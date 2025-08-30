Ft
08. 30.
szombat
Tóth Alex Fradi Ferencváros Hajnal Tamás FTC szerződéshosszabbítás

Eldőlt Tóth Alex jövője – ennek a hírnek mindenki örülhet a Ferencvárosnál

2025. augusztus 30. 18:27

Tóth Alex szerződést hosszabbított a Ferencváros labdarúgócsapatával.Meghosszabbította a 19 éves középpályás, Tóth Alex szerződését a labdarúgó NB I-ben szereplő Ferencváros. A 36-szoros bajnokcsapat honlapjának tájékoztatása szerint a két fél szombaton írta alá az új megállapodást, de az nem derül ki a közleményből, hogy a kontraktus milyen időtar

2025. augusztus 30. 18:27
null

Meghosszabbította a 19 éves középpályás, Tóth Alex szerződését a labdarúgó NB I-ben szereplő Ferencváros. A 36-szoros bajnokcsapat honlapjának tájékoztatása szerint a két fél szombaton írta alá az új megállapodást, de az nem derül ki a közleményből, hogy a kontraktus milyen időtartamra szól.

Tóth Alex a klub saját nevelésű labdarúgója, aki a 2022–2023-as idényben mutatkozott be az élvonalban, majd tavaly nyártól fél éven keresztül a másodosztályban szereplő Soroksárban futballozott. Robbie Keane vezetőedző januári érkezését követően visszakerült a Ferencvároshoz, állandó játéklehetőséget kapott, és az idény végén az MLSZ RangAdó díjátadó gálán az Év felfedezettjének választották. Eddig összesen 26 NB I-es mérkőzésen játszott, két gólt szerzett, időközben pedig háromszor a magyar válogatottban is pályára lépett, és tagja a szeptemberi, Írország és Portugália elleni világbajnoki selejtezőre készülő keretnek is.

 

„Alex a saját nevelésű játékosunk, nagyon hosszú idő óta figyelhetjük az ő fejlődését, és büszkék vagyunk, hogy közösen eddig mit tudtunk elérni, hogy hol tartunk most. 

Ezt természetesen szerettük volna egy olyan szerződéssel is alátámasztani, ami az ő értékrendjének megfelelő, amiért megdolgozott.

Úgyhogy ezért is szerettük volna módosítani és hosszabbítani is a szerződését, ebben ő is és az ügynöke, Papp Bence is partner volt, ez egy mintaszerű együttműködés, mind szakmai, mind emberi szinten, amire büszkék vagyunk, és tovább szeretnénk menni ezen az úton, tudva természetesen, hogy Alex fejlődésében nem a Fradi lesz utolsó csapat” – mondta Hajnal Tamás, az FTC sportigazgatója.

(MTI/Mandiner)

Nyitókép: fradi.hu

 

gullwing
2025. augusztus 30. 19:12
Majd eladják drágán, mint a többit.
indaniso
2025. augusztus 30. 18:33
Na végre! Nevetséges volt, hogy négymillió Euróért majdnem elkótyavetyélték. El kell adni 2-3kalap szart nem érő játékost,megfizetni Alexet,és három év múlva húszmilliót kaphatnak érte. Addig meg ki kell nevelni az utódát.
