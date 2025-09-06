Ft
dublin Magyarország Liverpool Orbán Viktor Szoboszlai Dominik Írország

Írország–Magyarország: Szoboszlai Dominikról Orbán Viktor jutott eszébe az ír újságírónak

2025. szeptember 06. 18:30

Az Irish Independent szakírója megtalálta a kapcsolatot a magyar miniszterelnök és labdarúgó-válogatottunk csapatkapitánya között.

2025. szeptember 06. 18:30
null

Nagy Péter

Dublin

Túlzás lenne azt állítani, hogy Dublin focilázban ég a szombat esti ír–magyar kapcsán, pedig telt ház, azaz több mint 51 ezer ember lesz az Aviva Stadionban. A város leghíresebb szórakozónegyedét, a Temple Bart a helyiek mellett inkább a turisták lepték el, ám kora délutántól már egyre több pirosmezest lehetett látni csoportokba verődve.

Visszatérve az Avivára, a tényleg impozáns és magával ragadó létesítmény Írország első UEFA 4-es kategóriájú sportarénája, amelyben többek között

  • a 2011-es után a 2024-es labdarúgó Európa-liga-döntőt is megrendezték, emellett helyszíne volt 
  • a 2011-es rögbi Nations Cupnak is, 
  • 2010-től kezdődően pedig az ír rögbiválogatott és nemzeti futballcsapat összes, illetve
  • a Leinster Rugby és a Lansdowne Football Club egyes hazai meccseinek 

is otthont ad. 

Érdekesség, hogy a HÉV-hez hasonlító úgynevezett DART egyik állomása közvetlenül a stadion mellett található, olyannyira, hogy még az épületben is lehet érezni, amikor a járművek elhaladnak.

A 44 oldalas Irish Independent sportmelléklete öt oldalon át foglalkozott a meccsel, az újság címlapjára ugyanakkor csak egy hírkép erejéig fért fel a közép-európai idő szerint 20.45-kor kezdődő világbajnoki selejtező. 

Abban mindenki, szakvezető, játékos, újságíró, szurkoló egyetért Írországban, hogy a drukkerek olyan hangulatot teremthetnek, melynek segítségével a „zöldek” legyőzhetik a mieinket, és ezzel lépéselőnybe kerülhetnek a csoport második helyéért zajló harcban.   

A már említett Irish Independent melléklete egyszerűen, de ironikusan csak Magyarország elleni mérkőzéseknek nevezi a vb-selejtezősorozatot, utalva egyrészt a nagy sikerű Az éhezők viadala (The Hunger Games) című scifi-kalandfilmre, másrészt, hogy a két nemzet gyakorlatilag egymás között „dönti” el, melyiké lesz a még pótselejtezőt érő második helyezés.

Forrás: Irish Independent

A szakírók (vagy a grafikusok) mindenesetre mellé lőttek, amikor a várható kezdő tizenegyeket tippelték meg, hiszen a ballábas Kerkez Milost a védelem jobb, a jobblábas Nego Loicot pedig a bal oldalára tették, és ugyanígy jártak el Sallai Rolanddal és Bolla Bendegúzzal is a középpályán. 

Forrás: Irish Independent

Egy másik szerző Szoboszlai Dominikot vette górcső alá, akit országunk ifjú hercegeként mutatott be, aki a „koronát célozza meg”.

A cikk vezérfonalát az adta, hogy Szoboszlai Székesfehérváron, Magyarország egykori koronázó városában látta meg a napvilágot. És az újságírótól itt jött egy huszárvágás, mert szerinte

a sors iróniája, hogy válogatottunk 24 éves csapatkapitánya ugyanott született, ahol Orbán Viktor. 

A szerző ezt követően néhány rövid passzuson át azt taglalta, hogy a magyar miniszterelnök azon politikusok közé tartozik a világon, akivel a legkevésbé szimpatizálnak az emberek.  

Jól tudja azonban, milyen fontos futballszerető embereként jelen lenni. Milliárdokat fektetett a sportba, leginkább azért, hogy saját propagandisztikus egóját erősítse. Mások a szenvedélyüket kevésbé autokratikus légkörben élték meg, bár hasonló vágyak hajtották őket”

– írta a kormányfőről.

Forrás: Irish Independent

Utána visszatért eredeti gondolatmenetéhez, és inkább a Liverpool magyar középpályásának szakmai előmeneteléről számolt be.

Ugyanakkor bárhogy is próbálják beállítani, Szoboszlai Dominik Írországban – ahol az angol Liverpool az egyik legnépszerűbb klubcsapat – is sztárnak számít, de Orbán Viktor nevével is el lehet adni bármit. A The Irish Timesra például világszerte hivatkoznak azután, hogy megszellőztette, a magyar miniszterelnök magánjellegű látogatást tesz Dublinban az Írország–Magyarország világbajnoki selejtező alkalmából. A Külügyminisztérium a lapnak megerősítette: hivatalos program nem szerepel Orbán tervei között.

A találkozóról a Mandiner élő, szöveges tudósítással jelentkezik. 

Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

 

