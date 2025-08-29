Szoboszlaiék nagyot robbantanak: itt a húzás, amivel megkoronázhatják a remek nyarat

Egyre kínosabb, ami Szoboszlaiék miatt történik, ezt már a klub sem hagyhatta szó nélkül
Ezek után aligha marad.
Elhárult az akadály: valóra válhat Alexander Isak álma.
Liverpooli szempontból megnyugtatóan érhet véget a hónapok óta tartó huzavona, az átigazolási szezon hajrájában rendeződhet a helyzet Alexander Isak ügyében, de ezért ismét bankot kell robbantania a Vörösöknek. Mint ismert, régóta nem csitulnak a kedélyek Newcastle United labdarúgócsapata és a Liverpoolba vágyó sztárjátékos körül. A svéd válogatott csatár személyesen kérte a távozását, majd önkéntes száműzetésbe vonult, végül az Instagramon adott ki közleményt a szándékait illetően. A Premier League-szezon során még nem lépett pályára, mint ahogy a felkészülési mérkőzéseken sem.
Isakot nagyon szeretné megszerezni a Liverpool, amely a sajtóértesülések szerint 110 millió fontot is ajánlott érte, de a Szarkák visszautasították ezt.
A svéd már nyáron eldöntötte, hogy távozni szeretne a Newcastle-tól
és a Szoboszlai Dominikot, Kerkez Milost és Pécsi Ármint foglalkoztató Vörösöknél szeretné folytatni a pályafutását, az északiak azonban addig semmiképpen nem akarták elengedni, amíg nincs megoldva a pótlása. Nos, úgy néz ki, ez az akadály elhárult, mert az angolok megszerezték a VfB Stuttgart hórihorgas csatárát, Nick Woltemadét, akiért több mint 80 millió eurót fizetnek, de a hírek szerint a pénzügyi gondokkal küzdő Barcelonától is készülnek még egy igazolásra.
A Liverpool rendkívül aktív volt az idei nyáron, leigazolta többek között
Ám hiába költöttek már el több mint 300 millió fontot Liverpoolban, a Vörösök még tovább erősítenék a keretet – ehhez viszont ismét bankot kell robbantaniuk és emelniük kell a korábbi 110 milliós ajánlatukon!
Fotó: AFP/Glyn Kirk