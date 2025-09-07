„Írország még él” – meteorit méretű kő esett le az írek szívéről, akik tovább álmodoznak a világbajnokságról

A mienk számára álomszerűen indult a találkozó: Varga Barnabás révén már a 2. percben megszerezték a vezetést, aztán a 15.-ben Sallai Roland fejesével kettőre nőtt az előny. A második játékrészben fordult a kocka: az írek egy véleményes találattal szépítettek, majd néhány pillanattal később a fejét nem indokolatlanul elvesztő és szabálytalankodó Sallait kiállította a játékvezető. Marco Rossi csapata innentől kezdve megfogyatkozva foggal-körömmel őrizte a 2–1-et, de a 93. percben a zöldek begyötörték az egyenlítést jelentő találatot.

Gavin Cooney, az ír the42.ie sportújságírója így foglalta össze a mérkőzést:

Idah drámai körülmények között szerzett egyenlítő góljával Írország létfontosságú döntetlent ért el a tíz emberrel játszó Magyarország ellen”

– olvasható a címben. Cooney később a magyar csapatot az írek legnagyobb riválisaként nevezte meg, ami a kvartett erőviszonyait ismerve nem meglepetés, hiszen a portugálok felfelé, míg az örmények lefelé lógnak ki.

A mérkőzéssel kapcsolatban úgy összegzett, hogy Írország még mindig áll a csoportjában, noha borzalmasan kezdte a meccset. A 16. percben már kettővel mentek a magyarok, de Evan Ferguson korai szépítése a szünet után káoszt okozott vendégoldalon, aminek következményeként Sallait kiállították. A hazaiak nagy ostrom alatt tartották a magyar kaput, és végül a hosszabbításban összejött számukra az egyenlítés.

Írországnak el kellett kerülnie a vereséget az első fordulóban a második hely szempontjából legnagyobb riválisával szemben, és ehhez a döntetlenhez a legőrültebb, legkörömrágósabb, legidegesítőbb, a legtöbb adrenalint kiváltó és legizgalmasabb utat választotta.”

A szerző egyébként a kiállítás után megdicsérte a magyar csapatot, azt írta róla, hogy az emberhátrány ellenére is tudott veszélyeztetni, helyzeteket kialakítani. A cikkét így zárta: