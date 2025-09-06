Írország–Magyarország: Szoboszlai Dominikról Orbán Viktor jutott eszébe az ír újságírónak

Nagy Péter

Dublin

Túlzás lenne azt állítani, hogy Dublin focilázban ég a szombat esti ír–magyar kapcsán, pedig telt ház, azaz több mint 51 ezer ember lesz az Aviva Stadionban. A város leghíresebb szórakozónegyedét, a Temple Bart a helyiek mellett inkább a turisták lepték el, ám kora délutántól már egyre több pirosmezest lehetett látni csoportokba verődve.

Visszatérve az Avivára, a tényleg impozáns és magával ragadó létesítmény Írország első UEFA 4-es kategóriájú sportarénája, amelyben többek között

a 2011-es után a 2024-es labdarúgó Európa-liga-döntőt is megrendezték, emellett helyszíne volt

a 2011-es rögbi Nations Cupnak is,

2010-től kezdődően pedig az ír rögbiválogatott és nemzeti futballcsapat összes, illetve

a Leinster Rugby és a Lansdowne Football Club egyes hazai meccseinek

is otthont ad.

Érdekesség, hogy a HÉV-hez hasonlító úgynevezett DART egyik állomása közvetlenül a stadion mellett található, olyannyira, hogy még az épületben is lehet érezni, amikor a járművek elhaladnak.