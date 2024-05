„Nagy változás várható, Magyarország ismét jelen lesz a futballnemzetek között” – Dénes Ferenc sportközgazdász a Mandinernek

Egy évvel ezelőtt készült beszélgetésünkben úgy fogalmazott, Szoboszlai Dominik átigazolása áttörést jelenthet a magyar labdarúgás számára, és segítheti, hogy egyre több magyar labdarúgó szerződhessen minél magasabban jegyzett klubokhoz. Hogy látja, ezt a helyzetet most?

Azért nem vártam azt, hogy hirtelen a fél NB I nyugati klubokhoz igazol; ez egy lassú folyamat. Persze divat is lehetne, magyar játékosokat szerződtetni, de nem ez a helyzet. Fontos kiemelni ugyanakkor, hogy fent vagyunk a térképen, jegyzik a magyar játékosokat. Vancsa Zalán a City Group alkalmazottja, a belga Lommelben nagyon jól szerepel. Válogatottunk kezdőjátékosa, Kerkez Milos a Bournemouthban is jól teljesít. A Honvédtól épp most vitte el a 17 éves kapust, Tompa Ákost a Real Sociedad.

Eközben egyre több hír jelenik meg, melyek szerint európai klubok szeretnének leigazolni magyar játékosokat.

Szerintem ez egy létező folyamat. A Szoboszlaival kapcsolatos hype Liverpoolban és Magyarországon is természetes módon kissé alábbhagyott. Erről persze van egy élénk diskurzus a sportközvéleményben. Meglátjuk, hogy kinek lesz igaza, azaz, hogy jól gondolom-e, hogy ez egy nagy áttörés lesz vagy mindössze azt eredményezi – és ez sem kevés –, hogy Magyarország ismét jelen lesz a futballnemzetek között. Szerintem nagy változás várható, és Magyarország sztenderden játékjog-exportőr ország lesz.