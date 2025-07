Most mindenki róluk beszél: magyarok és fiatalok – megnéztük, hogyan és kikkel készülnek a hazai csapatok az NB I-es rajtra

A Kisvárda FC 2025–2026-os idényre nevezett keretében 22 magyar állampolgárságú labdarúgó szerepel. Közülük öten tartoznak az U21-es korosztályba, valamennyien ukrán–magyar kettős állampolgárok: Ilya Popovych, Myroslav Babyak, Maxim Osztrovka, László Scsadej és Gennadiy Szikszai. A nyári átigazolási időszak során a szabolcsi klub hazai szempontból is aktív volt: Budafokról szerződtette Oláh Bálintot, míg a Kecskeméttől Nagy Krisztián érkezett Kisvárdára. Emellett két rutinos magyar támadóval is erősítettek: Sinan Medgyes és Novothny Soma is csatlakozott a kerethez, tovább növelve a hazai játékosok számát és a támadószekció variációs lehetőségeit.

Az MTK Budapest csapatában jelenleg szintén 22 honi labdarúgó szerepel, akik közül öten az U21-es korosztályhoz tartoznak: Kovács Patrik, Szűcs Patrik, Átrok Zalán, Molnár Ádám, Kenesei Noel és Németh Hunor. Ez a fiatal mag komoly alapot jelenthet a klub számára a szabály teljesítéséhez, különösen annak fényében, hogy az MTK akadémiai státuszú egyesületként az utánpótláspercek gyarapításában is érdekelt. A nyári átigazolási időszakban több magyar játékossal erősítették meg a keretet: Széles Imre Kisvárdáról érkezett a fővárosiakhoz, Átrok Zalánt és Bévárdi Zsombort a Budapest Honvédtól szerezték meg, míg a kapusposztra Fadgyas Tamás csatlakozott Kazincbarcikáról. Csütörtökön bejelentették a magyar futball egyik legnagyobb tehetségét is, az FC Köbenhavntól kölcsönben szerződtetett Németh Hunort.

A Puskás Akadémia jelenlegi keretében 15 magyar labdarúgó található, közülük nyolcan az U21-es korosztályt képviselik – ami kimagasló arány a mezőnyben.

A fiatal játékosok névsora: Lehoczki Bendegúz, Barna Pál, Vitályos Viktor, Orján Roland, Vékony Bence, Dusinszki Szabolcs, Tyshchuk Artem (ukrán–magyar kettős állampolgár), valamint Mondovics Kevin. Ez a jelentős utánpótlásbázis nemcsak a klub akadémiai státuszából, hanem az évek óta következetesen felépített tehetséggondozási filozófiából is fakad.

A nyári átigazolási időszakban a felcsútiak tovább mélyítették magyar játékoskeretüket: a támadószekciót két fiatal honi csatárral erősítették meg, Nagy Zoárd Csákvárról, míg Dala Martin a Fehérvár FC-től jött. Emellett megszerezték Lukács Dániel játékjogát, valamint hazacsábították Németh Andrást és Dárdai Palkót is – mindkettőjük szereplése komoly potenciált rejt az elkövetkező idényre nézve.