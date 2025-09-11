„Sajnos nem úgy alakult, ahogy reméltem” – Marco Rossi üzent a magyaroknak
2025. szeptember 11. 08:28
A magyar válogatott szövetségi kapitánya a portugálok elleni meccs után arról beszélt, fontolgatja, hogy kitörli a közösségi oldalát. Ennek ellenére Marco Rossi most azon keresztül üzent.
2025. szeptember 11. 08:28
4 p
3
1
7
Mentés
Mint ismert, kedden labdarúgó nemzeti csapatunk 3–2-es vereséget szenvedett Portugáliától a Puskás Arénában rendezett világbajnoki selejtezőn. Marco Rossi, a magyar válogatott szövetségi kapitánya szerdán a közösségi oldalán üzent a szurkolóknak. A születésnapját éppen a mérkőzés napján betöltő szakember Facebook-bejegyzését tartalmi változtatás nélkül közöljük!
„Köszönöm mindenkinek a születésnapi jókívánságokat. 61 éves lettem – ahogy tegnap a stadionban is 61 ezren álltatok mögöttünk szurkolók. Nagyon szerettelek volna megajándékozni Titeket és a tévé előtt ülő szurkolókat is a három ponttal, de sajnos nem úgy alakult, ahogy reméltem. Ennek ellenére minden elismerés a csapatnak, és ahogy mindig, most is szívből köszönöm a támogatást a fantasztikus szurkolóinknak, akik minden lépésnél velünk vannak. Mostantól pedig teljes koncentráció a következő meccsekre!
Hajrá, magyarok!”
Mint írtuk, a meccs utáni sajtótájékoztatón Rossi elárulta, azt fontolgatja, hogy kitörli a közösségi oldalát, ám a jelek szerint erre még nem szánta rá magát.
A szövetségi kapitány kitért Varga Barnabás sárga lapjára is, ami miatt az immár három gólnál járó csatár eltiltott lesz Örményország ellen.
Marco Rossiék legközelebb az íreket otthon legyőző örményeket fogadják
A magyar válogatott két forduló után ugyanúgy egy ponttal áll, mint a meglepetésre Örményországban 2–1-re kikapó Írország. A csoportot a hatpontos Portugália vezeti, míg az örmények állnak a pótselejtezős második helyen. A következő, októberi fordulóban a mieink az örményeket fogadják, míg az írek Cristiano Ronaldóék vendégei lesznek.
Portugália: 6 pont
Örményország: 3 pont
Magyarország: 1 pont (több lőtt gólunk miatt előzzük meg az íreket)