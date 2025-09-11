Ft
Marco Rossi magyar válogatott Magyarország Portugália

„Sajnos nem úgy alakult, ahogy reméltem” – Marco Rossi üzent a magyaroknak

2025. szeptember 11. 08:28

A magyar válogatott szövetségi kapitánya a portugálok elleni meccs után arról beszélt, fontolgatja, hogy kitörli a közösségi oldalát. Ennek ellenére Marco Rossi most azon keresztül üzent.

2025. szeptember 11. 08:28
null

Mint ismert, kedden labdarúgó nemzeti csapatunk 3–2-es vereséget szenvedett Portugáliától a Puskás Arénában rendezett világbajnoki selejtezőn. Marco Rossi, a magyar válogatott szövetségi kapitánya szerdán a közösségi oldalán üzent a szurkolóknak. A születésnapját éppen a mérkőzés napján betöltő szakember Facebook-bejegyzését tartalmi változtatás nélkül közöljük!

Marco Rossi legénysége hatalmasat küzdött
Marco Rossi legénysége hatalmasat küzdött (Fotó: Kisbenedek Attila/AFP)


„Köszönöm mindenkinek a születésnapi jókívánságokat. 61 éves lettem – ahogy tegnap a stadionban is 61 ezren álltatok mögöttünk szurkolók. Nagyon szerettelek volna megajándékozni Titeket és a tévé előtt ülő szurkolókat is a három ponttal, de sajnos nem úgy alakult, ahogy reméltem. Ennek ellenére minden elismerés a csapatnak, és ahogy mindig, most is szívből köszönöm a támogatást a fantasztikus szurkolóinknak, akik minden lépésnél velünk vannak. Mostantól pedig teljes koncentráció a következő meccsekre!

Hajrá, magyarok!”

Mint írtuk, a meccs utáni sajtótájékoztatón Rossi elárulta, azt fontolgatja, hogy kitörli a közösségi oldalát, ám a jelek szerint erre még nem szánta rá magát.

Ezt is ajánljuk a témában

Marco Rossiék legközelebb az íreket otthon legyőző örményeket fogadják

A magyar válogatott két forduló után ugyanúgy egy ponttal áll, mint a meglepetésre Örményországban 2–1-re kikapó Írország. A csoportot a hatpontos Portugália vezeti, míg az örmények állnak a pótselejtezős második helyen. A következő, októberi fordulóban a mieink az örményeket fogadják, míg az írek Cristiano Ronaldóék vendégei lesznek.

  • Portugália: 6 pont
  • Örményország: 3 pont
  • Magyarország: 1 pont (több lőtt gólunk miatt előzzük meg az íreket)
  • Írország: 1 pont 
     

Fotó: Paul Faith/AFP

madre79
2025. szeptember 11. 10:23
Törölje ki nyugodtan , mert a csak a szenny van rajta. Én már évek óta nem használom pedig akkor még nem is volt ilyen szemét invázió!
gullwing
2025. szeptember 11. 09:39
Bunkó prolik mindenhol vanna miért pont a foson ne lennének?! Boldog 61-et! 👍
galancza-2
2025. szeptember 11. 09:25
Éljen Rossi!
Amerigo
2025. szeptember 11. 09:16
A futballhoz nyilván a tehetség és szorgalom is kell, meg elhivatottság. De nem ártana némi intelligencia és felelősségtudat sem. Sala törlesztése bár talán jogosnak tűnt, de azzal rendkívül nehéz helyzetbe hozta a válogatottat. A két pont elvesztése az ő sara. De Barni is nehéz helyzetbe hozta a Mistert. Értelmes ember nem hőbörög, még akkor sem ha jogosak az indulatai. Ráadásul sajnos Milos bennragadt, így a 11-es jogos volt. Reklamálni csak a kapitánynak szabad, ez általános iskolás is megérti. Intelligencia hiány, erről Rossi nem tehet. Nem ártana az aranylábú gyerekek részére egy kis tréninget tartani, indulatkezelés gyakorlására. Hajrá!!!!
