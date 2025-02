Népharag zúdult a RTL-re: özönlenek az elégedetlen kommentek

Sok szurkoló szerint az RTL Magyarország félrevezette őket, mert a kommunikációjuk alapján azt hitték, minden Bajnokok Ligája-meccs nézhető lesz a havi csaknem 3 ezer forintos streamingelőfizetéssel – írja a Media1 – de ez nem minden esetben igaz. Ismert, hogy a televízió megszerezte az UEFA BL-közvetítések „A” típusú jogait, így a mérkőzéseket az RTL+ Premium nevű előfizetéses streamingszogláltatáson keresztül kezdte elérhetővé tenni.

Nem tartotta az ígéretét az RTL

Tavaly szeptemberben egy YouTube-videóban például azt hirdette az RTL, hogy

„Ezentúl nem kell többé keresgélned, hogy hol megy a te meccsed, a megoldás neve rtl.hu”.

A szöveget szóban és a képernyőn is megjelenítették. Sok előfizető ezt úgy értelmezte, minden BL-meccs látható lesz, nincs szüksége másik streamingszolgáltatóra is előfizetni.

Egy tavalyi, az RTL+-szal és a BL-lel foglalkozó hivatalos sajtóközleményben úgy fogalmaztak, „A mérkőzések mindegyikét magyar kommentárral szurkolhatják végig az előfizetők. Ez azt is jelenti, hogy mindenki maga választhatja ki, hogy adott játéknapon mely találkozót szeretné megtekinteni”. Azt is ígérték, „valamennyi meccs utólag visszanézhető lesz, sőt párhuzamosan akár két eszközön is lehet élőben követni a találkozókat”. Az rtl.hu idén január 20-án azt kommunikálta:

„Az RTL+ Premiumon minden meccset élőben követhetünk, ahol Európa legjobb csapatai csapnak össze.”

A következő szöveg is szerepel az oldalon: „Ha az összes mérkőzést, valamint az extra szolgáltatásokat szeretnéd kihasználni, érdemes előfizetni az RTL+ Premiumra. A streaming platform Magyarországon egyedülálló módon kínálja a Bajnokok Ligája találkozóit: Minden mérkőzés élőben, magyar kommentárral követhető. (…)”

Sokan hangot is adtak felháborodásuknak

A napokban viszont többen azzal szembesültek, hogy nem minden BL-meccs látható az RTL+ platformon. Az RTL Foci nevű Facebook-oldalon megjelent egy hivatalos bejegyzés, mely a következőképpen hangzik: „Ma olyan lesz, mint még soha. Egy időben 18 mérkőzést rendeznek meg a Bajnokok Ligájában! Az alapszakasz zárófordulójából 7+2+1 meccset mutatunk az RTL+ Premiumon. Mutatjuk a részleteket!”