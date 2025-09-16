Anyagi nehézségekről írnak Debrecenben – csúsznak a fizetések

Április elején még nagy volt az öröm a Debreceni VSC háza táján: az előző élvonalbeli idényben hajszál híján kieső hajdúságiak hurráoptimista közleményben jelentették be, hogy a klubban részesedést vásárolt egy komolynak tűnő külföldi futballkonszern, a Five Eleven Capital, ennek köszönhetően a DVSC egy olyan globális futballhálózat része lesz, amely a City Football Grouphoz (Manchester City, New York City FC, Girona, Palermo), vagy a Red Bull Globalhoz (RB Leipzig, Red Bull Salzburg) hasonló modellben működik.