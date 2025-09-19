Ft
Liverpool Atlético Madrid videó szurkolók Diego Simeone

Nyomozás indult a Liverpool győztes gólja után kitört balhé miatt (VIDEÓ)

2025. szeptember 19. 09:34

Szoboszlaiék harmadik gólja után a vendégek kispadjánál elszabadultak az indulatok. Az egyik Liverpool-szurkoló azt állítja, hogy leköpték őt.

Ahogyan arról beszámoltunk, a Liverpool szerda este hazai pályán 3–2-re legyőzte az Atlético Madridot a labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának első fordulójában. A hazaiak győztes gólja után a vendégek vezetőedzője, Diego Simeone összetűzésbe került egy ’Pool-drukkerrel, ami következtében kiállították őt. Az Európai Labdarúgó-szövetség most eljárást indított az ügyben, egy köpést vizsgál.

Hiába állt fel kétgólos hátrányból az Atleti, a Liverpool otthon tartotta a három pontot
Hiába állt fel kétgólos hátrányból az Atleti, a Liverpool otthon tartotta a három pontot (Fotó: Oli Scarff/AP)

Az Independent cikke szerint az UEFA és az Atlético Madrid is kivizsgálja az ügyet, ugyanis a lelátón az egyik szurkoló azt állítja, hogy az egyik stábtag leköpte őt.

Simeone a meccs után azt mondta, megbánta, hogy így felkapta a vizet, bár a mérkőzés alatt a szurkolók végig szidalmazták őt. Az egyik drukker viszont most azt állítja, hogy a madridiak stábjából leköpték őt, amikor elszabadultak az indulatok (a videón a 14. másodperctől látható). Az ügyet természetesen kivizsgálják, az Atletinél pedig belső vizsgálatot indítanak.

Simeone egyébként azt állítja, hogy a közvetítés során is látható férfi sértései váltották ki a heves reakcióját.

Győzelemmel rajtolt a Liverpool

Labdarúgó Bajnokok Ligája
Alapszakasz, 1. forduló
Liverpool FC (angol)–Atlético Madrid (spanyol) 3–2 (Robertson 4., Szalah 6., Van Dijk 90+2., ill. M. Llorente 45+3., 82.)

AGab
2025. szeptember 19. 10:08
Sose irigyeltem a focisták, és mások magas fizetését. De, hogy ezek egy köpésen szidalmazáson így kiakadjanak, mint az Atletico edzője, az végetelenül szánalmas. Óvoda.
