Eldőlt Tóth Alex jövője – ennek a hírnek mindenki örülhet a Ferencvárosnál

Meghosszabbította a 19 éves középpályás, Tóth Alex szerződését a labdarúgó NB I-ben szereplő Ferencváros. A 36-szoros bajnokcsapat honlapjának tájékoztatása szerint a két fél szombaton írta alá az új megállapodást, de az nem derül ki a közleményből, hogy a kontraktus milyen időtartamra szól.

Tóth Alex a klub saját nevelésű labdarúgója, aki a 2022–2023-as idényben mutatkozott be az élvonalban, majd tavaly nyártól fél éven keresztül a másodosztályban szereplő Soroksárban futballozott. Robbie Keane vezetőedző januári érkezését követően visszakerült a Ferencvároshoz, állandó játéklehetőséget kapott, és az idény végén az MLSZ RangAdó díjátadó gálán az Év felfedezettjének választották. Eddig összesen 26 NB I-es mérkőzésen játszott, két gólt szerzett, időközben pedig háromszor a magyar válogatottban is pályára lépett, és tagja a szeptemberi, Írország és Portugália elleni világbajnoki selejtezőre készülő keretnek is.

„Alex a saját nevelésű játékosunk, nagyon hosszú idő óta figyelhetjük az ő fejlődését, és büszkék vagyunk, hogy közösen eddig mit tudtunk elérni, hogy hol tartunk most.

Ezt természetesen szerettük volna egy olyan szerződéssel is alátámasztani, ami az ő értékrendjének megfelelő, amiért megdolgozott.

Úgyhogy ezért is szerettük volna módosítani és hosszabbítani is a szerződését, ebben ő is és az ügynöke, Papp Bence is partner volt, ez egy mintaszerű együttműködés, mind szakmai, mind emberi szinten, amire büszkék vagyunk, és tovább szeretnénk menni ezen az úton, tudva természetesen, hogy Alex fejlődésében nem a Fradi lesz utolsó csapat” – mondta Hajnal Tamás, az FTC sportigazgatója.

