A szimpatikus Szoboszlai esete a robotikával és a pornófüggőséggel – avagy mit szednek Angliában az újságírók?

A meglehetősen magyarosan csengő vezetéknevű (bár a Wikipédia szerint osztrák származású) Barney Ronayt olyannyira lenyűgözte a magyar futballista ösztönös zsenialitása – amelyet kisebb csodaként élt meg a jelenkor egyre inkább elgépiesedő focijában –, hogy a mozdulatsort egészen átültette valamiféle abszurd jövőbeli ember-gép sci-fibe (a lap a tematikának megfelelő illusztrációt is készített a szóban forgó jelenethez). A teljesség igénye nélkül, csak néhány gyöngyszem a roppant egyedi írásból: „Ez nem egy fejvesztett rohanás valami vészjósló szingularitás felé, ahol egy reggel Darth Vader-maszkban ébredsz, és úgy döntesz, soha többé nem veszed azt le.

Amúgy sem tudnád, mert nincs se kezed, se karod, se arcod, és egy hétéves Kindle vagy, némi pornófüggőséggel, a neved pedig K–277771003”

– adja meg mintegy az alaphangot Ronay, és itt már lehet sejteni, ez nem lesz egy egyszerű dolgozat.