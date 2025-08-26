Szoboszlai is őt ünnepelte – Aranylabdáról álmodik a Liverpool új hőse

2025. augusztus 25., Newcastle United–Liverpool Premier League-mérkőzés, 100. perc: a hazaiak tizenhatosának előterében Federico Chiesa jobbra passzol Mohamed Szalahhoz, aki középre gurítja a labdát, Szoboszlai Dominik fantasztikus helyzetfelismeréssel átlépi azt, a támadást a hosszú oldalon kísérő Rio Ngumoha pedig futtából, gondolkodás nélkül a kapu bal oldalába helyez, ezzel 3–2-re megnyeri a találkozót a Vörösöknek.

Könnyen lehet, hogy hétfő este új csillag született a St James’ Parkban, de akik folyamatosan nyomon követik a Liverpoollal kapcsolatos friss híreket és történéseket, azoknak már ismerős lehet a 17. életévét néhány nap múlva betöltő reménység neve.

A szülei révén nigériai és guadeloupe-i származású Rio Ngumoha 2008. augusztus 29-én látta meg a napvilágot az angliai Newhamben. 2016-tól tavaly nyárig a Chelsea akadémiáján nevelkedett, de miután nem tudott megállapodni a londoni klubbal a szerződéshosszabbítás feltételeiről, a Liverpoolhoz igazolt. A Vörösök vezetőedzője, Arne Slot már 2024 őszén felhívta őt a felnőttekhez edzeni, majd januárban az Accrington elleni FA-kupa-meccsen megadta neki a lehetőséget a debütálásra az első csapatban.

Ezt követően tavasszal Ngumoha nem lépett pályára a felnőttek között, idén nyáron azonban Szoboszlaiékkal együtt dolgozta végig az alapozást, és az előszezonban négy felkészülési mérkőzésen két gólt és két gólpasszt jegyzett (a japán Jokohama F. Marinosnak, valamint a spanyol Athletic Bilbaónak talált be).