Megváltozik az M4 Sport – kiderült, hogyan került a Bajnokok Ligája az RTL-hez

A sportközvetítési jogokért zajló versenyről úgy fogalmazott, nagyon is érezhető:

„A Bajnokok Ligájánál az RTL-lel közvetlenül szembesültünk vele: vaklicit van, háromféle csomag, és ha az egyik pénzügyi ajánlat 15 százalékkal magasabb a többinél, nincs második kör. A pályázati anyag több mint 50 oldalas, részletesen le kell írni a lefedettséget, a csatornákat, a műsorstruktúrát, promóciót és a technikai hátteret. Mi például az Eb-re készült stúdiónk képeit is csatoltuk. Az M4 Sport stúdiója még most is európai szinten is kiemelkedő. Az ilyen beruházásokkal próbáljuk megmutatni, mennyire komolyan vesszük a sportközvetítéseket. A végén persze az összeg dönt. Ha kicsi a különbség, akkor számíthat a technikai vagy tartalmi minőség. De ha nagy, akkor nem. A BL-nél most ez volt a helyzet. A jövőben biztosan lesznek újabb szereplők is a piacon. Nem véletlen, hogy korábban a Viasat3 vagy a DIGI is a BL-joggal tört be. Ez egy olyan kurrens »termék« amellyel be lehet »robbanni«. Brandet lehet általa építeni. A streaming megjelenését abszolút érezzük. A Bajnokok Ligája kapcsán a Sport TV és az RTL közösen nyerte el a B-csomagot: a digitális jogokat az RTL, a lineárist a Sport TV viszi. Ez versenyt is teremt a kettő között, ami szakmai kérdéseket is felvet.”

Utóbbi megjegyzése kapcsán hozzátette:

„Közösen nyertek, de egymás ellenfelei. Mivel nem vagyok minden információ birtokában, ezért nem szeretnék véleményt mondani, hogy jó-e ez így. Kicsit olyan, amikor látunk egy meccset, és nem értjük, hogy egy edző az egyik játékost miért szokatlan poszton játszatja, de nem tudjuk az háttérinformációkat.”

Mint ismert, az RTL Magyarország 2024-től három évre megszerezte az UEFA Bajnokok Ligája hazai közvetítési jogait, amelynek értelmében az első számú európai kupasorozat mérkőzései az RTL+ fizetős streamingplatformján követhetők.

Az első idény alatt számos kritika érte az RTL-t: sokak szerint nem tartotta be a tavaly szeptemberben tett vállalását, mivel nem közvetítette az összes mérkőzést, emellett a futballrajongókat felháborította az előfizetéses forma. A BL-döntő alatt is záporoztak a csípős megjegyzések, ugyanis a nézők azt nehezményezték, hogy a közvetítés során nem volt szinkronban a kép és a hang.