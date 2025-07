„Jó újra itthon!” – a DVTK-t minél előrébb segítené, de a válogatottról sem mondott le Kecskés Ákos

Pontosan, éppen ez volt az egyik fő szempont. Az utóbbi évek valóban kaotikusan alakultak, sok volt a hullámvölgy. Az egész negatív spirál a háború kirobbanásával kezdődött. Oroszországban jól ment, élő szerződésem volt, a klub is szeretett volna velem hosszabbítani, és én is maradtam volna, de a kialakult helyzet után a családommal úgy döntöttünk, jobb, ha váltok.

Viszont, nem könnyű ezt kimondani, az Ausztriába szerződéssel rossz döntést hoztam: egyáltalán nem az történt, amit vártunk – ez a magam és valószínűleg a klub részéről is elmondható –, belekerültem a már említett lefelé spirálba, ami az elkövetkező időszakokra is kihatott, újra és újra váltanom kellett. Ez nyilván messze van az ideálistól, szóval igen, nagyon örülök, hogy végre itthon vagyok, és újra a stabilitás lebeghet a szemem előtt.

Azért számos hasznos tapasztalatot is gyűjthetett a kontinens bejárásával, jó bajnokságokból, jó csapatokban. Mire emlékszik vissza a legszívesebben?

Persze, a negatívumok mellett nyilván mindig vannak pozitívumok is. A sok nemzetközi tapasztalatot, amit az évek alatt szereztem, mindenképpen annak mondanám: számos jó edzővel dolgozhattam együtt, így mindig tudtam új dolgokat tanulni. Minden egyes bajnokságnak, országnak, klubnak megvan a maga saját tipikus karaktere, filozófiája, én ezekből igyekeztem a lehető legtöbbet magamba szívni, hogy aztán minél többet tudjak majd hasznosítani a későbbiekben.

Hogy esett végül a Diósgyőrre a választása?

Volt több érdeklődés is irántam az ügynökömön keresztül, de itt, Diósgyőrben éreztem a legpozitívabb légkört és beszélgetést, innentől pedig nem is volt kérdés, hogy ide szeretnék jönni. Pluszban ráadásul a barátnőmnek vannak is miskolci kötődései a családján keresztül, nyilván ez is szerepet játszott a döntésünkben.

Fotó: DVTK/Szabó Krisztián

A DVTK esetében mindig megkerülhetetlen téma az ország egyik legfanatikusabb szurkolótábora. Ez közrejátszott a döntésében?

Én ezt már korábban is mondtam, hogy Magyarországon a DVTK-nak van az egyik legkomolyabb szurkolótábora. Noha majd’ tíz éve volt, konkrétan emlékszem rá, hogy lúdbőröztem, amikor legutóbb itt játszottam az Újpesttel vendégként.

Még a régi diósgyőri stadionban volt a mérkőzés, majdnem telt ház előtt, fantasztikus hangulatban, ez nagyon megmaradt. Ez nyilván minden futballista számára jelentős vonzerő, tehát abszolút szempont volt a döntésnél, és nagyon várom már, hogy személyesen is átélhessem a varázsát.

Azért a DVTK történelme is hullámvölgyekkel teli, az előző idényben is volt itt minden, mint a búcsúban. Most, hogy visszatért a régi-új edző, Vladimir Radenkovics, ön milyennek látja a körvonalazódó csapatot az első tapasztalatok, edzések alapján?

A múltbeli történéseket én nyilván legfeljebb kívülről követtem, de az első személyes tapasztalatok nagyon pozitívak, a stábtagoktól és a vezetőséggel kezdve a játékosokon át egészen a szertárosokig. Az egész klub miliője megfogott, emellett rögtön befogadtak, akit eddig megismertem, kivétel nélkül nagyon szimpatikus. Csupa profi szakemberrel van körülvéve az egylet, látszik, hogy mindenki él-hal a Diósgyőrért, szerintem, aki itt dolgozik, vagy ide szerződik, automatikusan megbecsüli a helyét onnantól. A szakmai részről: én a múlt heti, ausztriai edzőtáborban csatlakoztam a csapathoz, olyan sok összehasonlítási alapom tehát még nincsen, de azt már most is látni, hogy egy roppant szervezett együtteshez érkeztem.

Az a fajta csapat a mostani DVTK, amely labda ellen minden párharcért megküzd, és labdával is megvan bennünk a megfelelő minőség és sebesség. Szerintem nagyon jó focit láthatnak majd tőlünk a szurkolóink!

Noha a fél világot bejárta, még mindig csak 29 éves, a legjobb hátvédkorban van. Motoszkál még a fejében, hogy egy jó szerepléssel – például amilyet a DVTK ősszel lerakott az asztalra – újra visszakerüljön a válogatott közelébe, főleg így, hogy ismét jobban szem előtt van itthon?

Magánvélemény, hogy minden játékos fejében benne kellene lennie, hogy a válogatottságért is küzdjön, azért, hogy a hazája nemzeti csapatában játsszon – akár újra, akár először.

Duplán igaz ez, ha Magyarországon szerepelsz, ahogy ön is mondta, „szem előtt”. Ez szerintem mindenkit motivál, személy szerint engem is, aki mindig lefektetek különböző célokat magam elé: kisebbeket, közepeseket, nagyobbakat. Az elsődleges célom most az, hogy a DVTK-t stabilan tudjam segíteni a minél jobb eredmények elérésében, és ha ez sikerül, az a tabellán is hozza magával a minél jobb szereplést, ami pedig adott esetben közelebb juttathat a hosszabb távú nagy célhoz, a válogatottsághoz. Egyszóval mindig az elején kell kezdeni, a kis lépéseknél, és ha azok megvannak, akkor majd látjuk, az elegendő lehet-e ahhoz, hogy meggyőzze a szövetségi kapitányt és a stábot.