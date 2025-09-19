Détári olyan badarságokat hallott, hogy félni kell az örményektől

Mint ismert, a magyar válogatott legközelebb, az októberi válogatott szünetben előbb Örményországot fogadja, aztán Portugália vendége lesz a világbajnoki selejtezősorozatban. A mérkőzésekkel kapcsolatban Détári Lajos az M4 Sportnak mondta el a véleményét.

Az írekkel ikszeltünk, a portugáloktól kikaptunk – Détári Lajos szerint előre kell tekinteni (Fotó: Illyés Tibor/MTI/MTVA)

A korábbi 61-szeres válogatott játékos előbb visszatekintett az írek és a portugálok elleni szeptemberi meccsekre, amelyeket egy döntetlennel és egy vereséggel zártunk.

„A két mérkőzés alapján, ha minden úgy alakul, ahogy eltervezzük, legalább négy pontnak kellene lennie. Nem így alakultak végül, ezen már változtatni nem tudunk, előre kell tekinteni,