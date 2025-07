A németek biztosra veszik, hogy Dárdai hazatér Magyarországra – az új csapatát is megnevezték

Korábban már a Mandineren is olvashattak róla, hogy Dárdai Palkó, a Hertha BSC középpályása visszatérhet a magyar élvonalba, és a Puskás Akadémiánál folytathatja pályafutását. Ezt a sajtóinformációt nemrégiben a tekintélyes német sportlap, a Kicker online kiadása is megerősítette – számolt be róla a Csakfoci.hu.

A lap értesülései szerint a 26 éves játékost elsősorban a rendszeres játéklehetőség motiválhatja a váltásra. Dárdai Pál legidősebb fia jelenleg szabadságát tölti,

és a Hertha engedélyt adott számára, hogy tárgyalásokat folytasson a felcsútiakkal

– írják. Dárdai Palkó ugyan tavaly hosszabbította meg szerződését a másodosztályú berlini klubbal egészen 2027-ig, de most másodszor is visszatérhet az NB I-be. Korábban, 2021 és 2023 között két és fél idényt töltött a Fehérvárban.