A szimpatikus Szoboszlai esete a robotikával és a pornófüggőséggel – avagy mit szednek Angliában az újságírók?

Innen még zseniálisabb: tökéletes szögből mutatta meg a Liverpool Szoboszlai varázslatos mozdulatát (VIDEÓ)
Egyszerűen hibátlan.
A The Guardian publicisztáját szabályosan megrészegítette a Liverpool magyar klasszisának Newcastle elleni labdaátlépése, amelyet ösztönös emberi zsenialitásként élt meg az elgépiesedő (sport)világban.
Elképesztő véleménycikket szúrt ki a Magyar Nemzet Szoboszlai Dominikról.
A brit liberális napilap, a The Guardian újságírója szentelt egy némileg megkésett, ám annál szürreálisabb hangvételű publicisztikát Szoboszlai hétfői Newcastle elleni, kis túlzással egyetlen hét leforgása alatt ikonikussá vált labdaátlépésének.
A meglehetősen magyarosan csengő vezetéknevű (bár a Wikipédia szerint osztrák származású) Barney Ronayt olyannyira lenyűgözte a magyar futballista ösztönös zsenialitása – amelyet kisebb csodaként élt meg a jelenkor egyre inkább elgépiesedő focijában –, hogy a mozdulatsort egészen átültette valamiféle abszurd jövőbeli ember-gép sci-fibe (a lap a tematikának megfelelő illusztrációt is készített a szóban forgó jelenethez). A teljesség igénye nélkül, csak néhány gyöngyszem a roppant egyedi írásból: „Ez nem egy fejvesztett rohanás valami vészjósló szingularitás felé, ahol egy reggel Darth Vader-maszkban ébredsz, és úgy döntesz, soha többé nem veszed azt le.
Amúgy sem tudnád, mert nincs se kezed, se karod, se arcod, és egy hétéves Kindle vagy, némi pornófüggőséggel, a neved pedig K–277771003”
– adja meg mintegy az alaphangot Ronay, és itt már lehet sejteni, ez nem lesz egy egyszerű dolgozat.
Ezt követően citálja Szoboszlainak azt az osztrák Red Bull-interjúját, amelyet mi is szemléztünk, azzal a kommentárral, hogy „Ne feledjük, mindezt németül mondta –
egy olyan nyelven, ami a legjobb esetben is úgy hangzik, mintha egy robotot fojtogatnának egy sikátorban.
Így még inkább érteni lehet, milyen háttérből épült fel Szoboszlai képességkészlete: a modern rendszerjátékos csúcspontja, teljesen hangolva a rácsban betöltött szerepére, ahol a futball a tér, a mintázatok és az előre beprogramozott mozgások mátrixa.”
Aki még tudja követni, annak így folytatódik a már említett labdaátlépés méltatása: „Ez egy művészi pillanat volt, játékosság a forró, zajos közegben. Szoboszlai nem csupán a tökéletes pillanatban engedte el a labdát – mintha tárgyakat és szögeket szkennelt volna –, hanem klasszikus szellemfutással szökkent át fölötte. Egy rögtönzött megtévesztés, egy másodpercre kibillentve a napot a tengelyéből.”
És különösen jó volt, hogy mindezt Szoboszlai tette. Egy nagyon jó, szimpatikus futballista.
Amikor 90 percet játszott, a Liverpool csak kétszer kapott ki – az egyik az a káoszmeccs volt a Spurs ellen két évvel ezelőtt. Szoboszlai felhőtlen 24 éves. Hihetetlenül atletikus és fókuszált. Ráadásul olyan, mintha egy jakszőrrel bélelt síkunyhóban lakna, és minden reggel Liechtenstein trónörökösével játszana padelt.”
Az pedig már csak a koktélcseresznye a habon, hogy Ronay
a Szoboszlaihoz hasonló futógépeket „elit futóegységekként, kígyócsípőjű rendszeravatarokként, gépemberekként jellemzi” – egyszóval komoly dicséret ez, csak győzze értelmezni az egyszeri sportszerető...
