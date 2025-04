Új korszak kezdődik Debrecenben: nemzetközi futballóriás szállt be a DVSC-be!

Fontos tulajdonosváltásról számolt be a Debreceni VSC: a labdarúgó OTP Bank Ligában szereplő klubban kisebbségi részesedést szerzett a nemzetközi szinten ismert Five Eleven Capital futballkonszern. A hírt a DVSC Futball Zrt. elnöke, Ike Thierry Zaengel jelentette be, hozzátéve, hogy a vállalat vezérigazgatója, Martín Ink a Loki igazgatósági tanácsának tagja lesz.

Zaengel közleményében kiemelte: a Debrecen ezzel egy olyan globális futballhálózat része lesz, amely a City Football Grouphoz vagy a Red Bull Globalhoz hasonló modellben működik. Előbbibe a világklasszis Manchester City, utóbbiba pedig többek között a német RB Leipzig és az osztrák Red Bull Salzburg tartozik.

Hosszú mérlegelés és alapos tanácskozás után hoztam döntést arról, hogy a DVSC csatlakozik egy professzionális, nemzetközi multiklubszervezethez, a Five Elevenhöz.”

„Az új partnerek kitartó érdeklődése és elkötelezettsége a Loki iránt mindannyiunkat meggyőzött, s a közös munkával hosszú távon kiaknázhatjuk a klubban rejlő hatalmas potenciált. A következő szezontól kezdve tehát lehetőségünk lesz arra, hogy egy új, nagy tapasztalattal rendelkező futballmenedzsment-csapattal dolgozzunk együtt, melynek minden tagja kiemelkedő eredményeket ért el a legmagasabb szintű európai kluboknál. A Five Eleven Capital már kisebbségi részesedést szerzett a klubban, és a vállalat vezérigazgatója, Martín Ink a DVSC igazgatósági tanácsának tagja lesz” – olvasható a klub honlapján.

Az elnök hangsúlyozta továbbá, hogy a mostani partnerség kulcsszerepet játszik a DVSC folyamatos fejlődésében és hosszú távú fenntarthatóságában. Hozzátette, meggyőződése szerint a nemzetközi futball jövője a multiklubhálózatok erejében és víziójában rejlik, a Debrecen döntése pedig tökéletesen illeszkedik ebbe az előremutató stratégiába.