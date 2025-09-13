Előkerült a bizonyíték: hatalmasat tévedtek Magyarország kárára – ez a fotó mindent megváltoztathatott volna

A portugálok elleni, keddi vb-selejtező előestéjén megtartották a szokásos sajtótájékoztatót, ami több érdekességet is tartogatott, főleg Bernardo Silva főszereplésével. A Manchester City sztárja volt az egyik (Roberto Martínez szövetségi kapitány mellett), aki megdicsérte a portugálul tökéletesen beszélő magyar újságírót, Gyenge Balázst, illetve ő volt az, aki válogatottunk csapatkapitányáról, Szoboszlai Dominikról is szuperlatívuszokban szólt. Mint mondta:

Csodálom azokat, akik különböző pozíciókban is bevethetőek, mert nemcsak a saját posztjukat látják át, hanem értik a labdarúgást.

Szoboszlai kiválóan játszott jobbhátvédet is, ez teszi világszínvonalú játékossá. A világ egyik legjobb csapatában szerepel Angliában, bajnok is lett legutóbb, de remélem, nem védi meg ezt a címét és kedden sem hagyja el győztesen a pályát.”

Ez sajnos végül így lett, még ha nagyon kevésen is múlott: a Nemzetek Ligája-győztes portugálok végül csak egy bosszantó, 86. perces győztes góllal tudták elvinni a három pontot a Puskás Arénából.