosi női kézilabdacsapatban.
Fotó: Krizsán Csaba/MTI