Győzött a Debrecen Kisvárdán, a Ferencváros kicsúszott a top 3-ból (VIDEÓ)

„Sok mindent láttam az életem során, de…” – könnyfakasztó interjút adott a történelmi győzelem után az NB I-es játékos
A futballisták ifjú csapattársukért is küzdöttek, akinek két nappal a mérkőzés előtt hunyt el az édesapja.
A Debrecen a hajrában szerzett góllal 1–0-ra nyert a Kisvárda vendégeként a labdarúgó NB I hetedik fordulójának vasárnapi játéknapján, ezzel feljött a tabellán a második helyre.
Az első félidőben gyakran zajlott viszonylag eseménytelen mezőnyjáték a pályán, a labdát alapvetően többet birtokolta a hazai együttes, de ez meddőnek bizonyult. A szünetig támadásban valamivel veszélyesebbnek bizonyult a vendégcsapat, elsősorban az időnként lendületesen futballozó, jó megoldásokkal és beadásokkal jelentkező Dzsudzsák Balázsnak köszönhetően. Gól ugyanakkor nem esett az első 45 percben, mindkét oldalon csak két-két próbálkozás találta el a kaput.
A fordulás után debreceni helyzettel folytatódott a találkozó, Bárány Donát azonban a kivetődő kapusba lőtte a labdát. Néhány perccel később a Kisvárda találta el a kapufát Szabó révén, majd igyekezett átvenni az irányítást, fölénye azonban változatlanul hasztalan volt. A hajrá kezdetén a DVSC is kapufáig jutott, két perccel később viszont Bárány fejjel már nem hibázott közelről, így a hajdúságiak kerültek előnybe, hiába a várdaiak labdabirtoklási fölénye (0–1).
A ráadás perceiben szabadrúgásból egyenlíthettek volna a vendéglátók, de Molnár lövése a kapufáról a mezőnybe vágódott, így a Debrecen elvitte a három pontot Kisvárdáról, és fellépett a tabella második helyére, miközben
az eddig egy meccsen kevesebbet játszó Ferencváros visszacsúszott a negyedik pozícióba.
A mérkőzés összefoglalója
A forduló záró mérkőzésén Molnár Ádin góljával az MTK Budapest hazai pályán 1–0-ra nyert a Zalaegerszeg ellen. A fővárosi kék-fehérek hat hét után nyertek újra hazai pályán bajnokit, és az ötödik helyre léptek előre a tabellán. A zalaiak hét forduló után is győzelem nélkül állnak a bajnokságban, sőt az előző idény hajráját is beleszámítva immár 14 bajnoki óta nyeretlenek, legutóbb április 6-án, Székesfehérváron győztek.
LABDARÚGÓ NB I
Kisvárda–Debreceni VSC 0–1 (Bárány 81.)
MTK Budapest–ZTE FC 1–0 (Molnár Á. 75.)
A bajnokság állását ide kattintva tekintheti meg!
