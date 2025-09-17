Ft
09. 17.
szerda
„Megengedhetetlen, hogy ebben a tekintetben ne legyen rend” – rendkívüli közleményt adott ki a debreceni polgármester

2025. szeptember 17. 12:52

Papp László debreceni polgármester közleménye szerint a város és a helyi szponzorok együttműködésének köszönhetően megszűntek a DVSC átmeneti likviditási problémái. Egy időre megmenekülhetett a Debrecen.

2025. szeptember 17. 12:52
null

Hétfőn mi is beszámoltunk róla, hogy komoly anyagi gondok merültek fel a labdarúgó NB I-ben eddig kiválóan teljesítő Debreceni VSC-nél. Miközben a bajnokságban várakozáson felül szerepelnek Dzsudzsák Balázsék, és a tabella 3. helyén állnak, sajtóinformációk szerint több játékos a fizetését sem kapta meg.

Debrecen
A Debrecen és Dzsudzsák Balázs eddig remekel a szezonban. Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

Április elején jelentette be a Loki, hogy a klubban részesedést vásárolt egy komolynak tűnő külföldi futballkonszern, a Five Eleven Capital, ennek köszönhetően a DVSC egy olyan globális futballhálózat része lesz, amely a City Football Grouphoz (Manchester City, New York City FC, Girona, Palermo), vagy a Red Bull Globalhoz (RB Leipzig, Red Bull Salzburg) hasonló modellben működik.

A többségi tulajdonrész vásárlására ígéretet tett vállalat azonban mégis marad mindössze 10 százalékos részesedéssel a klubban, így jöttek elő az anyagi problémák. Bár a DVSC nem kívánta kommentálni a sajtóhíreket, az üggyel kapcsolatban közleményt adott ki Debrecen város polgármestere, Papp László.

A debreceni polgármester közleménye

„Amint azt az elmúlt évek, sőt évtizedek igazolják, a DVSC történetének egyetlen biztos pillére van: Debrecen városa. Többségi tulajdonosok jönnek-mennek, de a város – akár kisebbségi tulajdonosként, akár többségi tulajdonosként – mindig ott állt és állni is fog a klub mögött. Ez biztosította a klub stabilitását akkor is, amikor 2020-ban elvesztettük NB1-es tagságunkat és ez biztosítja a klub stabilitását most is, amikor a többségi tulajdonosi pozícióval kapcsolatos tárgyalások lezárásának hiánya generál megoldandó pénzügyi feladatokat. 

A pénzügyi kötelezettségek pontos teljesítése az alapja a klub működésének, ezért megengedhetetlennek tartjuk, hogy ebben a tekintetben ne legyen rend.

Ennek biztosítását elvárjuk a mindenkori többségi tulajdonostól. A város és a helyi szponzorok együttműködésének köszönhetően az átmeneti likviditási nehézségek a mai nappal megszűnnek, a DVSC Futballszervező Zrt. gazdasági stabilitása biztosított, a kötelezettségek teljesítése folyamatos.”

Közben a csakfoci információi szerint már meg is kezdődtek a kifizetések. A hír igaz volt, miszerint a játékosok és stábtagok nem kapták meg az amúgy szeptember 10-én esedékessé vált augusztusi fizetésüket, de a járandóságok fele a sajtóban megjelent híreket követően átutalásra került – írja a portál.

A tabellán 10 ponttal álló Loki a hétvégén a szintén tízpontos újonc Kisvárda vendége lesz a magyar bajnokságban.

Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt

