európa-liga edzőváltás viktoria plzen Ferencváros FTC

Nagy tisztogatásba kezdtek a csehek a budapesti találkozót követően

2025. szeptember 29. 16:34

A hétvégi újabb blamát már nem úszta meg Miroslav Koubek vezetőedző. Az FTC otthonában elszalasztott El-győzelem és a hétvégi bajnoki vereség együttesen az idős cseh mester állásába került Plzenben.

2025. szeptember 29. 16:34
null

Az FTC ellen elherdált győzelem volt az utolsó előtti csepp a pohárban: a zöld-fehérek Európa-liga-ellenfele, a Viktoria Plzen hétfőn menesztette vezetőedzőjét, Miroslav Koubeket és stábját. Mint ismert, a cseh csapat a múlt héten jó ötven percen át emberelőnyben játszva is kiengedte kezéből a sikert a Ferencváros otthonában, miután Alekszandar Pesics a 94. percben pontot mentett a tíz emberrel játszó Fradinak. 

Az FTC egyenlítő góljának szerzője, Alekszandar Pesics
Az FTC csatára, Alekszandar Pesics mindenkinél magasabbra emelkedett a 94. percben (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)

A cseh drukkerek részéről már akkor is komoly össztűz zúdult Koubekre, mondván, a 74 éves mesternek kiirthatatlan rossz szokása az, hogy előnyben visszaáll védekezni csapatával – lásd, még emberfórban is –, ami az utóbbi időben számos alkalommal megbosszulta magát. A vezetőség akkor még nem lépett, ám a hétvégi, közvetlen rivális Zlín elleni 1–0-s bajnoki vereség hazai pályán már sok volt: bejelentették, a tabella 5. helyén szerénykedő, előző három tétmeccsén egyetlen pontot gyűjtő klub szerződést bont Koubekkel és segítőivel. Megbízott utódjaként egyelőre Marek Bakos irányítja a plzenieket, segítője pedig Zdenek Becka lesz. 

A Ferencváros legközelebb csütörtök este 21 órától a belga Genk vendégeként lép pályára az Európa-liga főtábláján. 

(Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert)

