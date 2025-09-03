Ft
09. 03.
szerda
Spanyolországba és Erdélybe is adott kölcsön játékost a Fradi

Spanyolországba és Erdélybe is adott kölcsön játékost a Fradi

2025. szeptember 03. 08:54

Robbie Keane vezetőedző Kaján Norberttel és Kenan Kodróval sem számolhat a folytatásban. Őket a Fradi a teljes idényre kölcsönadta.

2025. szeptember 03. 08:54
null

A Ferencváros labdarúgócsapata a hivatalos oldalán közölte, hogy Kaján Norbert Csíkszeredára, míg Kenan Kodro Spanyolországba került kölcsönbe.

A Fradi játékosa, Kaján Norbert (balra) a Csíkszeredánál bizonyíthat
A Fradi játékosa, Kaján Norbert (balra) a Csíkszeredánál bizonyíthat (Fotó: fradi.hu)

A 20 éves, négyszeres U21-es válogatott hátvéd az FTC-ben kezdett el futballozni, ötéves kora óta erősíti a zöld-fehéreket.

„Fiatal védőnk 2023 májusában, a Debrecen ellen mutatkozott be az élvonalban, majd egy héttel később, a Mezőkövesd ellen is lehetőséget kapott. A nemzetközi kupaporondon 2024 novemberében, a Dinamo Kijev ellen 4–0-ra megnyert Európa-liga-találkozón debütált. A kétszeres magyar bajnok Kaján Norbert 11 mérkőzésen lépett pályára a Ferencvárosban”írja a klub.

A bosnyák válogatott támadó, Kenan Kodro a spanyol másodosztályban szereplő Zaragozához került az idény végéig kölcsönbe.

„A 32 éves, spanyol állampolgársággal is rendelkező támadó 2024 januárjában igazolt az FTC-be a Fehérvártól, Kodro akkor 11 góllal vezette a NB I góllövőlistáját. A bosnyák válogatott center 19 mérkőzésen lépett pályára a Ferencvárosban, összesen két gólt szerzett. A 2024–2025-ös idényt szintén kölcsönben töltötte, akkor a török Gaziantepet erősítette”olvasható.

Fotó: fradi.hu

