Öt nyelven beszél, volt már az év hálóőre és védett a válogatottban is – ő Megyeri Balázs, a tizenegyesölő debreceni kapus!

Idézzük csak fel, mi is történt a DVSC – Alaskert Európa-konferencialiga-meccs 11-es rúgásai során: míg a Loki játékosai (Bódi Ádám, Antonio Mance és Bárány Donát) egyaránt értékesítették a lehetőséget, addig az örmények részéről Jadigarjan és Fataj lövését is hárította Megyeri, míg a Bissau-Guinea-i válogatott Mimito annyira megzavarodott, hogy a kapu mellé lőtt!

Nem véletlenül ölelgették a lefújás után Dzsudzsák Balázsék a tizenegyesölő kapusukat, akinek elévülhetetlen érdemei vannak abban, hogy a Loki az Európa-konferencialiga harmadik selejtezőkörébe jutott és az osztrák Rapid Wiennel játszhat.

Görögországban az Év kapusának választották!

Aki kicsit is ismeri Megyeri Balázs pályafutását, nem lepődött meg azon, hogy remekül hárította a büntetőket.

Erre már akadt elég példa a pályafutása során: alig múlt 20 éves, amikor a Ferencváros első csapatában már büntetőt fogott egy bajnokin, majd miután a görög Olympiakoszhoz szerződött (ahol a 2004-es Eb legjobb hálóőrének választott legendás Antoniosz Nikopolidisz lehetséges utódját látták benne a vezetők), egy Európa Liga-nyolcaddöntőben, az ukrán Metalliszt Harkiv ellen is tizenegyest hárított. Más kérdés, hogy így is kiesett a csapat, de honfitársunk ezen a találkozón 911 perc után kapott gólt. Nem véletlen, hogy nem sokkal később Megyerit az Év kapusának is megválasztották Görögországban – mindössze 14 gólt kapott! –, külön kiemelve, hogy „fiatal kora ellenére rendkívül nyugodt és magabiztos, amely nem csak a gólhelyzetek, hanem a büntetőrúgások során is kamatozik”.

Megyeri öt év után váltott, a spanyol Getaféhez igazolt, amelyben különböző okok miatt csupán két mérkőzésen védett.

Ám így is letette a névjegyét tizenegyesölőként, hiszen az egyiptomi Al-ahli elleni edzőmeccsen „a végig nagyon magbiztos magyar kapus” egy tizenegyest hárított, a másikat pedig mellé lőtte az ellenfél játékosa. Erről az időszakról Megyeri így mesélt: „Más sok pénzt fizetne azért, hogy az első sorban ülve élvezhesse a Real Madrid vagy a Barcelona játékát, én a kispadon ülve, a legjobb helyről élvezhettem ezeket a mérkőzéseket!”

Görögországban is elismerték a teljesítményét! Fotó: rednews.gr

A válogatottban Király Gábor helyére állt be, aztán...

Megyeri Balázs nem sokkal ezután a német másodosztályú Greuther Fürth labdarúgója lett, és teljesítményével fel is hívta magára az akkori szövetségi kapitány, Bernd Storck figyelmét, aki negyedik számú kapusnak elhívta a 2016-os Európa-bajnokságra készülő keretbe. A szűkítés után Megyeri volt az egyik kimaradó, akinek – eddig – nem sok maradandó emléke fűződhet az A-válogatotthoz.

Ugyanis eddigi egyetlen fellépésén, a Svédország elleni barátságos találkozón (a címeres meztől búcsúzó Király Gábor helyére beállva) úgy kezdett, hogy egyből bevédte Sam Larsson megpattanó szabadrúgását...

A Fürthben eltöltött két év után Megyeri Balázs a görög Atromitószhoz igazolt, ahol két év alatt négy büntetőt hárított, majd a török Göztpe után a ciprusi AEL Limasszol következett, ahol hamar megtanulták a tizenegyesölő magyar kapus nevét, ugyanis 14 mérkőzés alatt már három büntetőt is hárított! Erről a hihetetlen sorozatról a ciprusi klub egy videóösszeállítást is közölt.

A Debreceni VSC 2022 nyarán igazolta le Megyerit, aki 12 év légióskodás után tért vissza Magyarországra (ez idő alatt öt nyelvet is megtanult), mint elmondta, éppen jókor jött a Loki megkeresése, hiszen abszolút megvolt a szándék a hazatérésre, már csak a két kislánya miatt is.

„Volt bennem egy kis félsz, hiszen mégis több mint egy évtized után tértem haza, de 12 év után már teljesen más viszonyok uralkodtak az NB I-ben: nem csak az infrastruktúra lett fejlettebb, hanem a színvonal is emelkedett, ráadásul Debrecenben is hamar befogadtak.”

„Nem csak fizikálisan kell topon lenni!”

Az előző szezonban súlyos sérülések is megakadályozták, hogy stabil kezdő legyen, de úgy tűnik, most jött el igazán az idő arra, hogy a 33 éves kapus kirobbanthatatlan legyen a DVSC kapujából.

Az Alaskert elleni kimagasló teljesítmény és tizenegyesölés után arra is van esély, hogy Megyeri Balázs akár a válogatottba visszakerülve is bemutathassa nem mindennapi tudományát.

Az Alaskert elleni továbbjutás után az egész csapat Megyeri Balázs nyakában Fotó: dvsc.hu

Nehogy már az a Svédország elleni paca maradjon meg benne...

Végezetül álljon itt, hogy Megyeri szerint mitől válik valaki jó kapussá? A bunteto.com-nak erről a következőket mondta:

„A teljes sporttársadalom felismerte végre, nem csak arra van szüksége egy játékosnak, hogy fizikailag a topon legyen, hanem hogy mentálisan is. Az elmúlt években a futballisták már személyi edzőkkel dolgoznak, a mentális tréning is hangsúlyossá vált, én is együtt dolgozom mentáltrénerrel, sőt, én magam is az vagyok, elvégeztem ugyanis egy ilyen képzést. Sajnálom, hogy csak a karrierem ezen szakaszában került előtérbe a kérdés, és nem korábban. Nagyon fiatalon kezdtem el nagyon nagy klubban védeni, jó lett volna, ha az effajta segítségre már akkor számíthatok.”

Nyitókép: a DVSC hőse, Megyeri Balázs (Fotó: dvsc.hu)