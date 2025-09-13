Előkerült a bizonyíték: hatalmasat tévedtek Magyarország kárára – ez a fotó mindent megváltoztathatott volna

A portugálok sztárja csodálja Szoboszlait, és fogalma sincs, mire számítson a magyar válogatottól
A portugál szövetségi kapitány szerint Marco Rossinak van egy hatalmas előnye.
Érthető módon a magyar labdarúgó-válogatott portugálok és írek elleni világbajnoki selejtezője uralta a hazai sportmédiát ezen a héten – összefoglaló a Mandiner legolvasottabb sportcikkeiből.
A portugálok elleni, keddi vb-selejtező előestéjén megtartották a szokásos sajtótájékoztatót, ami több érdekességet is tartogatott, főleg Bernardo Silva főszereplésével. A Manchester City sztárja volt az egyik (Roberto Martínez szövetségi kapitány mellett), aki megdicsérte a portugálul tökéletesen beszélő magyar újságírót, Gyenge Balázst, illetve ő volt az, aki válogatottunk csapatkapitányáról, Szoboszlai Dominikról is szuperlatívuszokban szólt. Mint mondta:
Csodálom azokat, akik különböző pozíciókban is bevethetőek, mert nemcsak a saját posztjukat látják át, hanem értik a labdarúgást.
Szoboszlai kiválóan játszott jobbhátvédet is, ez teszi világszínvonalú játékossá. A világ egyik legjobb csapatában szerepel Angliában, bajnok is lett legutóbb, de remélem, nem védi meg ezt a címét és kedden sem hagyja el győztesen a pályát.”
Ez sajnos végül így lett, még ha nagyon kevésen is múlott: a Nemzetek Ligája-győztes portugálok végül csak egy bosszantó, 86. perces győztes góllal tudták elvinni a három pontot a Puskás Arénából.
A portugálok elleni összecsapást megelőző, és komoly visszhangot kiváltó dublini selejtezőt elemezte még utólag, kikockázva a Spori nevű Facebook-oldal, és ha nem is perdöntő, de azért érdekes bizonyítékokkal szolgált arról, hogy a játékvezetés valóban befolyásolhatta a 2–2-es végeredményt. A négy legvitatottabb jelenet közül az írek szépítő góljánál esett Nathan Collins-szabálytalanság le nem fújása talán a legbosszantóbb: sokadszorra is egyértelműen úgy látszik, hogy az ír bekk a kapu előterében lekönyökli Varga Baranabást, Harm Osmers sípja azonban mégis néma maradt.
Mondani sem kell, ha ezt a gólt nem adják meg, teljesen más mérkőzés lett volna...
Noha nem minden portugál volt sportszerűséggel „vádolható” (lásd lent), a szövetségi kapitány, Roberto Martínez abszolút az volt: a hajrában behúzott összecsapást követően úgy is a magyar csapat dicséretével kezdte meg értékelő sajtótájékoztatóját, hogy eredetileg a saját válogatottja játékáról kérdezték. Az 52 éves spanyol tréner többek között ilyeneket mondott:
A magyarokkal szemben nagyon nehéz helyzeteket kialakítani, a németek és a hollandok ellen is megmutatták, hogy akciógólt nehéz ellenük szerezni. Nagyon kompakt módon védekeznek, és a játékosaik már azelőtt jól helyezkednek, hogy a védekező harmadukba kerülne a labda. Keveset van náluk a labda, ugyanakkor rendkívül hatékonyak.”
Le a kalappal!
Arne Slot előzetesen talán maga sem hitte volna, mennyire kellemes problémák elé állítja őt Szoboszlai Dominik azzal, hogy Jeremie Frimpong és Conor Bradley kényszerű távollétében még a jobbhátvéd pozícióban is világklasszis teljesítményt nyújtott az utóbbi két Premier League-bajnokin (köztük az emlékezetes, Arsenal elleni csúcsrangadón). Ez márpedig alaposan megosztotta a liverpooli drukkereket, akik közül
sokakat annyira lenyűgözött a sokoldalú magyar klasszis teljesítménye, hogy szívük szerint Frimpong felépülése után is Szoboszlait hagynák meg a jobb bekk poszton.
Ez természetesen óriási elismerés, de nyilván nem ez dönti majd el a kérdést – annál inkább sem, mert Szoboszlai maga is kijelentette már, hogy lassan szeretne visszatérni végre igazi játszóterére, a középpályára.
Cristiano Ronaldo nem véletlenül az egyetemes futballtörténelem egyik legnagyobbja: az ötszörös aranylabdás világsztár sportág iránti szenvedélye és alázata mellett sportemberi nagyságát is rendre megcsillogtatja. A luzitánok csapatkapitánya a Magyarország elleni vb-selejtezőn is ízelítőt adott világklasszis repertoárjából. Az, hogy 40 évesen is szórja a gólokat (amiből sajnos mi sem maradtunk ki), esetében kis túlzással magától értetődő, ám emellett fair-playből is jelesre vizsgázott kedden a Puskás Arénában:
a kései győztes gólt provokatív módon a magyar szurkolótábor előtt ünneplő Joao Cancelót előbb ellökdöste drukkereink elől, majd a magáról megfeledkezett társ helyett kért bocsánatot a közönségtől kezét felemelve.
Valóban legenda!
(Nyitókép: MTI/Illyés Tibor)