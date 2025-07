Felcsúton hivatalosan is megerősítették: a Puskásban folytatja Dárdai

A Puskás kiváló idényt tudhat maga mögött, a jövőben pedig szeretném kivenni a részem én is a csapat sikereiből. Bízom benne, hogy a következő idényben is lesz esélyünk elérni a dobogós helyeket, szeretnék minél több lehetőséget kapni és gólokkal, gólpasszokkal segíteni az együttest. Akad két-három játékos, akikkel már ismerjük egymást korábbról, illetve a válogatottból, és alig várom, hogy a többiekkel is találkozzak az ausztriai edzőtáborban”