Írország–Magyarország: Szoboszlai Dominikról Orbán Viktor jutott eszébe az ír újságírónak

Kiderült, kiket hagyott ki Marco Rossi a magyar válogatott írek elleni keretéből – ebben a szerelésben lépünk pályára
Három légiósunk nézheti a lelátóról az idei első vb-selejtezőnket.
Az Irish Independent szakírója megtalálta a kapcsolatot a magyar miniszterelnök és labdarúgó-válogatottunk csapatkapitánya között.
Nagy Péter
Dublin
Túlzás lenne azt állítani, hogy Dublin focilázban ég a szombat esti ír–magyar kapcsán, pedig telt ház, azaz több mint 51 ezer ember lesz az Aviva Stadionban. A város leghíresebb szórakozónegyedét, a Temple Bart a helyiek mellett inkább a turisták lepték el, ám kora délutántól már egyre több pirosmezest lehetett látni csoportokba verődve.
Visszatérve az Avivára, a tényleg impozáns és magával ragadó létesítmény Írország első UEFA 4-es kategóriájú sportarénája, amelyben többek között
is otthont ad.
Érdekesség, hogy a HÉV-hez hasonlító úgynevezett DART egyik állomása közvetlenül a stadion mellett található, olyannyira, hogy még az épületben is lehet érezni, amikor a járművek elhaladnak.
A 44 oldalas Irish Independent sportmelléklete öt oldalon át foglalkozott a meccsel, az újság címlapjára ugyanakkor csak egy hírkép erejéig fért fel a közép-európai idő szerint 20.45-kor kezdődő világbajnoki selejtező.
Abban mindenki, szakvezető, játékos, újságíró, szurkoló egyetért Írországban, hogy a drukkerek olyan hangulatot teremthetnek, melynek segítségével a „zöldek” legyőzhetik a mieinket, és ezzel lépéselőnybe kerülhetnek a csoport második helyéért zajló harcban.
A már említett Irish Independent melléklete egyszerűen, de ironikusan csak Magyarország elleni mérkőzéseknek nevezi a vb-selejtezősorozatot, utalva egyrészt a nagy sikerű Az éhezők viadala (The Hunger Games) című scifi-kalandfilmre, másrészt, hogy a két nemzet gyakorlatilag egymás között „dönti” el, melyiké lesz a még pótselejtezőt érő második helyezés.
Van, aki már tavaly is járt itt.
A szakírók (vagy a grafikusok) mindenesetre mellé lőttek, amikor a várható kezdő tizenegyeket tippelték meg, hiszen a ballábas Kerkez Milost a védelem jobb, a jobblábas Nego Loicot pedig a bal oldalára tették, és ugyanígy jártak el Sallai Rolanddal és Bolla Bendegúzzal is a középpályán.
Egy másik szerző Szoboszlai Dominikot vette górcső alá, akit országunk ifjú hercegeként mutatott be, aki a „koronát célozza meg”.
A cikk vezérfonalát az adta, hogy Szoboszlai Székesfehérváron, Magyarország egykori koronázó városában látta meg a napvilágot. És az újságírótól itt jött egy huszárvágás, mert szerinte
a sors iróniája, hogy válogatottunk 24 éves csapatkapitánya ugyanott született, ahol Orbán Viktor.
A szerző ezt követően néhány rövid passzuson át azt taglalta, hogy a magyar miniszterelnök azon politikusok közé tartozik a világon, akivel a legkevésbé szimpatizálnak az emberek.
Jól tudja azonban, milyen fontos futballszerető embereként jelen lenni. Milliárdokat fektetett a sportba, leginkább azért, hogy saját propagandisztikus egóját erősítse. Mások a szenvedélyüket kevésbé autokratikus légkörben élték meg, bár hasonló vágyak hajtották őket”
– írta a kormányfőről.
Utána visszatért eredeti gondolatmenetéhez, és inkább a Liverpool magyar középpályásának szakmai előmeneteléről számolt be.
Ugyanakkor bárhogy is próbálják beállítani, Szoboszlai Dominik Írországban – ahol az angol Liverpool az egyik legnépszerűbb klubcsapat – is sztárnak számít, de Orbán Viktor nevével is el lehet adni bármit. A The Irish Timesra például világszerte hivatkoznak azután, hogy megszellőztette, a magyar miniszterelnök magánjellegű látogatást tesz Dublinban az Írország–Magyarország világbajnoki selejtező alkalmából. A Külügyminisztérium a lapnak megerősítette: hivatalos program nem szerepel Orbán tervei között.
„Úgy fogalmaztuk ezt meg, hogy kicsit elveszítettük azt az identitásunkat, ami a közelmúltban erőssé tett minket.”
A találkozóról a Mandiner élő, szöveges tudósítással jelentkezik.
