„Megengedhetetlen, hogy ebben a tekintetben ne legyen rend” – rendkívüli közleményt adott ki a debreceni polgármester

Április elején jelentette be a Loki, hogy a klubban részesedést vásárolt egy komolynak tűnő külföldi futballkonszern, a Five Eleven Capital, ennek köszönhetően a DVSC egy olyan globális futballhálózat része lesz, amely a City Football Grouphoz (Manchester City, New York City FC, Girona, Palermo), vagy a Red Bull Globalhoz (RB Leipzig, Red Bull Salzburg) hasonló modellben működik.

A többségi tulajdonrész vásárlására ígéretet tett vállalat azonban mégis marad mindössze 10 százalékos részesedéssel a klubban, így jöttek elő az anyagi problémák. Bár a DVSC nem kívánta kommentálni a sajtóhíreket, az üggyel kapcsolatban közleményt adott ki Debrecen város polgármestere, Papp László.