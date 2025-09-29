Nagy tisztogatásba kezdtek a csehek a budapesti találkozót követően

A cseh drukkerek részéről már akkor is komoly össztűz zúdult Koubekre, mondván, a 74 éves mesternek kiirthatatlan rossz szokása az, hogy előnyben visszaáll védekezni csapatával – lásd, még emberfórban is –, ami az utóbbi időben számos alkalommal megbosszulta magát. A vezetőség akkor még nem lépett, ám a hétvégi, közvetlen rivális Zlín elleni 1–0-s bajnoki vereség hazai pályán már sok volt: bejelentették, a tabella 5. helyén szerénykedő, előző három tétmeccsén egyetlen pontot gyűjtő klub szerződést bont Koubekkel és segítőivel. Megbízott utódjaként egyelőre Marek Bakos irányítja a plzenieket, segítője pedig Zdenek Becka lesz.

A Ferencváros legközelebb csütörtök este 21 órától a belga Genk vendégeként lép pályára az Európa-liga főtábláján.