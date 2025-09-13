Ft
Ft
25°C
16°C
Ft
Ft
25°C
16°C
09. 13.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 13.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
Magyarország Cristiano Ronaldo heti összefoglaló Liverpool vb-selejtező Portugália Szoboszlai Dominik Írország

Előkerült a bizonyíték: hatalmasat tévedtek Magyarország kárára – ez a fotó mindent megváltoztathatott volna

2025. szeptember 13. 07:01

Érthető módon a magyar labdarúgó-válogatott portugálok és írek elleni világbajnoki selejtezője uralta a hazai sportmédiát ezen a héten – összefoglaló a Mandiner legolvasottabb sportcikkeiből.

2025. szeptember 13. 07:01
null

A portugálok elleni, keddi vb-selejtező előestéjén megtartották a szokásos sajtótájékoztatót, ami több érdekességet is tartogatott, főleg Bernardo Silva főszereplésével. A Manchester City sztárja volt az egyik (Roberto Martínez szövetségi kapitány mellett), aki megdicsérte a portugálul tökéletesen beszélő magyar újságírót, Gyenge Balázst, illetve ő volt az, aki válogatottunk csapatkapitányáról, Szoboszlai Dominikról is szuperlatívuszokban szólt. Mint mondta: 

Csodálom azokat, akik különböző pozíciókban is bevethetőek, mert nemcsak a saját posztjukat látják át, hanem értik a labdarúgást.

Szoboszlai kiválóan játszott jobbhátvédet is, ez teszi világszínvonalú játékossá. A világ egyik legjobb csapatában szerepel Angliában, bajnok is lett legutóbb, de remélem, nem védi meg ezt a címét és kedden sem hagyja el győztesen a pályát.”

Ez sajnos végül így lett, még ha nagyon kevésen is múlott: a Nemzetek Ligája-győztes portugálok végül csak egy bosszantó, 86. perces győztes góllal tudták elvinni a három pontot a Puskás Arénából. 

Ezt is ajánljuk a témában

Ezt sem sikerült észrevenni, azt sem...

A portugálok elleni összecsapást megelőző, és komoly visszhangot kiváltó dublini selejtezőt elemezte még utólag, kikockázva a Spori nevű Facebook-oldal, és ha nem is perdöntő, de azért érdekes bizonyítékokkal szolgált arról, hogy a játékvezetés valóban befolyásolhatta a 2–2-es végeredményt. A négy legvitatottabb jelenet közül az írek szépítő góljánál esett Nathan Collins-szabálytalanság le nem fújása talán a legbosszantóbb: sokadszorra is egyértelműen úgy látszik, hogy az ír bekk a kapu előterében lekönyökli Varga Baranabást, Harm Osmers sípja azonban mégis néma maradt. 

Mondani sem kell, ha ezt a gólt nem adják meg, teljesen más mérkőzés lett volna...

Ezt is ajánljuk a témában

Forrás: Facebook/Spori

A portugál kapitány övéi elé helyezte a mieinket

Noha nem minden portugál volt sportszerűséggel „vádolható” (lásd lent), a szövetségi kapitány, Roberto Martínez abszolút az volt: a hajrában behúzott összecsapást követően úgy is a magyar csapat dicséretével kezdte meg értékelő sajtótájékoztatóját, hogy eredetileg a saját válogatottja játékáról kérdezték. Az 52 éves spanyol tréner többek között ilyeneket mondott:

A magyarokkal szemben nagyon nehéz helyzeteket kialakítani, a németek és a hollandok ellen is megmutatták, hogy akciógólt nehéz ellenük szerezni. Nagyon kompakt módon védekeznek, és a játékosaik már azelőtt jól helyezkednek, hogy a védekező harmadukba kerülne a labda. Keveset van náluk a labda, ugyanakkor rendkívül hatékonyak.”

Le a kalappal!

Ezt is ajánljuk a témában

Holland „hadüzenet”, holland megoldással

Arne Slot előzetesen talán maga sem hitte volna, mennyire kellemes problémák elé állítja őt Szoboszlai Dominik azzal, hogy Jeremie Frimpong és Conor Bradley kényszerű távollétében még a jobbhátvéd pozícióban is világklasszis teljesítményt nyújtott az utóbbi két Premier League-bajnokin (köztük az emlékezetes, Arsenal elleni csúcsrangadón). Ez márpedig alaposan megosztotta a liverpooli drukkereket, akik közül 

sokakat annyira lenyűgözött a sokoldalú magyar klasszis teljesítménye, hogy szívük szerint Frimpong felépülése után is Szoboszlait hagynák meg a jobb bekk poszton.

Ez természetesen óriási elismerés, de nyilván nem ez dönti majd el a kérdést – annál inkább sem, mert Szoboszlai maga is kijelentette már, hogy lassan szeretne visszatérni végre igazi játszóterére, a középpályára.  

Ezt is ajánljuk a témában

Csapatkapitány, legenda, ikon – testközelből is

Cristiano Ronaldo nem véletlenül az egyetemes futballtörténelem egyik legnagyobbja: az ötszörös aranylabdás világsztár sportág iránti szenvedélye és alázata mellett sportemberi nagyságát is rendre megcsillogtatja. A luzitánok csapatkapitánya a Magyarország elleni vb-selejtezőn is ízelítőt adott világklasszis repertoárjából. Az, hogy 40 évesen is szórja a gólokat (amiből sajnos mi sem maradtunk ki), esetében kis túlzással magától értetődő, ám emellett fair-playből is jelesre vizsgázott kedden a Puskás Arénában: 

a kései győztes gólt provokatív módon a magyar szurkolótábor előtt ünneplő Joao Cancelót előbb ellökdöste drukkereink elől, majd a magáról megfeledkezett társ helyett kért bocsánatot a közönségtől kezét felemelve.

 Valóban legenda!

Ezt is ajánljuk a témában

TÓTH Balázs; KERKEZ Milos; RONALDO, Cristiano
Fotó: MTI/Illyés Tibor

(Nyitókép: MTI/Illyés Tibor)

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
gullwing
2025. szeptember 13. 07:56
A csalás minden formáját utálom, ezért is utálom a libcseket is...
Válasz erre
2
0
Citromsav
2025. szeptember 13. 07:39
A sport diplomáciának nagyon határozottan kellene felemelni a hangját és ezeket a fotókat nem csak nekünk, hanem mindenhol, minden spotújságban, internetes felületen be kellene mutatni, mert ezek a képek demonstrálják a "nyugati értéket", a másik eltaposását. Kívánom, hogy a bíró ne juthasson nemzetközi meccsek levezetéséhez. Túlságosan sok, amit nem vett észre a magyarok ellenében. Hajrá magyarok!
Válasz erre
4
0
Galerida
2025. szeptember 13. 07:05
Ne becsüljük le a bíró sporttársat, ha így nem, akkor más módon rúgatott volna győztes gólt az írekkel! Nagyon elszánt volt!
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!