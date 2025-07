„Az állandóság sokszor aranyat ér” – Megyeri Balázs az ETO célkitűzéseiről a Mandinernek

„Azt mondanám erre, hogy kapusként itthonról talán könnyebb kitűnni. Ez azért mégiscsak egy olyan poszt, amely egy kicsit egyéni sportnak számít. Amennyiben megvan valakiben az alázat, a munkamorál, és egy kis tehetséggel is rendelkezik, valamint egy jó kapusedző kezei alá tud kerülni, akkor szerintem kapusposzton valamivel könnyebben ki lehet emelkedni. A kapusedző-felhozatalunk érdeme is mindez.”

A 35 esztendős játékos 2026 nyárig írt alá Győrben, a Mandinernek pedig arról is beszélt, hogy visszavonulása után mivel szeretne foglalkozni. Nem feltétlenül kapusedzőként képzeli el a jövőjét, inkább végzett sportmentáltrénerként foglalkozna szívesen a futballistákkal és más sportolókkal. Persze a kapusok is idetartoznak, az ő mentális felkészülésüket is szívesen segítené. Egy korábbi, két évvel ezelőtti cikkünkben mi is idéztük őt, amikor arról beszélt, mennyire fontos az, hogy egy játékos mentálisan is a topon legyen.