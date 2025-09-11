„Sajnos nem úgy alakult, ahogy reméltem” – Marco Rossi üzent a magyaroknak

Mint ismert, kedden labdarúgó nemzeti csapatunk 3–2-es vereséget szenvedett Portugáliától a Puskás Arénában rendezett világbajnoki selejtezőn. Marco Rossi, a magyar válogatott szövetségi kapitánya szerdán a közösségi oldalán üzent a szurkolóknak. A születésnapját éppen a mérkőzés napján betöltő szakember Facebook-bejegyzését tartalmi változtatás nélkül közöljük!

Marco Rossi legénysége hatalmasat küzdött (Fotó: Kisbenedek Attila/AFP)



„Köszönöm mindenkinek a születésnapi jókívánságokat. 61 éves lettem – ahogy tegnap a stadionban is 61 ezren álltatok mögöttünk szurkolók. Nagyon szerettelek volna megajándékozni Titeket és a tévé előtt ülő szurkolókat is a három ponttal, de sajnos nem úgy alakult, ahogy reméltem. Ennek ellenére minden elismerés a csapatnak, és ahogy mindig, most is szívből köszönöm a támogatást a fantasztikus szurkolóinknak, akik minden lépésnél velünk vannak. Mostantól pedig teljes koncentráció a következő meccsekre!

Hajrá, magyarok!”