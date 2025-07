Ezt senki nem látta előre: lesújtott az UEFA, kizárta a felvidéki magyar csapatot Európából

Ugyanakkor erre láthatóan előre készültek a két egyesületnél, Jan Van Daele, a DAC ügyvezető igazgatója legalábbis ezt nyilatkozta nemrég, május végén az NSO-nak:

„Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) szabályozásainak való maradéktalan megfelelés érdekében a DAC 1904 és az ETO FC Győr vezetése megerősítette a két klub strukturális függetlenségét. Az ETO-nál a múlt héttől új ügyvezetői vezetés kezdte meg a munkát, és a klubok között nincs átfedés a döntéshozó vagy irányító testületekben. A két klub működése eddig is önálló volt, saját szakmai és gazdasági döntéshozatali mechanizmusokkal – ez a döntés most formálisan is megerősíti ezt.”

Hát ehhez képest derült égből villámcsapásként érkezett a hétfői hír az UEFA hivatalos oldalán: a győriek zöld utat kaptak, de a dunaszerdahelyi csapatot kizárták a Konferencia-ligából!

„A klubok által benyújtott dokumentáció értékelését követően arra a következtetésre jutottunk, hogy a Győri ETO FC és az FC DAC 1904 Dunajska Streda a vonatkozó értékelési időpontban (2025. március 1.) megsértette az UEFA klubverseny-szabályzatának 5.01. cikkében foglalt többklubos tulajdonlási szabályt” – áll a hivatalos indoklásban.

Az ETO indulását mégis elfogadták, azon egyszerű oknál fogva, hogy a magyar bajnokság jelenleg előkelőbb pozíciót foglal el a szlováknál, és a kitiltás csak az egyik csapatra érvényes.

A győriek ellenfele a Tre Fiori (San Marinó-i)–FK Pjunik (örmény) csata továbbjutója lesz a Konferencia-liga selejtezőjének 2. fordulójában.

Fotó: Koszticsák Szilárd/MTI