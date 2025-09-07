„Írország még él” – meteorit méretű kő esett le az írek szívéről, akik tovább álmodoznak a világbajnokságról

Írország–Magyarország: álomszerű kezdés, rémálomszerű folytatás az írek ellen – kétgólos előnyből ikszeltünk Dublinban
Az elején sokkoltuk az íreket, a második félidőben pedig ők minket.
A magyar válogatott hiába vezetett két góllal a szünetben, csak egy ponttal tér haza. Írországban most örülnek az iksznek, de fiesztáról szó sincsen.
Ahogyan arról beszámoltunk, a magyar válogatott 2–2-es döntetlent játszott Írországban a labdarúgó világbajnoki selejtezősorozat csoportkörének első fordulójában. A teljesség igénye nélkül megnéztük, mit írtak az ír lapok a mérkőzésről.
A mienk számára álomszerűen indult a találkozó: Varga Barnabás révén már a 2. percben megszerezték a vezetést, aztán a 15.-ben Sallai Roland fejesével kettőre nőtt az előny. A második játékrészben fordult a kocka: az írek egy véleményes találattal szépítettek, majd néhány pillanattal később a fejét nem indokolatlanul elvesztő és szabálytalankodó Sallait kiállította a játékvezető. Marco Rossi csapata innentől kezdve megfogyatkozva foggal-körömmel őrizte a 2–1-et, de a 93. percben a zöldek begyötörték az egyenlítést jelentő találatot.
Gavin Cooney, az ír the42.ie sportújságírója így foglalta össze a mérkőzést:
Idah drámai körülmények között szerzett egyenlítő góljával Írország létfontosságú döntetlent ért el a tíz emberrel játszó Magyarország ellen”
– olvasható a címben. Cooney később a magyar csapatot az írek legnagyobb riválisaként nevezte meg, ami a kvartett erőviszonyait ismerve nem meglepetés, hiszen a portugálok felfelé, míg az örmények lefelé lógnak ki.
A mérkőzéssel kapcsolatban úgy összegzett, hogy Írország még mindig áll a csoportjában, noha borzalmasan kezdte a meccset. A 16. percben már kettővel mentek a magyarok, de Evan Ferguson korai szépítése a szünet után káoszt okozott vendégoldalon, aminek következményeként Sallait kiállították. A hazaiak nagy ostrom alatt tartották a magyar kaput, és végül a hosszabbításban összejött számukra az egyenlítés.
Írországnak el kellett kerülnie a vereséget az első fordulóban a második hely szempontjából legnagyobb riválisával szemben, és ehhez a döntetlenhez a legőrültebb, legkörömrágósabb, legidegesítőbb, a legtöbb adrenalint kiváltó és legizgalmasabb utat választotta.”
A szerző egyébként a kiállítás után megdicsérte a magyar csapatot, azt írta róla, hogy az emberhátrány ellenére is tudott veszélyeztetni, helyzeteket kialakítani. A cikkét így zárta:
Írország még él ebben a csoportban.”
A portál egy másik cikke is hasonlóan fogalmazott. Ebben azt írták, hogy az írek nem így tervezték a meccset, de ezzel a nem akármilyen visszakapaszkodással még életben maradtak a világbajnokságról szőtt álmaik.
„A csapat karaktere és a jó alkalmazkodóképessége egyértelműen megmutatkozott, ugyanakkor a gyenge kezdés azt mutatja, hogy van még min dolgozni.”
Az irishtimes.com egyik cikke az egyenlítő gólt jegyző Adam Idah-t méltatta, s ebben is megjegyezték, hogy ezzel a döntetlennel életben maradtak a válogatott világbajnoki reményei. A 93. percben esett találattal kapcsolatban Dibusz Dénes neve elé a „hősies magyar kapus” jelzőt biggyesztették, amit azzal indokoltak, hogy az íreknek 22. kísérlet kellett az egalizáláshoz. Az eredmény kapcsán Gavin Cummiskey úgy fogalmazott, hogy ettől a pontmentéstől még nem lesz náluk minden szép és jó, de legalább a stadionba kilátogató nézőknek megérte jegyet váltaniuk a találkozóra.
A szépítő gólról nem alkotott véleményt, míg Sallai belépőjét meggondolatlan cselekedetként jellemezte. Dibusz Dénesről is tett említést, mint írta: a kapus folyamatosan állta a sarat.
A The Irish Times egy másik cikke az írek karakterét dicsérte, és megjegyezte, hogy az első 15 percben Heimir Hallgrímsson szövetségi kapitány játékfilozófiája, elképzelése nem látszódott a pályán.
Az Irish Independent így összegzett:
Írország talán meg lett tépázva, de nem lett összetörve.”
Alatta hozzátették, hogy a korai ajándékgólok és az egység hiánya ellenére a csapat még mindig jól tud alkalmazkodni a kialakult szituációkra.
Az rte.ie cikke nem sokban tért el a fentebb említettektől. A magyar válogatott első góljával kapcsolatban úgy fogalmazott, hogy „a rettenthetetlen magyar csapat korán vezetést szerzett”.
A végén pedig így foglalt össze:
Igazságos eredmény született ebben a két mérkőzésből álló párharc első felvonásában.”
Mindent egybevetve az ír lapok tisztességes hangnemben és elismerően írtak a magyar válogatottról. Többször megjegyezték, hogy a mieink akár 3–0-ra is vezethettek volna, valamint Dibusz Dénest dicsérték a védései miatt, viszont a bíráskodást egyáltalán nem hozták szóba. Az első góljuk szabályosságával kapcsolatban nem foglaltak állást, és Sallai Roland kiállításáról is többnyire csak tényszerűen számoltak be – abba nem mentek bele, hogy a Törökországban játszó légiósunk mitől veszthette el a fejét.
Az írek szívéről a pontmentéssel érezhetően hatalmas kő esett le, ugyanakkor nem bontanak pezsgőt örömükben, mert nem ilyen első meccset képzeltek el maguknak.
Számukra is jövő kedden folytatódik a selejtező, a második csoportfordulóban Örményországban van jelenésük, míg nemzeti együttesünk Portugáliát fogadja a telt házas Puskás Arénában.
Világbajnoki selejtezősorozat
F-csoport, 1. forduló
Örményország–Portugália 0–5
Írország–Magyarország 2–2
Állás az első forduló után
