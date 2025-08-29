Szoboszlaiék nagyot robbantanak: itt a húzás, amivel megkoronázhatják a remek nyarat

Isakot nagyon szeretné megszerezni a Liverpool, amely a sajtóértesülések szerint 110 millió fontot is ajánlott érte, de a Szarkák visszautasították ezt.

A svéd már nyáron eldöntötte, hogy távozni szeretne a Newcastle-tól

és a Szoboszlai Dominikot, Kerkez Milost és Pécsi Ármint foglalkoztató Vörösöknél szeretné folytatni a pályafutását, az északiak azonban addig semmiképpen nem akarták elengedni, amíg nincs megoldva a pótlása. Nos, úgy néz ki, ez az akadály elhárult, mert az angolok megszerezték a VfB Stuttgart hórihorgas csatárát, Nick Woltemadét, akiért több mint 80 millió eurót fizetnek, de a hírek szerint a pénzügyi gondokkal küzdő Barcelonától is készülnek még egy igazolásra.

🚨 Liverpool are ready to go all-in and bid again for Alexander Isak, as player’s stance has never changed.



Isak only wants #LFC and if Newcastle decide to open doors after Woltemade (+1 more striker also expected to join), Liverpool are ready.



🎥 https://t.co/H188VkOLWv pic.twitter.com/hIj1GGekXi — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 28, 2025

A Liverpool rendkívül aktív volt az idei nyáron, leigazolta többek között

Jeremie Frimpongot 40 millió fontért

Pécsi Ármint 1,8 millió fontért

Florian Wirtzet 125 millió fontért

Kerkez Milost 47 millió fontért

Hugo Ekitikét 93 millió fontért

Giovanni Leonit 31 millió fontért

Ám hiába költöttek már el több mint 300 millió fontot Liverpoolban, a Vörösök még tovább erősítenék a keretet – ehhez viszont ismét bankot kell robbantaniuk és emelniük kell a korábbi 110 milliós ajánlatukon!