Nagy tisztogatásba kezdtek a csehek a budapesti találkozót követően

FTC–Plzen: micsoda dráma! A mérkőzés utolsó pillanatában, emberhátrányban mentett pontot a Fradi!
Ennél drámaibb végjátékot kitalálni sem lehetne.
A hétvégi újabb blamát már nem úszta meg Miroslav Koubek vezetőedző. Az FTC otthonában elszalasztott El-győzelem és a hétvégi bajnoki vereség együttesen az idős cseh mester állásába került Plzenben.
Az FTC ellen elherdált győzelem volt az utolsó előtti csepp a pohárban: a zöld-fehérek Európa-liga-ellenfele, a Viktoria Plzen hétfőn menesztette vezetőedzőjét, Miroslav Koubeket és stábját. Mint ismert, a cseh csapat a múlt héten jó ötven percen át emberelőnyben játszva is kiengedte kezéből a sikert a Ferencváros otthonában, miután Alekszandar Pesics a 94. percben pontot mentett a tíz emberrel játszó Fradinak.
Ezt is ajánljuk a témában
Ennél drámaibb végjátékot kitalálni sem lehetne.
A cseh drukkerek részéről már akkor is komoly össztűz zúdult Koubekre, mondván, a 74 éves mesternek kiirthatatlan rossz szokása az, hogy előnyben visszaáll védekezni csapatával – lásd, még emberfórban is –, ami az utóbbi időben számos alkalommal megbosszulta magát. A vezetőség akkor még nem lépett, ám a hétvégi, közvetlen rivális Zlín elleni 1–0-s bajnoki vereség hazai pályán már sok volt: bejelentették, a tabella 5. helyén szerénykedő, előző három tétmeccsén egyetlen pontot gyűjtő klub szerződést bont Koubekkel és segítőivel. Megbízott utódjaként egyelőre Marek Bakos irányítja a plzenieket, segítője pedig Zdenek Becka lesz.
A Ferencváros legközelebb csütörtök este 21 órától a belga Genk vendégeként lép pályára az Európa-liga főtábláján.
Ezt is ajánljuk a témában
Ami Budapesten történt, az nem egyedi – valami biztosan nem stimmel, ha ez újra és újra előfordulhat.
(Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert)