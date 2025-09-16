Anyagi nehézségekről írnak Debrecenben – csúsznak a fizetések

Új korszak kezdődik Debrecenben: nemzetközi futballóriás szállt be a DVSC-be!
A Loki egy olyan globális futballhálózat része lesz, amely a City Football Grouphoz vagy a Red Bull Globalhoz hasonló modellben működik.
Úgy tűnik, a DVSC-nél kénytelenek leszállni a földre: hiába teljesít várakozáson felül az NB I-ben dobogós csapat, a külföldi tulajdonosok a hangzatos ígéretek ellenére adósak maradnak a nagy pénzekkel, így máris nehéz helyzetbe került a klub.
Április elején még nagy volt az öröm a Debreceni VSC háza táján: az előző élvonalbeli idényben hajszál híján kieső hajdúságiak hurráoptimista közleményben jelentették be, hogy a klubban részesedést vásárolt egy komolynak tűnő külföldi futballkonszern, a Five Eleven Capital, ennek köszönhetően a DVSC egy olyan globális futballhálózat része lesz, amely a City Football Grouphoz (Manchester City, New York City FC, Girona, Palermo), vagy a Red Bull Globalhoz (RB Leipzig, Red Bull Salzburg) hasonló modellben működik.
A hangzatos tervek és a várt pénzügyi stabilitás helyett azonban szeptemberre gyorsan bekopogtatott a valóság, ami nem is lehetne kijózanítóbb. A bennmaradásért cserébe többségi tulajdonrész-vásárlást ígérő vállalat az nb1.hu legfrissebb információ szerint mégsem lesz többségi tulajdonos – marad mindössze 10%-os részesedéssel a klubban –,
így márpedig nincs pénz: a helyzet állítólag annyira komoly, hogy a játékosok közül többen a fizetésüket sem kapták meg.
A klubelnök Ike Thierry Zaengel jelenleg kétségbeesetten keresi a potenciális befektetőket a helyzet megoldására, de a kilátásai nem tűnnek túl biztatónak. Pedig a csapat ennél többet érdemelne, az új edző, a spanyol Sergio Navarro irányításával ugyanis a debreceniek valósággal szárnyalnak: a mögöttünk hagyott szezon kínkeserves épphogy-bennmaradása után jelenleg hat fordulót követően abszolút várakozáson felüli teljesítménnyel a dobogón állnak a Paks és a Ferencváros mögött.
Az NSO megkereste a DVSC-t az aggasztó hírekkel kapcsolatban, ám a sajtóosztály csak annyit közölt, hogy a klub, ahogy eddig, ezek után sem reagál sajtóhírekre.
(Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt)