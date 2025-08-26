Szoboszlai is őt ünnepelte – Aranylabdáról álmodik a Liverpool új hőse

Szoboszlai egy életre belopta magát a szurkolók szívébe – nem akárkihez hasonlítják őt Liverpoolban
A drukkerek szuperlatívuszokban beszélnek a magyar futballista Newcastle United elleni teljesítményéről.
Aki eddig nem hallott a nevéről, most már biztosan ismeri: Rio Ngumoha egy csapásra ünnepelt sztár lett Liverpoolban.
2025. augusztus 25., Newcastle United–Liverpool Premier League-mérkőzés, 100. perc: a hazaiak tizenhatosának előterében Federico Chiesa jobbra passzol Mohamed Szalahhoz, aki középre gurítja a labdát, Szoboszlai Dominik fantasztikus helyzetfelismeréssel átlépi azt, a támadást a hosszú oldalon kísérő Rio Ngumoha pedig futtából, gondolkodás nélkül a kapu bal oldalába helyez, ezzel 3–2-re megnyeri a találkozót a Vörösöknek.
Könnyen lehet, hogy hétfő este új csillag született a St James’ Parkban, de akik folyamatosan nyomon követik a Liverpoollal kapcsolatos friss híreket és történéseket, azoknak már ismerős lehet a 17. életévét néhány nap múlva betöltő reménység neve.
A szülei révén nigériai és guadeloupe-i származású Rio Ngumoha 2008. augusztus 29-én látta meg a napvilágot az angliai Newhamben. 2016-tól tavaly nyárig a Chelsea akadémiáján nevelkedett, de miután nem tudott megállapodni a londoni klubbal a szerződéshosszabbítás feltételeiről, a Liverpoolhoz igazolt. A Vörösök vezetőedzője, Arne Slot már 2024 őszén felhívta őt a felnőttekhez edzeni, majd januárban az Accrington elleni FA-kupa-meccsen megadta neki a lehetőséget a debütálásra az első csapatban.
Ezt követően tavasszal Ngumoha nem lépett pályára a felnőttek között, idén nyáron azonban Szoboszlaiékkal együtt dolgozta végig az alapozást, és az előszezonban négy felkészülési mérkőzésen két gólt és két gólpasszt jegyzett (a japán Jokohama F. Marinosnak, valamint a spanyol Athletic Bilbaónak talált be).
Ha Rio Brazíliában játszana, 60 millió fontos ajánlatot tennének érte”
– írta a legfőképpen fiatal tehetségekkel foglalkozó Secret Scout nevű X-oldal tavaly Ngumoháról, akit a brazil futball ifjú sztárjához, a Chelsea által 34 (plusz 23) millió euróért megvásárolt Estevaóhoz hasonlítottak.
Idő kérdése volt, hogy a már az angol U15-ös, U16-os és U17-es válogatottban is szereplő, de nigériai és francia állampolgársággal is rendelkező Ngumoha mikor mutatkozik be a Premier League-ben is. Erre végül hétfőn került sor, s
a Newcastle elleni találatával 16 évesen és 361 naposan ő lett a Liverpool történetének legfiatalabb góllövője,
továbbá Wayne Rooney után a második futballista, aki még a 17. életévének betöltése előtt szerzett győztes gólt a PL-ben.
A PREMIER LEAGUE TÖRTÉNETÉNEK LEGFIATALABB GÓLSZERZŐI
Nagyon örülök Riónak. Mondtam neki, hogy ez még csak a kezdet, maradjon alázatos”
– nyilatkozta Ngumoháról a Liverpool csapatkapitánya, Virgil van Dijk a Newcastle elleni győzelem után. Maga az ifjú tehetség – mint az a Sportal cikkéből kiderül – egy 2024 októberi nyilvános szereplése alkalmával azt mondta,
szilárdan hiszi, hogy egy nap megnyerheti az Aranylabdát, és azt akarja, hogy a világ valaha volt egyik legjobb labdarúgójaként tekintsenek rá.
Nyitókép: ANDY BUCHANAN / AFP
Newcastle United–Liverpool 2–3