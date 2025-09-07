Ft
Ft
26°C
14°C
Ft
Ft
26°C
14°C
09. 07.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 07.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
magyar válogatott ír válogatott Magyarország vb-selejtező világbajnoki selejtező Írország

„Írország még él” – meteorit méretű kő esett le az írek szívéről, akik tovább álmodoznak a világbajnokságról

2025. szeptember 07. 10:36

A magyar válogatott hiába vezetett két góllal a szünetben, csak egy ponttal tér haza. Írországban most örülnek az iksznek, de fiesztáról szó sincsen.

2025. szeptember 07. 10:36
null
Balázs Dávid

Ahogyan arról beszámoltunk, a magyar válogatott 2–2-es döntetlent játszott Írországban a labdarúgó világbajnoki selejtezősorozat csoportkörének első fordulójában. A teljesség igénye nélkül megnéztük, mit írtak az ír lapok a mérkőzésről.

Írország a 93. percben egyenlített
Írország a 93. percben egyenlített (Fotó: Paul Faith/AFP)

Ezt is ajánljuk a témában

A mienk számára álomszerűen indult a találkozó: Varga Barnabás révén már a 2. percben megszerezték a vezetést, aztán a 15.-ben Sallai Roland fejesével kettőre nőtt az előny. A második játékrészben fordult a kocka: az írek egy véleményes találattal szépítettek, majd néhány pillanattal később a fejét nem indokolatlanul elvesztő és szabálytalankodó Sallait kiállította a játékvezető. Marco Rossi csapata innentől kezdve megfogyatkozva foggal-körömmel őrizte a 2–1-et, de a 93. percben a zöldek begyötörték az egyenlítést jelentő találatot.

Gavin Cooney, az ír the42.ie sportújságírója így foglalta össze a mérkőzést:

Idah drámai körülmények között szerzett egyenlítő góljával Írország létfontosságú döntetlent ért el a tíz emberrel játszó Magyarország ellen”

– olvasható a címben. Cooney később a magyar csapatot az írek legnagyobb riválisaként nevezte meg, ami a kvartett erőviszonyait ismerve nem meglepetés, hiszen a portugálok felfelé, míg az örmények lefelé lógnak ki.

A mérkőzéssel kapcsolatban úgy összegzett, hogy Írország még mindig áll a csoportjában, noha borzalmasan kezdte a meccset. A 16. percben már kettővel mentek a magyarok, de Evan Ferguson korai szépítése a szünet után káoszt okozott vendégoldalon, aminek következményeként Sallait kiállították. A hazaiak nagy ostrom alatt tartották a magyar kaput, és végül a hosszabbításban összejött számukra az egyenlítés.

Írországnak el kellett kerülnie a vereséget az első fordulóban a második hely szempontjából legnagyobb riválisával szemben, és ehhez a döntetlenhez a legőrültebb, legkörömrágósabb, legidegesítőbb, a legtöbb adrenalint kiváltó és legizgalmasabb utat választotta.”

A szerző egyébként a kiállítás után megdicsérte a magyar csapatot, azt írta róla, hogy az emberhátrány ellenére is tudott veszélyeztetni, helyzeteket kialakítani. A cikkét így zárta:

Írország még él ebben a csoportban.”

Ezt is ajánljuk a témában

Írország tovább álmodozhat a vb-ről

A portál egy másik cikke is hasonlóan fogalmazott. Ebben azt írták, hogy az írek nem így tervezték a meccset, de ezzel a nem akármilyen visszakapaszkodással még életben maradtak a világbajnokságról szőtt álmaik.

„A csapat karaktere és a jó alkalmazkodóképessége egyértelműen megmutatkozott, ugyanakkor a gyenge kezdés azt mutatja, hogy van még min dolgozni.”

Az irishtimes.com egyik cikke az egyenlítő gólt jegyző Adam Idah-t méltatta, s ebben is megjegyezték, hogy ezzel a döntetlennel életben maradtak a válogatott világbajnoki reményei. A 93. percben esett találattal kapcsolatban Dibusz Dénes neve elé a „hősies magyar kapus” jelzőt biggyesztették, amit azzal indokoltak, hogy az íreknek 22. kísérlet kellett az egalizáláshoz. Az eredmény kapcsán Gavin Cummiskey úgy fogalmazott, hogy ettől a pontmentéstől még nem lesz náluk minden szép és jó, de legalább a stadionba kilátogató nézőknek megérte jegyet váltaniuk a találkozóra.

A szépítő gólról nem alkotott véleményt, míg Sallai belépőjét meggondolatlan cselekedetként jellemezte. Dibusz Dénesről is tett említést, mint írta: a kapus folyamatosan állta a sarat.

A The Irish Times egy másik cikke az írek karakterét dicsérte, és megjegyezte, hogy az első 15 percben Heimir Hallgrímsson szövetségi kapitány játékfilozófiája, elképzelése nem látszódott a pályán.

Nagyon jól kezdett a magyar válogatott (Fotó: Paul Faith/AFP)

Az Irish Independent így összegzett:

Írország talán meg lett tépázva, de nem lett összetörve.”

Alatta hozzátették, hogy a korai ajándékgólok és az egység hiánya ellenére a csapat még mindig jól tud alkalmazkodni a kialakult szituációkra.

Az rte.ie cikke nem sokban tért el a fentebb említettektől. A magyar válogatott első góljával kapcsolatban úgy fogalmazott, hogy „a rettenthetetlen magyar csapat korán vezetést szerzett”.

A végén pedig így foglalt össze:

Igazságos eredmény született ebben a két mérkőzésből álló párharc első felvonásában.”

Ezt is ajánljuk a témában

Mindent egybevetve az ír lapok tisztességes hangnemben és elismerően írtak a magyar válogatottról. Többször megjegyezték, hogy a mieink akár 3–0-ra is vezethettek volna, valamint Dibusz Dénest dicsérték a védései miatt, viszont a bíráskodást egyáltalán nem hozták szóba. Az első góljuk szabályosságával kapcsolatban nem foglaltak állást, és Sallai Roland kiállításáról is többnyire csak tényszerűen számoltak be – abba nem mentek bele, hogy a Törökországban játszó légiósunk mitől veszthette el a fejét.

Az írek szívéről a pontmentéssel érezhetően hatalmas kő esett le, ugyanakkor nem bontanak pezsgőt örömükben, mert nem ilyen első meccset képzeltek el maguknak. 

Számukra is jövő kedden folytatódik a selejtező, a második csoportfordulóban Örményországban van jelenésük, míg nemzeti együttesünk Portugáliát fogadja a telt házas Puskás Arénában.

Világbajnoki selejtezősorozat
F-csoport, 1. forduló
Örményország–Portugália 0–5
Írország–Magyarország 2–2

Állás az első forduló után

  1. Portugália: 3 pont
  2. Magyarország: 1 pont
  3. Írország: 1 pont
  4. Örményország: 0 pont

Fotó: Paul Faith/AFP

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
zakar zoltán béla
2025. szeptember 07. 11:35
Mocskos bíró!!!!!!
Válasz erre
0
0
Kétes
2025. szeptember 07. 11:00
Football: Ireland-Hungary 0:2 Rugby: Ireland-Hungary 2:0 The referee: was the Irish 12th man.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!