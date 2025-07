Szoboszlai-gólpassz, Pécsi-védés – így remekeltek a Liverpool magyarjai (VIDEÓ)

Mint arról beszámoltunk, a Liverpool futballcsapata zárt kapus felkészülési mérkőzést játszott az angol másodosztályú Stoke Cityvel, amelyen 5–0-ás győzelmet aratott. A mérkőzésre a Vörösök edzőközpontjában került sor, egyik televíziós társaság sem közvetített, így egészen eddig nem csodálhatta meg a világ a magyarok remek teljesítményét – egyedül a klubmédia rögzítette az eseményeket. Ezen a meccsen debütált a 125 millió euróért igazolt Florian Wirtz, de magyar szempontból sokkal fontosabb, hogy Szoboszlai Dominik, Kerkez Milos és Pécsi Ármin is pályára lépett – utóbbi most mutatkozott be.

Az mindenképpen meglepetésnek számít, hogy Szoboszlait ezúttal a jobbhátvéd pozícióban játszatta Arne Slot vezetőedző,

míg Pécsi a második félidőben, a 60. perctől védett, és Kerkez is ebben a játékrészben futballozott, balhátvédként.