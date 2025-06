A közös tulajdonos miatt vizsgálja az UEFA az ETO és a DAC KL-indulását, de az igazgató szerint nincs gond

Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) szabályozásainak való maradéktalan megfelelés érdekében a DAC 1904 és az ETO FC Győr vezetése megerősítette a két klub strukturális függetlenségét. Az ETO-nál a múlt héttől új ügyvezetői vezetés kezdte meg a munkát, és a klubok között nincs átfedés a döntéshozó vagy irányító testületekben. A két klub működése eddig is önálló volt, saját szakmai és gazdasági döntéshozatali mechanizmusokkal – ez a döntés most formálisan is megerősíti ezt.”