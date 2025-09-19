Détári olyan badarságokat hallott, hogy félni kell az örményektől

Megtörtént, amitől tartott Marco Rossi: szörnyű hírt kapott a magyar válogatott
A magyarok legendája kifejtette véleményét a vb-selejtezőkről. Détári Lajos szerint Örményország nekünk nem lehet ellenfél.
Mint ismert, a magyar válogatott legközelebb, az októberi válogatott szünetben előbb Örményországot fogadja, aztán Portugália vendége lesz a világbajnoki selejtezősorozatban. A mérkőzésekkel kapcsolatban Détári Lajos az M4 Sportnak mondta el a véleményét.
A korábbi 61-szeres válogatott játékos előbb visszatekintett az írek és a portugálok elleni szeptemberi meccsekre, amelyeket egy döntetlennel és egy vereséggel zártunk.
„A két mérkőzés alapján, ha minden úgy alakul, ahogy eltervezzük, legalább négy pontnak kellene lennie. Nem így alakultak végül, ezen már változtatni nem tudunk, előre kell tekinteni,
meg kell verni az örményeket és az íreket, ha ezeken hozzuk a pontokat, másodikként továbbjuthatunk a csoportból”
– mondta a 62 esztendős Détári, aki a magyar válogatottal szerepelt az 1986-os világbajnokságon.
Hallottam különböző badarságokat, hogy félni kell az örményektől. Szerintem a magyar válogatott pont ugyanolyan, mint egy hónappal ezelőtt, Örményország nekünk nem lehet ellenfél, mindenképpen hat pontot kell elérni a két mérkőzésen ellenük”
– jelentett ki.
Szóba került az is, hogy miként lehet pótolni az október 11-i selejtezőn az eltiltott Varga Barnabást, ezzel kapcsolatban Détári nem aggódik, mert szerinte Marco Rossi szövetségi kapitány eddig is mindig bizonyította a rátermettségét.
Időközben kiderült, hogy Varga mellett az Írországban piros lapot kapó Sallai Roland sem játszhat az örmények ellen, ugyanis két mérkőzésre szóló eltiltást kapott.
Az Európa-liga alapszakaszát jövő héten kezdő Ferencvárosról Détári Lajos úgy fogalmazott, jelenleg a Bajnokok Ligája és az El között áll valahol, kis szerencsével be lehetne jutnia a legrangosabb sorozatba. A magyarok legendája szerint van reális esélye az FTC továbbjutásának. Videó itt!
