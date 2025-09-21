Győzött a Debrecen Kisvárdán, a Ferencváros kicsúszott a top 3-ból (VIDEÓ)

A fordulás után debreceni helyzettel folytatódott a találkozó, Bárány Donát azonban a kivetődő kapusba lőtte a labdát. Néhány perccel később a Kisvárda találta el a kapufát Szabó révén, majd igyekezett átvenni az irányítást, fölénye azonban változatlanul hasztalan volt. A hajrá kezdetén a DVSC is kapufáig jutott, két perccel később viszont Bárány fejjel már nem hibázott közelről, így a hajdúságiak kerültek előnybe, hiába a várdaiak labdabirtoklási fölénye (0–1).

A ráadás perceiben szabadrúgásból egyenlíthettek volna a vendéglátók, de Molnár lövése a kapufáról a mezőnybe vágódott, így a Debrecen elvitte a három pontot Kisvárdáról, és fellépett a tabella második helyére, miközben