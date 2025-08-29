Ft
Szoboszlaiék nagyot robbantanak: itt a húzás, amivel megkoronázhatják a remek nyarat

2025. augusztus 29. 13:16

Elhárult az akadály: valóra válhat Alexander Isak álma.

2025. augusztus 29. 13:16
null

Liverpooli szempontból megnyugtatóan érhet véget a hónapok óta tartó huzavona, az átigazolási szezon hajrájában rendeződhet a helyzet Alexander Isak ügyében, de ezért ismét bankot kell robbantania a Vörösöknek. Mint ismert, régóta nem csitulnak a kedélyek Newcastle United labdarúgócsapata és a Liverpoolba vágyó sztárjátékos körül. A svéd válogatott csatár személyesen kérte a távozását, majd önkéntes száműzetésbe vonult, végül az Instagramon adott ki közleményt a szándékait illetően. A Premier League-szezon során még nem lépett pályára, mint ahogy a felkészülési mérkőzéseken sem.

Isakot nagyon szeretné megszerezni a Liverpool, amely a sajtóértesülések szerint 110 millió fontot is ajánlott érte, de a Szarkák visszautasították ezt.

A svéd már nyáron eldöntötte, hogy távozni szeretne a Newcastle-tól

és a Szoboszlai Dominikot, Kerkez Milost és Pécsi Ármint foglalkoztató Vörösöknél szeretné folytatni a pályafutását, az északiak azonban addig semmiképpen nem akarták elengedni, amíg nincs megoldva a pótlása. Nos, úgy néz ki, ez az akadály elhárult, mert az angolok megszerezték a VfB Stuttgart hórihorgas csatárát, Nick Woltemadét, akiért több mint 80 millió eurót fizetnek, de a hírek szerint a pénzügyi gondokkal küzdő Barcelonától is készülnek még egy igazolásra.

A Liverpool rendkívül aktív volt az idei nyáron, leigazolta többek között

  • Jeremie Frimpongot 40 millió fontért
  • Pécsi Ármint 1,8 millió fontért
  • Florian Wirtzet 125 millió fontért
  • Kerkez Milost 47 millió fontért
  • Hugo Ekitikét 93 millió fontért
  • Giovanni Leonit 31 millió fontért

Ám hiába költöttek már el több mint 300 millió fontot Liverpoolban, a Vörösök még tovább erősítenék a keretet – ehhez viszont ismét bankot kell robbantaniuk és emelniük kell a korábbi 110 milliós ajánlatukon!

Fotó: AFP/Glyn Kirk

madre79
2025. augusztus 29. 14:36
Isakkal tele van a hócipőm, de gondolom, rajtam kívül még sokaknak, mert hónapok óta megy a jön-nem jön cirkusz.
Válasz erre
0
0
röviden
•••
2025. augusztus 29. 14:07 Szerkesztve
Aki bankot robbant, az sokat kaszál, nem sokat költ. Amúgy kétlem, hogy Isak ennyire nagy fogás lenne.
Válasz erre
1
0
Reszelő Aladár
2025. augusztus 29. 13:38
Isak szépen elkezdte lenyomni a saját árát, amivel persze az új gazdinak tud kedvezni. A Newcastle hozott a helyére már valakit, így ő kvázi létszám feletti és mivel más kérőről nem tudni, így a Pool került monopol helyzetben, ráadásul a játékos is sztrájkol, szóval muszáj megegyezni és már nem a Newcastle diktál.
Válasz erre
0
0
